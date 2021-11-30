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Putin: NATO’nun Ukrayna’daki altyapısını genişletmesi kırmızı çizgimiz, geçilmemesini umuyoruz
Putin: NATO’nun Ukrayna’daki altyapısını genişletmesi kırmızı çizgimiz, geçilmemesini umuyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun Ukrayna’daki askeri altyapısını genişletmesinin Rusya için kırmızı çizgi olduğunu belirtti ve ülkesinin kırmızı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:16+0300
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Rusya lideri Vladimir Putin, VTB Capital Rusya Çağırıyor yatırım forumundaki konuşmasında, “Ukrayna’da kırmızı çizgilerin nerede olduğunu sordunuz. Bu çizgiler her şeyden önce, Ukrayna topraklarından bize yönelebilecek tehditlerin oluşturulmasındadır” dedi. Rusya Devlet Başkanı, böyle bir tehdidin oluşması, yani NATO’nun güçlerini Ukrayna’ya iyice kaydırması hâlinde Rusya’nın da bu tehdide karşılık olarak birtakım adımlar atması gerekeceğini kaydetti.'NATO’nun bizim sınırlarımıza doğru genişlemesi neden gerekliydi?'“NATO’nun bizim sınırlarımıza doğru genişlemesi neden gerekliydi? Bu soruya kim yanıt verebilir? Bu sorunun, mantıkla açıklanabilir bir cevabı yok. Bilhassa 90’lı yılların ortalarında ilişkilerimizde huzur dolu bir tablo vardı. Neredeyse müttefiktik” diyen Putin, Rusya’nın uyarı ve ricalarına karşın, NATO altyapısının Rusya sınırlarına yaklaştırıldığını söyledi. Putin, Polonya ve Romanya’ya konuşlandırılan hava savunma sistemlerini de buna örnek olarak gösterdi.Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “(Polonya ve Romanya’daki) fırlatma sistemlerine Tomahawk füzeleri yerleştirilebilir. Bize karşı tehdit oluşturan şey bu. Bu apaçık bir gerçek. Bunun yapılmamasına ilişkin ikna girişimlerimiz ve ricalarımıza karşın ne oldu? Şimdi gördüğümüz şey oldu. Biz de buna karşılık olarak hipersonik silah geliştirmek zorunda kaldık. Bu, olup bitene bizim verdiğimiz yanıt oldu.”
https://tr.sputniknews.com/20211130/lavrov-nato-askeri-guclerini-ve-techizatini-sinirlarimiza-yigiyor-1051294008.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, nato, karadeniz, polonya, romanya, hava savunma
Putin: NATO’nun Ukrayna’daki altyapısını genişletmesi kırmızı çizgimiz, geçilmemesini umuyoruz
15:16 30.11.2021 (güncellendi: 16:08 30.11.2021)
Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun Ukrayna’daki askeri altyapısını genişletmesinin Rusya için kırmızı çizgi olduğunu belirtti ve ülkesinin kırmızı çizgilerinin geçilmeyeceğini umduklarını vurguladı.
Rusya lideri Vladimir Putin, VTB Capital Rusya Çağırıyor yatırım forumundaki konuşmasında, “Ukrayna’da kırmızı çizgilerin nerede olduğunu sordunuz. Bu çizgiler her şeyden önce, Ukrayna topraklarından bize yönelebilecek tehditlerin oluşturulmasındadır” dedi.
Rusya Devlet Başkanı, böyle bir tehdidin oluşması, yani NATO’nun güçlerini Ukrayna’ya iyice kaydırması hâlinde Rusya’nın da bu tehdide karşılık olarak birtakım adımlar atması gerekeceğini kaydetti.
'NATO’nun bizim sınırlarımıza doğru genişlemesi neden gerekliydi?'
“NATO’nun bizim sınırlarımıza doğru genişlemesi neden gerekliydi? Bu soruya kim yanıt verebilir? Bu sorunun, mantıkla açıklanabilir bir cevabı yok. Bilhassa 90’lı yılların ortalarında ilişkilerimizde huzur dolu bir tablo vardı. Neredeyse müttefiktik” diyen Putin, Rusya’nın uyarı ve ricalarına karşın, NATO altyapısının Rusya sınırlarına yaklaştırıldığını söyledi. Putin, Polonya ve Romanya’ya konuşlandırılan hava savunma sistemlerini de buna örnek olarak gösterdi.
Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “(Polonya ve Romanya’daki) fırlatma sistemlerine Tomahawk füzeleri yerleştirilebilir. Bize karşı tehdit oluşturan şey bu. Bu apaçık bir gerçek. Bunun yapılmamasına ilişkin ikna girişimlerimiz ve ricalarımıza karşın ne oldu? Şimdi gördüğümüz şey oldu. Biz de buna karşılık olarak hipersonik silah geliştirmek zorunda kaldık. Bu, olup bitene bizim verdiğimiz yanıt oldu.”