https://tr.sputniknews.com/20211130/rus-uzman-turkiyedeki-yasakli-orgutler-kafkasyada-rusya-karsiti-politika-yurutuyor-1051298583.html

Rus uzman: Türkiye'deki yasaklı örgütler Kafkasya'da Rusya karşıtı politika yürütüyor

Rus uzman: Türkiye'deki yasaklı örgütler Kafkasya'da Rusya karşıtı politika yürütüyor

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Soçi kentinde gerçekleştirdiği ve iki Güney Kafkasya ülkesinin arasındaki sınırları belirleme ve çizme sorununu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T17:05+0300

2021-11-30T17:05+0300

2021-11-30T17:23+0300

görüş

rusya

kafkasya

ermenistan

türkiye

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

ermenistan savunma bakanlığı

çatışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/1043434649_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d6934d2e12822d9d1ec410af1905481e.jpg

Sputnik’e konuşan Rus uzmanlar, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Soçi kentinde gerçekleştirdiği ve iki Güney Kafkasya ülkesinin arasındaki sınırları belirleme ve çizme sorununu görüştüğü toplantıdan çıkan olumlu sonuçlara rağmen Güney Kafkasya’daki durumun tam çözüme daha çok uzak olduğunu belirtti.Karadeniz-Hazar Bölgesi Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Vladimir Novikov’a göre, toplantıda ikili bir komisyon kurulmasına ilişkin varılan anlaşma olumlu bir başlangıç. Ancak bu başlangıcı, Dağlık Karabağ'ın çözüme kavuşturulmamış statüsünün zorlaştıracağı zorlu bir süreç takip edecek.Sputnik’e konuşan Novikov şunları söyledi: “Soçi zirvesinin ardından yapılan üçlü açıklama sadece bir niyet beyanıdır. Taraflar görüşlerini paylaştı ve durumla ilgili vizyonlarını sundu. Sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunda taraflar, ikili bir komisyon kurma yönünde çalışma konusunda anlaştı. Yani söz konusu komisyon henüz kurulmadı. Zira taraflar sınırın nerede olması gerektiği konusunda farklı görüşlere sahip. İkinci husus ise Dağlık Karabağ'ın statüsü meselesidir. Ermenistan, bu meselenin AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu çerçevesinde çözülmesi gerektiğine inanıyor. Her ne kadar aykırılık gibi görünse de Rusya, ABD ve Fransa arasında da bu konuda bir fikir birliği olduğuna dikkat çekelim. Azerbaycan için ise Dağlık Karabağ'ın statüsü sorunu çözülmüş durumda. (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham Aliyev'in belirttiği gibi, Dağlık Karabağ'ın statüsü Bakü açısından ‘cehenneme düştü, paramparça oldu’. Bu koşullarda Bakü'yü AGİT Minsk Grubu çerçevesinde Karabağ'ın statüsü konusunda müzakere masasına oturtabilecek mekanizma belirsizliğini koruyor."Novikov ayrıca, Bakü'nün müzakere sürecindeki güçlü durumuna ve Türkiye'den de destek alıyor olmasına dikkat çekti: “Bakü, sınırın belirlenmesi gerektiğini anlıyor, fakat taraflar, sınırları belirleme konusunda farklı görüşlere sahip. Bugün Azerbaycan, kazanan taraf konumundan kendi bakış açısını dayatmaya çalışıyor. Ve Bakü'nün bu konumu, Türkiye tarafından da destekleniyor. Ancak bu desteğin ne kadar süreceği bilinmiyor. İşin aslı şu ki, Türkiye şu anda kendi iç siyasi istikrarıyla meşgul. Ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin kendi iç meseleleri ile meşgul olacağı gibi bir ortaya çıkabilir mi, bilinmiyor."Rusya Jeopolitik Ekspertiz Merkezi’nden siyaset bilimci Valeriy Korovin ise Kafkasya'da bölgesel işbirliği beklentilerini değerlendirerek, Güney Kafkasya ülkelerinde kamuoyunu kimin ve nasıl oluşturduğuna dikkat edilmesini önerdi: “Güney Kafkasya sorununun çözümüne yönelik beklentiler bağlamında her şeyden önce ülkelerin resmi konumu ve liderleri Soçi’deki üçlü toplantıya katılan ülkelerde Batılı ağlar tarafından oluşturulan kamuoyu arasındaki farklılığa dikkat edilmeli. Rusya'da mevcut iktidar az çok bu durumu kontrol altına almaya çalışırken, Ermenistan ve Azerbaycan'da kamuoyu tamamen kontrolsüz bir şekilde oluşturuluyor. Batılı ağlar orada oldukça rahat hissediyor ve kamuoyunu Batı'nın ihtiyaç duyduğu şekle getirmek için her imkana sahip. Örneğin ABD ve Fransa şu anda resmen Karabağ sorununun çözüm sürecine katılmıyor, fakat fiilen (Washington ve Paris) iki ülkedeki kamuoyunu oluşturuyor."Bugün Azerbaycan’da Türkiye’de yasaklı olan Nur cemaatinin bazı ağlarının, Ermenistan’da ise Soros yanlısı örgütlerin aktif olarak çalıştığına dikkat çeken Korovin şunları söyledi:“Türkiye'de yasaklı olan Nur cemaatinin bazı ağları Azerbaycan'da açık bir şekilde ve çok rahat faaliyet gösteriyor. Azerbaycan'da bu kişilerin yardımıyla Batı yanlısı, Rusya karşıtı ve İran karşıtı kamuoyu oluşuyor. Diğer yandan Ermenistan, siyasi alan, medya topluluğu ve özellikle de sosyal ağlar bakımından tamamen Sorosçu örgütlerin elinde. Ve Ermenistan'daki Rusya karşıtı duygular kritik bir seviyeye ulaşmış, insanları sokaklara iten ve açıkça Rusya karşıtı eylemlerle devam eden vahşi bir histeriye dönüştürmüş durumdadır. Bu anlamda, başta Azerbaycan ve Ermenistan olmak üzere bu ülkelerin sosyal ağlarında ve medya araçlarında gördüklerimizin arka planında üç lider arasındaki eksiksiz samimiyet ve fikir birliği çok tuhaf görünüyor.”

https://tr.sputniknews.com/20211118/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistan-tarafindan-dun-mevzilerimize-ates-acildi-1050918331.html

https://tr.sputniknews.com/20211128/bm-genel-sekreteri-rusya-azerbaycan-ermenistan-gorusmesini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1051213632.html

https://tr.sputniknews.com/20211125/ermenistan-parlamento-baskani-bayraktarlar-ile-nasil-savasacagimizi-bilemedik-1051152760.html

rusya

kafkasya

ermenistan

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

rusya, kafkasya, ermenistan, türkiye, azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, ermenistan savunma bakanlığı, çatışma, savaş, sınır, uzman, dağlık karabağ krizi