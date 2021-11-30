https://tr.sputniknews.com/20211130/rostec-kitlesel-ayaklanmalari-onceden-tahmin-edebilecek-yazilim-gelistiriyor-1051282834.html

Rostec, kitlesel ayaklanmaları önceden tahmin edebilecek yazılım geliştiriyor

Rostec, kitlesel ayaklanmaları önceden tahmin edebilecek yazılım geliştiriyor

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’e bağlı Ulusal Bilişim Merkezi’nin (NTSİ) 2022’de Rusya’daki kitlesel ayaklanmaları önceden tahmin etmeye ve bunların... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T11:56+0300

2021-11-30T11:56+0300

2021-11-30T11:56+0300

dünya

rusya

rostec

halk ayaklanması

tahmin

yazılım

ayaklanma

ar-ge

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Kommersant’ın Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın dairesi ve projeye atıfta bulunduğu haberine göre, NTSİ, Rusya’daki kitlesel protestoları önceden tahmin etmeye ve olası protestoların şiddetlenmesini önlemeye yarayacak bir yazılım geliştirecek.Konuyla ilgili çalışmaların bakanlığın ‘Güvenli şehir’ projesi çerçevesinde yürütüldüğü kaydediliyor.Program ile olası kitlesel ayaklanmaların meydana gelmesi ve gelişim dinamiklerinin tahmin edilmesi amaçlanıyor. Bu tahminlerin makine öğrenme yöntemleri üzerinden yapılacağı kaydediliyor.Projenin şu anda ilgili makamların onayına sunulduğu da aktarılıyor.

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rusya, rostec, halk ayaklanması, tahmin, yazılım, ayaklanma, ar-ge