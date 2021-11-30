https://tr.sputniknews.com/20211130/puskas-odulu-adaylari-aciklandi-1051283333.html

Puskas Ödülü adayları açıklandı

Puskas Ödülü adayları açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T12:03+0300

2021-11-30T12:03+0300

2021-11-30T12:03+0300

spor

fifa

futbol

2022 dünya kupası

ödül

2022 fifa dünya kupası

2022 dünya futbol şampiyonası

oylama

maç

gol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043914255_0:75:3379:1975_1920x0_80_0_0_671a41a06954d367a4b5b9646e03a21c.jpg

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri verilen 'en iyi gol' ödülünün adayları arasında, İngiltere'de Manchester City forması giyen Riyad Mahrez ile Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Erik Lamela da yer aldı.FIFA'nın internet sitesinden yapılan ilk oylama, 10 Aralık'a kadar sürecek. Bu tarihte aday sayısı 3'e düşecek ve ödülün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin yapacağı oylamanın ardından 17 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek törende açıklanacak.Hamit Altıntop'un A Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle 2010'da kazandığı ödülü, 2009'da Cristiano Ronaldo, 2011'de Neymar, 2012'de Fenerbahçe forması altında attığı golle Miroslav Stoch, 2013'te Zlatan Ibrahimovic, 2014'te James Rodriguez, 2015'te Wendell Lira, 2016'da Mohd Faiz Subri, 2017'de Olivier Giroud, 2018'de Muhammed Salah, 2019'da Daniel Zsori ve geçen yıl da Heung-min Son almıştı.2021 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:Luis Diaz (Kolombiya): Brezilya-Kolombiya (Kupa Amerika)Gauthier Hein (Fransa): Chamois Niortais-AJ Auxerre (Fransa 2. Ligi)Erik Lamela (Arjantin): Arsenal-Tottenham Hotspur (Premier Lig)Valentino Lazaro (Avusturya): Bayer 04 Leverkusen-Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)Riyad Mahrez (Cezayir): Zimbabwe-Algeria (Avrupa Uluslar Kupası Elemeleri)Sandra Owusu-Ansah (Gana): Kumasi Sports Academy Ladies-Supreme Ladies (Gana Kadınlar Premier Ligi)Vangelis Pavlidis (Yunanistan): Willem II-Fortuna Sittard (Hollanda Birinci Futbol Ligi)Daniela Sanchez (Meksika): Queretaro-Atletico de San Luis (Meksika Kadınlar Birinci Ligi)Patrik Schick (Çekya): Çekya-İskoçya (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası)Mehdi Taremi (İran): Chelsea-Porto (UEFA Şampiyonlar Ligi)Caroline Weir (İskoçya): Manchester City-Manchester United (İngiltere Kadınlar Süper Ligi)

https://tr.sputniknews.com/20211130/lionel-messi-7-kez-ballon-dor-odulunun-sahibi-oldu-1051270394.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fifa, futbol, 2022 dünya kupası, ödül, 2022 fifa dünya kupası, 2022 dünya futbol şampiyonası, oylama, maç, gol, puskas, 2021