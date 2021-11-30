https://tr.sputniknews.com/20211130/putinden-hukumete-ve-gazproma-mevcut-borulardan-abye-hidrojen-ihraci-konusunu-cozme-talimati-1051303340.html

Putin’den hükümete ve Gazprom’a mevcut borulardan AB'ye hidrojen ihracı konusunu çözme talimatı

Putin’den hükümete ve Gazprom’a mevcut borulardan AB'ye hidrojen ihracı konusunu çözme talimatı

Rusya lideri Putin, hükümete, Rus enerji şirketi Gazprom ile birlikte ve Dışişleri Bakanlığı'nın katılımıyla mevcut boru hatları üzerinden Avrupa Birliği (AB)... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T19:00+0300

2021-11-30T19:00+0300

2021-11-30T19:00+0300

ekonomi

avrupa

rusya

vladimir putin

gazprom

ab

doğalgaz

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Talimatların yer aldığı belgeye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümeti, Gazprom ile birlikte ve Dışişleri Bakanlığı'nın katılımıyla AB ülkelerine mevcut boru hatları üzerinden, metan-hidrojen karışımının bir parçası olarak hidrojen ihraç etmenin ve söz konusu hidrojenin AB sınıflandırma gerekliliklerine göre tanınmasının imkanlarını inceleme talimatı verdi.Belgeye göre bu çalışmalara ilişkin raporun 1 Haziran 2022’ye kadar sunulması gerekiyor.Daha önce Gazprom’un hidrojen çalışmalarını yürüten ‘Gazprom Vodorod’ Genel Müdürü Konstantin Romanov, hidrojeni tüketim yerlerinde üretmenin daha yararlı olduğunu, elektroliz ile elde edilen ‘yeşil’ hidrojenin maliyetinin ise düşüş eğiliminde olmadığını ve aynı zamanda, metan-hidrojen karışımının taşınmasının ön çalışmalar aşamasında bile verimsiz olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.‘Hidrojenin üretiminin büyük tüketicilere daha yakın yapılmasının en uygun olduğunu ve bunun doğal gazı taşımaktan daha kolay ve daha ucuz olduğunu’ rapor eden Romanov, hidrojenin sadece yüzde 10’unu oluşturduğu, gerisinin ise çözücü olduğu toluen içinde çözünmüş hidrojen taşınmasını örnek gösterdi.Bu arada Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının operatör şirketi Alman Nord Stream 2 AG’nin CEO’su Matthias Warnig, geçen yaz Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte boru hattının önümüzdeki 10 yıl içinde metan-hidrojen karışımını taşımaya hazır olması gerektiğine işaret etmişti.Warnig, “Çok net bir hedef belirledik, 10 yıl sonra Kuzey Akım-2, hidrojeni taşımaya hazır olacak. Çok umut verici ön çalışmalar yapıldı. Teknik testlere devam ediliyor, fakat bu çalışmaları yapan şirketler, yaptırım tehdidi nedeniyle zorlanıyor. Bu sorunu yakın gelecekte çözmeyi umuyoruz” açıklamasını yapmıştı.Kremlin: Ukrayna ile 2024 sonrası gaz transitini görüşmemiz için Avrupa’da nihai alıcılar olmalıDiğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazprom'un alıcıları olması koşuluyla Rus gazının 2024 yılından sonra da Ukrayna üzerinden transit geçişine devam edilmesinin müzakere edilebileceğini belirtti.Peskov, Ukrayna devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Başkanı Yuriy Vitrenko’nun, Rusya’nın gaz transit sözleşmesinin 2024 sonrası için uzatılması ile ilgili görüşmek istemediği şeklindeki açıklamasını değerlendirmesini isteyen ve böyle bir diyaloğun ne zaman başlayabileceğini soran gazetecilere, “Transit meseleleri ile ilgili bir konu olduğu için bu sorunun Gazprom’a sorulması daha uygun olur” yanıtını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ‘transit gaz göndermek için önce Avrupa'da nihai alıcıların bulunması gerektiği’ açıklamasını da hatırlatan Peskov, “Gazprom bu konuda bir açıklık getirmeden, transit konusunun görüşülmesi de ikinci planda kalıyor. İlk başta gazın satılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211129/gazprom-dokuz-ayda-net-kar-bakimindan-rekor-kirdi-1051259210.html

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avrupa, rusya, vladimir putin, gazprom, ab, doğalgaz