https://tr.sputniknews.com/20211130/putin-orta-afrika-cumhuriyeti-cumhurbaskani-touaderayla-ikili-isbirligini-konustu-1051272477.html

Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera'yla ikili işbirliğini konuştu

Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera'yla ikili işbirliğini konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T01:38+0300

2021-11-30T01:38+0300

2021-11-30T01:38+0300

dünya

rusya

kremlin

orta afrika

telefon

faustin-archange touadera

koronavirüs

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre taraflar, görüşme sırasında Orta Afrika Cumhuriyeti'nin profesyonel kadrolarının yetiştirilmesi ve koronavirüsle mücadele de dahil ikili gündemdeki çeşitli konuları istişare etti.Putin ve Touadera, ticaret, ekonomi ve diğer alanlar da dahil Rusya ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda karşılıklı niyetlerini ifade etti.Putin, Touadera'yı yaklaşan 1 Aralık Cumhuriyet Günü nedeniyle tebrik etti.Touadera da, Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ne farklı alanlarda sunduğu destek için teşekkür etti.Liderler, siyasi diyaloğu ve farklı düzeylerdeki temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.Orta Afrika Cumhuriyeti yönetiminin talebi üzerine 2018'den beri bu ülkede Rus askerler ve sivil eğitmenler görev yapıyor. Rus askeri misyonunun kapsamı birkaç kez genişletilirken Rusya, bu ülkeye silah yardımı da sağlıyor.

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rusya, kremlin, orta afrika, telefon, faustin-archange touadera, koronavirüs