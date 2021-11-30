https://tr.sputniknews.com/20211130/rus-uzman-abd-bagimsiz-turkiyeyi-bagimli-yunanistan-ile-degistiriyor-1051308964.html

Rus uzman: ABD, bağımsız Türkiye'nin yerine bağımlı Yunanistan'ı koyuyor

Rus uzman: ABD, bağımsız Türkiye'nin yerine bağımlı Yunanistan'ı koyuyor

ABD’nin Yunanistan’da giderek artan askeri varlığını ve Türkiye sınırının yakınındaki Amerikan silahlarının çoğalmasını değerlendiren uzmanlar, Washington’un... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T23:52+0300

2021-11-30T23:52+0300

2021-11-30T23:57+0300

görüş

abd

türkiye

yunanistan

dedeağaç

askeri varlık

askeri uzman

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Sputnik’e konuşan Rus askeri uzmanlar, ABD’nin son zamanlarda Yunanistan’da giderek artırdığı askeri varlığı ve Türkiye sınırının yakınındaki Amerikan silahlarının çoğalması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi'nden askeri uzman Oleg Ponomarenko, ABD’nin Yunanistan'da kurduğu askeri altyapının, son yıllarda önemli ölçüde büyüyen ve ABD'nin bölgesel planlarıyla doğrudan çelişen Türk emellerine yönelik artan güvensizliğini yansıttığını belirtti.Ponomarenko, “Şu anda ABD ve Türkiye birbirilerine oldukça sıkı bir biçimde bağlı. Bu da bazen ikili ilişkilerde ihtilaflara göz yumarak, birbirlerine karşı aynı çizgiyi devam ettirmelerine neden oluyor. Aralarındaki uygulamalı askeri işbirliği, üslerin sağlanmasını da kapsar şekilde devam ediyor. Şimdilik. ABD, Türkiye'nin kendini geliştirdiği ve güçlendirdiği, aynı zamanda hırslarını da genişlettiği oldukça uzun bir dönemi hesaba katıyor. Sonuçta imkanlar arttıkça istekler de artıyor. Ve bu objektif bir süreç. Şüphesiz bu süreç, ABD-Türkiye ilişkileri bağlamında ikili ilişkilerdeki çatışmaların sayısının artmasına yol açacak. Aynı zamanda, doğal olarak bir yerde tarafların çıkarları ihlal edilmiş olacak. Bu nedenle gelecekte Ankara ile Washington arasındaki temasların kopmasını içeren senaryo göz ardı edilemez” diye konuştu.ABD’nin bölgedeki risklerini çeşitlendirirken, şu ya da bu ülkenin gelecekte dış politika bağımsızlığını ne ölçüde ortaya koyabileceğini dikkate alarak hareket ettiğine dikkat çeken Ponomarenko, şöyle konuştu:‘Rus hava savunma sistemleri, Türkiye karşıtı girişimleri desteklemekten vazgeçilmesine yardım eder’Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu’ndan askeri uzman Nikolay Kostikin, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’nin askeri birliklerini farklı ülkelerde sayılarını artırarak konuşlandırmaya devam ettiğini, Yunanistan’daki Dedeağaç üssünün ise bu bağlamda büyük önem arz ettiğini belirtti.Washington’un Ankara'yı kontrol altına almak için bu şekilde Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıklarını körüklediğini söyleyen Kostikin, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu durumda Türkiye’nin bölgedeki dengeyi sağlamak amacıyla ek hava savunma sistemleri edinmesinin hiç de kötü olmayacağına dikkat çeken Kostikin, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20211130/yunanistan-turkiye-ile-isbirligi-yerine-ulkenin-anahtarlarini-abdye-teslim-etmeyi-tercih-etti-1051294576.html

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dedeağaç

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abd, türkiye, yunanistan, dedeağaç, askeri varlık, askeri uzman