https://tr.sputniknews.com/20211130/roscosmos-yeni-istasyon-icin-cok-amacli-uzay-araci-gelistirmeyi-planliyor-1051272599.html
Roscosmos, yeni istasyon için çok amaçlı uzay aracı geliştirmeyi planlıyor
Roscosmos, yeni istasyon için çok amaçlı uzay aracı geliştirmeyi planlıyor
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, yeni uzay istasyonuna kozmonotların yanı sıra, kargo da taşıyabilecek çok amaçlı ve çok... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T01:55+0300
2021-11-30T01:55+0300
2021-11-30T01:55+0300
dünya
dmitriy rogozin
uzay
roscosmos
rusya federal uzay ajansı roscosmos
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Rogozin, bugünkü basın toplantısında, yeni istasyon için teknik araçlar geliştirme çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, “Öncelikle çok amaçlı uzay aracını geliştirmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.Yeni uzay istasyonunda, faaliyetinin ilk aşamasında mevcut uzay araçlarının kullanılacağını belirten Roscosmos Başkanı, bunların Soyuz insanlı uzay aracı ile Progress kargo aracı olduğunu kaydetti.Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) projesinden çıkmayı planlayan Rusya, kendi uzay istasyonunu inşa etme kararı almıştı. Rogozin, UUİ’nin Rus bölümündeki ekipmanın yüzde 80’inin eskidiğini ve 2025’ten sonra bakım maliyetinin, yeni istasyon inşa etme maliyetiyle eşit olacağını açıklamıştı.‘Uzayda yeni yenilebilir bitki çeşitleri geliştirecek’Rogozin ayrıca Rus kozmonotların uzayda yenilebilir ve zararlılardan korunan bitki çeşitlerini yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.Uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sonra Dünya’ya getirileceğini anlatan Roscosmos Başkanı, bu bitkilerin üzüm, buğday, çavdar ve arpa olduğunu belirterek, “Uzayda yetiştirilen bitkiler zararlılara ve hastalıklara dayanıklı olabilir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/roscosmos-muskin-falcon-9-roketine-ait-bir-parca-uluslararasi-uzay-istasyonunun-yakinindan-gecti-1051147766.html
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dmitriy rogozin, uzay, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos
Roscosmos, yeni istasyon için çok amaçlı uzay aracı geliştirmeyi planlıyor
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, yeni uzay istasyonuna kozmonotların yanı sıra, kargo da taşıyabilecek çok amaçlı ve çok kullanımlık uzay aracı geliştireceklerini belirtti.
Rogozin, bugünkü basın toplantısında, yeni istasyon için teknik araçlar geliştirme çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, “Öncelikle çok amaçlı uzay aracını geliştirmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.
Yeni uzay istasyonunda, faaliyetinin ilk aşamasında mevcut uzay araçlarının kullanılacağını belirten Roscosmos Başkanı, bunların Soyuz insanlı uzay aracı ile Progress kargo aracı olduğunu kaydetti.
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) projesinden çıkmayı planlayan Rusya, kendi uzay istasyonunu inşa etme kararı almıştı. Rogozin, UUİ’nin Rus bölümündeki ekipmanın yüzde 80’inin eskidiğini ve 2025’ten sonra bakım maliyetinin, yeni istasyon inşa etme maliyetiyle eşit olacağını açıklamıştı.
‘Uzayda yeni yenilebilir bitki çeşitleri geliştirecek’
Rogozin ayrıca Rus kozmonotların uzayda yenilebilir ve zararlılardan korunan bitki çeşitlerini yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.
Uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sonra Dünya’ya getirileceğini anlatan Roscosmos Başkanı, bu bitkilerin üzüm, buğday, çavdar ve arpa olduğunu belirterek, “Uzayda yetiştirilen bitkiler zararlılara ve hastalıklara dayanıklı olabilir” dedi.