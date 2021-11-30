https://tr.sputniknews.com/20211130/rus-disislerinden-natoya-ukrayna-yaniti-eylemlerimiz-tamamen-savunma-amacli-1051294805.html

Rus Dışişleri'nden NATO'ya 'Ukrayna' yanıtı: Eylemlerimiz tamamen savunma amaçlı

Rus Dışişleri'nden NATO'ya 'Ukrayna' yanıtı: Eylemlerimiz tamamen savunma amaçlı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna'daki durumun tırmanmasını provoke etmediğini ve Rusya'nın eylemlerinin tamamen savunma nitelikli olduğunu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T15:44+0300

2021-11-30T15:44+0300

2021-11-30T15:47+0300

rusya dışişleri bakanlığı

dünya

ukrayna

nato

karadeniz

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Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve silah yığdığına dair NATO tarafından ortaya iddialara 'Rusya-İttifak İlişkileri Hakkındaki Mitler' başlıklı bir açıklamayla yanıt veren Rus Dışişleri, Moskova'nın eylemlerinin tamamen savunma amacı taşıdığına vurgu yaptı.Bakanlık, "Rusya'nın eylemleri tamamen savunma nitelikli. Son dönemde NATO'nun Karadeniz bölgesindeki askeri varlığının ciddi şekilde arttığını gözlemliyoruz. Füze donanımlı gemiler bölgeye giriş yaptı, ABD'nin stratejik savaş uçakları sorti gerçekleştirdi, planlanmamış olanlar da dahil büyük çaplı tatbikatlar yapılıyor. Objektif kontrol araçlarımız, neredeyse her hafta sınırlarımız boyunca seyreden 50'den fazla keşif uçağı ve İHA tespit ediyor" ifadelerini kullandı.NATO'nun Rusya sınırlarına savaş gemileri ve uçakları göndererek bilinçli bir şekilde Moskova'nın gücünü test ettiğini ve Rusya'yı karşılık vermeye zorladığını kaydeden bakanlık, Rusya'nın aldığı misilleme önlemlerinin yeterli, orantılı ve ölçülü olduğunun altını çizdi.NATO'nun Kırım'a atıfta bulunarak Rusya'yı Ukrayna'daki askeri varlığını artırmakla suçladığına dikkat çeken bakanlık, "Bu bölgenin, Rusya toprağı olduğunu ve silahlı kuvvetlerimizin orada hukuka uygun şekilde bulunduğunu hatırlatırız. Bunun yanında, tarihsel olarak Kırım'da sadece Karadeniz Filosu değil, deniz piyade, kıyı savunma birlikleri ve diğer kara ve bileşenleri bulunuyordu" dedi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz bölgesindeki durumdan endişe duyduklarını, bölgedeki durumun tırmandırıldığını ifade etmişti.Valday Tartışma Kulübü çerçevesindeki Rusya ile NATO ilişkileri konulu bir toplantıda konuşan Gruşko, “Karadeniz bölgesindeki durum bizim için gerçekten endişe verici. Durum yapay olarak tırmandırılıyor. Aynı zamanda şunu unutmamalıyız. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden NATO’ya üye olan tek ülke Türkiye’ydi, şimdi ise Bulgaristan ve Romanya da var. NATO ise hala bizim bölgede güçlenmemizden çok korkuyormuş gibi izlenim yaratıyor. Bu kesinlikle gerçekle bağdaşmıyor” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211130/rusya-karadenizdeki-durumdan-endise-duyuyoruz-1051286022.html

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rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, nato, karadeniz