https://tr.sputniknews.com/20211130/ronaldodan-ballon-dor-sefi-pascal-ferreye-yalanci-adimi-kullaniyor-1051297494.html

Törene katılmayan Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi: Yalancı, adımı kullanıyor

Törene katılmayan Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi: Yalancı, adımı kullanıyor

Ballon d'Or ödülünü veren France Football Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'ye tepki gösteren Cristiano Ronaldo, Ferre'yi yalancılıkla suçladı. Ronaldo, Ferre... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:38+0300

2021-11-30T16:38+0300

2021-11-30T16:45+0300

spor

lionel messi

ballon d'or

dergi

france football dergisi

ronaldo

ballon d'or ödülleri

kovid-19

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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödül töreni öncesinde France Football Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre'nin iddialarına yanıt verdi.Ronaldo, 'kariyer hedefinin ödül sayısında Lionel Messi'yi geride bırakmak olduğunu' öne süren France Football Dergisi genel yayın yönetmenine tepki gösterdi.Pascal Ferre'nin iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayan Portekizli futbolcu, "Yalancı, tanıtım için adımı kullanıyor" dedi.36 yaşındaki deneyimli futbolcu, Kovid-19'a yakalandığı ve karantinaya girdiği için Ballon d'Or ödül törenine katılmadığı iddialarını da yalanladı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/lionel-messi-7-kez-ballon-dor-odulunun-sahibi-oldu-1051270394.html

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lionel messi, ballon d'or, dergi, france football dergisi, ronaldo, ballon d'or ödülleri, kovid-19