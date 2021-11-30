Rapor: Avustralya Parlamentosu'nda çalışan her üç kişiden biri cinsel tacize uğradı
14:35 30.11.2021 (güncellendi: 14:36 30.11.2021)
© AP Photo / Mark GrahamAvustralya Parlamentosu
© AP Photo / Mark Graham
Avustralya'da bir kadının 2019'da bakan ofisinde tecavüze uğradığını açıklamasının ardından başlatılan süreçte, üzerinde çalışılan rapor tamamlandı. 1723 kişiyle görüşülen rapora göre parlamentoda çalışan her üç kişiden biri cinsel tacize uğradı. Başbakan, 27 önerinin yer aldığı raporla ilgili "Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.
Avustralya Federal Parlamentosu'nda çalışan her üç kişiden birinin cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı.
Cinsiyet Ayrımcılığı Komisyonu Üyesi Kate Jenkins, parlamento binasındaki çalışma kültürüyle ilgili olarak çoğunluğu kadınlar, eski politikacılar ve çalışanlardan oluşan 1723 kişiyle görüşülerek kapsamlı ve bağımsız bir rapor hazırladıklarını açıkladı.
'Parlamento Avustralyalıların gururla baktığı bir yer olmalı'
Elde ettikleri verilere göre, parlamentoda çalışan her üç kişiden birinin 'orada çalışırken bir tür cinsel tacize uğradığını' söyleyen Jenkins, parlamentonun ülkenin en önde gelen kurumlarından biri olarak diğer çalışma ortamlarının standartlarını belirlemesi gerektiğini vurguladı.
Jenkins, ‘‘Parlamento Avustralyalıların gururla baktığı bir yer olmalı" ifadelerini kullandı.
One in three people working in Australia's parliament have experienced sexual harassment, a report published said, following an independent inquiry into parliamentary workplace culture https://t.co/nloeU953SU pic.twitter.com/sZx5Fh5G2P— Reuters (@Reuters) November 30, 2021
Parlamentodakiler arasında güç dengesizliğinin ve gücün kötüye kullanımının zorbalık, cinsel taciz ve cinsel saldırının başlıca itici güçlerinden olduğunu ortaya çıkarttıklarını belirten Jenkins, “Bu tür deneyimler, bireyler ve ekipleri için bir yıkım izi bırakıyor ve milletimizin aleyhine parlamentomuzun performansını baltalıyor” diye konuştu.
A report on the workplace culture in Australia’s Parliament paints a damning picture of widespread sexual harassment, with employees sharing harrowing stories of an alcohol-fueled environment where powerful men violated boundaries unchecked.https://t.co/KyLELQxPpi— The New York Times (@nytimes) November 30, 2021
Parlamento çalışanı Brittany Higgins'in 2019'da parlamento binasında bir bakanın ofisinde gece çalıştığı sırada tecavüze uğradığını açıklamasının ardından başlatılan soruşturma sonucunda yaklaşık 7 ayda hazırlanan raporda, milletvekilleri ve çalışanların güvenli ve verimli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla yeni davranış kuralları oluşturmayı hedefleyen 28 tavsiye yer alıyor.
Raporda yer alan tavsiyelere göre hareket edeceklerini açıklayan Başbakan Scott Morrison da ‘‘Hepimiz bu raporda belirtilen sorunlarla ilgili üzerimize düşen sorumlulukları kabul ediyoruz. Çözümlerin uygulanmasında da hepimiz sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Parlamentoda tecavüze uğradığı iddiasına ilişkin davası devam eden ve yeni raporu memnuniyetle karşıladığını aktaran Higgins de “Bu incelemeye katkıda bulunan, hikayelerini paylaşan birçok cesur insana teşekkür ediyorum" dedi.