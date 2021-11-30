https://tr.sputniknews.com/20211130/roscosmos-yeni-istasyon-icin-cok-amacli-uzay-araci-gelistirmeyi-planliyor-1051272599.html

Roscosmos, yeni istasyon için çok amaçlı uzay aracı geliştirmeyi planlıyor

Roscosmos, yeni istasyon için çok amaçlı uzay aracı geliştirmeyi planlıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, yeni uzay istasyonuna kozmonotların yanı sıra, kargo da taşıyabilecek çok amaçlı ve çok... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T01:55+0300

2021-11-30T01:55+0300

2021-11-30T01:55+0300

dünya

dmitriy rogozin

uzay

roscosmos

rusya federal uzay ajansı roscosmos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050802315_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_10a58815d7aebc5f61d8c52232c9e1a5.jpg

Rogozin, bugünkü basın toplantısında, yeni istasyon için teknik araçlar geliştirme çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, “Öncelikle çok amaçlı uzay aracını geliştirmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.Yeni uzay istasyonunda, faaliyetinin ilk aşamasında mevcut uzay araçlarının kullanılacağını belirten Roscosmos Başkanı, bunların Soyuz insanlı uzay aracı ile Progress kargo aracı olduğunu kaydetti.Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) projesinden çıkmayı planlayan Rusya, kendi uzay istasyonunu inşa etme kararı almıştı. Rogozin, UUİ’nin Rus bölümündeki ekipmanın yüzde 80’inin eskidiğini ve 2025’ten sonra bakım maliyetinin, yeni istasyon inşa etme maliyetiyle eşit olacağını açıklamıştı.‘Uzayda yeni yenilebilir bitki çeşitleri geliştirecek’Rogozin ayrıca Rus kozmonotların uzayda yenilebilir ve zararlılardan korunan bitki çeşitlerini yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.Uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sonra Dünya’ya getirileceğini anlatan Roscosmos Başkanı, bu bitkilerin üzüm, buğday, çavdar ve arpa olduğunu belirterek, “Uzayda yetiştirilen bitkiler zararlılara ve hastalıklara dayanıklı olabilir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/roscosmos-muskin-falcon-9-roketine-ait-bir-parca-uluslararasi-uzay-istasyonunun-yakinindan-gecti-1051147766.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy rogozin, uzay, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos