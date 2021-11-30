https://tr.sputniknews.com/20211130/rapor-avustralya-parlamentosunda-calisan-her-uc-kisiden-biri-cinsel-tacize-ugradi--1051289961.html

Rapor: Avustralya Parlamentosu'nda çalışan her üç kişiden biri cinsel tacize uğradı

Rapor: Avustralya Parlamentosu'nda çalışan her üç kişiden biri cinsel tacize uğradı

Avustralya'da bir kadının 2019'da bakan ofisinde tecavüze uğradığını açıklamasının ardından başlatılan süreçte, üzerinde çalışılan rapor tamamlandı. 1723... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T14:35+0300

2021-11-30T14:35+0300

2021-11-30T14:36+0300

avustralya

cinsel taciz

parlamento

rapor

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Avustralya Federal Parlamentosu'nda çalışan her üç kişiden birinin cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı. Cinsiyet Ayrımcılığı Komisyonu Üyesi Kate Jenkins, parlamento binasındaki çalışma kültürüyle ilgili olarak çoğunluğu kadınlar, eski politikacılar ve çalışanlardan oluşan 1723 kişiyle görüşülerek kapsamlı ve bağımsız bir rapor hazırladıklarını açıkladı. 'Parlamento Avustralyalıların gururla baktığı bir yer olmalı'Elde ettikleri verilere göre, parlamentoda çalışan her üç kişiden birinin 'orada çalışırken bir tür cinsel tacize uğradığını' söyleyen Jenkins, parlamentonun ülkenin en önde gelen kurumlarından biri olarak diğer çalışma ortamlarının standartlarını belirlemesi gerektiğini vurguladı. Jenkins, ‘‘Parlamento Avustralyalıların gururla baktığı bir yer olmalı" ifadelerini kullandı. Parlamentodakiler arasında güç dengesizliğinin ve gücün kötüye kullanımının zorbalık, cinsel taciz ve cinsel saldırının başlıca itici güçlerinden olduğunu ortaya çıkarttıklarını belirten Jenkins, “Bu tür deneyimler, bireyler ve ekipleri için bir yıkım izi bırakıyor ve milletimizin aleyhine parlamentomuzun performansını baltalıyor” diye konuştu. Parlamento çalışanı Brittany Higgins'in 2019'da parlamento binasında bir bakanın ofisinde gece çalıştığı sırada tecavüze uğradığını açıklamasının ardından başlatılan soruşturma sonucunda yaklaşık 7 ayda hazırlanan raporda, milletvekilleri ve çalışanların güvenli ve verimli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla yeni davranış kuralları oluşturmayı hedefleyen 28 tavsiye yer alıyor. Raporda yer alan tavsiyelere göre hareket edeceklerini açıklayan Başbakan Scott Morrison da ‘‘Hepimiz bu raporda belirtilen sorunlarla ilgili üzerimize düşen sorumlulukları kabul ediyoruz. Çözümlerin uygulanmasında da hepimiz sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.Parlamentoda tecavüze uğradığı iddiasına ilişkin davası devam eden ve yeni raporu memnuniyetle karşıladığını aktaran Higgins de “Bu incelemeye katkıda bulunan, hikayelerini paylaşan birçok cesur insana teşekkür ediyorum" dedi.

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avustralya, cinsel taciz, parlamento, rapor