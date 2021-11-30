https://tr.sputniknews.com/20211130/omicronun-oldugu-ulkelerden-ukraynaya-gelenlerden-14-gun-karantina-istenecek-1051274390.html
Omicron’un olduğu ülkelerden Ukrayna'ya gelenlerden 14 gün karantina istenecek
Omicron’un olduğu ülkelerden Ukrayna'ya gelenlerden 14 gün karantina istenecek
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının yayıldığının saptandığı ülkelerden Ukrayna'ya dönen kişilerden 14 gün boyunca kendilerini tecrit etmeleri... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T04:31+0300
2021-11-30T04:31+0300
2021-11-30T04:31+0300
koronavirüs
ukrayna
karantina
vladimir zelenskiy
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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Ukrayna Sağlık Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konferans gerçekleştiren yetkililerin aldığı karar uyarınca Omicron varyantının yayıldığının tespit edildiği ülkelerden Ukrayna'ya dönen kişilerin 14 gün boyunca zorunlu tecrit şartına uymaları gerekecek.Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bu kararı, özellikle son iki hafta içinde Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana Cumhuriyeti, Zimbabve, Namibya, Lesoto Krallığı, Esvatini Krallığı ya da Mozambik Cumhuriyeti'nde 7 günden fazla zaman geçiren gezginleri kapsayacak.Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, “Pazartesi sabahı düzenlenen hükümet toplantısında, son 14 gün içinde Güney Afrika'nın belirli ülkelerinde 7 günden fazla kalan kişilerin kendilerini tecrit etmeden Ukrayna topraklarına girmelerine izin verilmemesi kararlaştırıldı. İleride ülkelerin listesi genişletilebilecek” ifadelerini kullandı.Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlarına Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Zimbabve ve Namibya’ya seyahat etmekten kaçınmasını tavsiye ettiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Omicron varyantlı koronavirüsün hastalığın daha şiddetli seyrine neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bu varyantın yol açtığı ilk enfeksiyon vakaları, hastalığı genellikle daha hafif geçiren gençlerde (üniversite öğrencilerinde) saptandı. Bununla birlikte, Güney Afrika'daki genel enfeksiyon oranında artış söz konusu."
https://tr.sputniknews.com/20211129/biden-omicron-varyanti-endise-nedeni-ancak-panik-sebebi-degil-1051268672.html
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ukrayna, karantina, vladimir zelenskiy, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron
Omicron’un olduğu ülkelerden Ukrayna'ya gelenlerden 14 gün karantina istenecek
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının yayıldığının saptandığı ülkelerden Ukrayna'ya dönen kişilerden 14 gün boyunca kendilerini tecrit etmeleri isteneceğini duyurdu.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konferans gerçekleştiren yetkililerin aldığı karar uyarınca Omicron varyantının yayıldığının tespit edildiği ülkelerden Ukrayna'ya dönen kişilerin 14 gün boyunca zorunlu tecrit şartına uymaları gerekecek.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bu kararı, özellikle son iki hafta içinde Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana Cumhuriyeti, Zimbabve, Namibya, Lesoto Krallığı, Esvatini Krallığı ya da Mozambik Cumhuriyeti'nde 7 günden fazla zaman geçiren gezginleri kapsayacak.
Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, “Pazartesi sabahı düzenlenen hükümet toplantısında, son 14 gün içinde Güney Afrika'nın belirli ülkelerinde 7 günden fazla kalan kişilerin kendilerini tecrit etmeden Ukrayna topraklarına girmelerine izin verilmemesi kararlaştırıldı. İleride ülkelerin listesi genişletilebilecek” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlarına Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Zimbabve ve Namibya’ya seyahat etmekten kaçınmasını tavsiye ettiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Omicron varyantlı koronavirüsün hastalığın daha şiddetli seyrine neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bu varyantın yol açtığı ilk enfeksiyon vakaları, hastalığı genellikle daha hafif geçiren gençlerde (üniversite öğrencilerinde) saptandı. Bununla birlikte, Güney Afrika'daki genel enfeksiyon oranında artış söz konusu."