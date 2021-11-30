https://tr.sputniknews.com/20211130/ronaldodan-ballon-dor-sefi-pascal-ferreye-yalanci-adimi-kullaniyor-1051297494.html
Törene katılmayan Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi: Yalancı, adımı kullanıyor
Törene katılmayan Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi: Yalancı, adımı kullanıyor
Ballon d'Or ödülünü veren France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'ye tepki gösteren Cristiano Ronaldo, Ferre'yi yalancılıkla suçladı. Ronaldo, Ferre... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:38+0300
2021-11-30T16:38+0300
2021-11-30T16:45+0300
spor
lionel messi
ballon d'or
dergi
france football dergisi
ronaldo
ballon d'or ödülleri
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044181621_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_423a22e5f49b2e70b1aea1c07fcae601.jpg
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödül töreni öncesinde France Football Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin iddialarına yanıt verdi.Ronaldo, 'kariyer hedefinin ödül sayısında Lionel Messi'yi geride bırakmak olduğunu' öne süren France Football Dergisi genel yayın yönetmenine tepki gösterdi.Pascal Ferre'nin iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayan Portekizli futbolcu, "Yalancı, tanıtım için adımı kullanıyor" dedi.36 yaşındaki deneyimli futbolcu, Kovid-19'a yakalandığı ve karantinaya girdiği için Ballon d'Or ödül törenine katılmadığı iddialarını da yalanladı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/lionel-messi-7-kez-ballon-dor-odulunun-sahibi-oldu-1051270394.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044181621_56:0:1144:816_1920x0_80_0_0_8937b9009555fb97fa179e9d69474361.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lionel messi, ballon d'or, dergi, france football dergisi, ronaldo, ballon d'or ödülleri, kovid-19
Törene katılmayan Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi: Yalancı, adımı kullanıyor
16:38 30.11.2021 (güncellendi: 16:45 30.11.2021)
Ballon d'Or ödülünü veren France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'ye tepki gösteren Cristiano Ronaldo, Ferre'yi yalancılıkla suçladı. Ronaldo, Ferre hakkında "Tanıtım için adımı kullanıyor" ifadelerini kullandı.
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödül töreni öncesinde France Football Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin iddialarına yanıt verdi.
Ronaldo, 'kariyer hedefinin ödül sayısında Lionel Messi'yi geride bırakmak olduğunu' öne süren France Football Dergisi genel yayın yönetmenine tepki gösterdi.
Pascal Ferre'nin iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayan Portekizli futbolcu, "Yalancı, tanıtım için adımı kullanıyor" dedi.
36 yaşındaki deneyimli futbolcu, Kovid-19'a yakalandığı ve karantinaya girdiği için Ballon d'Or ödül törenine katılmadığı iddialarını da yalanladı.