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Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera'yla ikili işbirliğini konuştu
Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera'yla ikili işbirliğini konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T01:38+0300
2021-11-30T01:38+0300
dünya
rusya
kremlin
orta afrika
telefon
faustin-archange touadera
koronavirüs
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre taraflar, görüşme sırasında Orta Afrika Cumhuriyeti'nin profesyonel kadrolarının yetiştirilmesi ve koronavirüsle mücadele de dahil ikili gündemdeki çeşitli konuları istişare etti.Putin ve Touadera, ticaret, ekonomi ve diğer alanlar da dahil Rusya ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda karşılıklı niyetlerini ifade etti.Putin, Touadera'yı yaklaşan 1 Aralık Cumhuriyet Günü nedeniyle tebrik etti.Touadera da, Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ne farklı alanlarda sunduğu destek için teşekkür etti.Liderler, siyasi diyaloğu ve farklı düzeylerdeki temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.Orta Afrika Cumhuriyeti yönetiminin talebi üzerine 2018'den beri bu ülkede Rus askerler ve sivil eğitmenler görev yapıyor. Rus askeri misyonunun kapsamı birkaç kez genişletilirken Rusya, bu ülkeye silah yardımı da sağlıyor.
rusya
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rusya, kremlin, orta afrika, telefon, faustin-archange touadera, koronavirüs

Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera'yla ikili işbirliğini konuştu

01:38 30.11.2021
© Sputnik / Алексей ДружининRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre taraflar, görüşme sırasında Orta Afrika Cumhuriyeti'nin profesyonel kadrolarının yetiştirilmesi ve koronavirüsle mücadele de dahil ikili gündemdeki çeşitli konuları istişare etti.
Putin ve Touadera, ticaret, ekonomi ve diğer alanlar da dahil Rusya ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda karşılıklı niyetlerini ifade etti.
Putin, Touadera'yı yaklaşan 1 Aralık Cumhuriyet Günü nedeniyle tebrik etti.
Touadera da, Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ne farklı alanlarda sunduğu destek için teşekkür etti.
Liderler, siyasi diyaloğu ve farklı düzeylerdeki temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Orta Afrika Cumhuriyeti yönetiminin talebi üzerine 2018'den beri bu ülkede Rus askerler ve sivil eğitmenler görev yapıyor. Rus askeri misyonunun kapsamı birkaç kez genişletilirken Rusya, bu ülkeye silah yardımı da sağlıyor.
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