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Rusya, Mali'ye 4 askeri nakliye helikopteri teslim etti
Rusya, Mali'ye 4 askeri nakliye helikopteri teslim etti
Rusya'dan Mali ordusuna 4 adet Mi-171 askeri nakliye helikopter sevkiyatının yapıldığı açıklandı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T03:47+0300
2021-11-30T03:47+0300
savunma
rusya
mali
mi-171
helikopter
teslimat
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Rusya'nın Mali Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'nın Mali ordusuna 4 adet Mi-171 askeri nakliye helikopterini teslim ettiği duyuruldu.26 Kasım’da düzenlenen devir teslim törenine Geçiş Dönemi Başkanı Assimi Goita ve Başbakan Choguel Maïga katıldı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Malili mevkidaşı Abdullah Diop ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın Mali’ye askeri amaçlı ürün tedarikine devam ettiğini ve Malili askerlere Rus harp okullarında eğitim vermeye devam edeceğini dile getirmişti.Lavrov, iki ülkenin geçmişe dayanan askeri ve teknik işbirliğine sahip olduğunu kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211005/macron-maliye-mudahale-etmeseydik-teroristler-ulkeyi-ele-gecirirdi-1049537176.html
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rusya, mali, mi-171, helikopter, teslimat

Rusya, Mali'ye 4 askeri nakliye helikopteri teslim etti

03:47 30.11.2021
© Sputnik / Александр КондратюкMi-171 askeri nakliye helikopteri
Mi-171 askeri nakliye helikopteri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Rusya'dan Mali ordusuna 4 adet Mi-171 askeri nakliye helikopter sevkiyatının yapıldığı açıklandı.
Rusya'nın Mali Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'nın Mali ordusuna 4 adet Mi-171 askeri nakliye helikopterini teslim ettiği duyuruldu.
26 Kasım’da düzenlenen devir teslim törenine Geçiş Dönemi Başkanı Assimi Goita ve Başbakan Choguel Maïga katıldı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Malili mevkidaşı Abdullah Diop ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın Mali’ye askeri amaçlı ürün tedarikine devam ettiğini ve Malili askerlere Rus harp okullarında eğitim vermeye devam edeceğini dile getirmişti.
Lavrov, iki ülkenin geçmişe dayanan askeri ve teknik işbirliğine sahip olduğunu kaydetmişti.
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