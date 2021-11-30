Rusya, Mali'ye 4 askeri nakliye helikopteri teslim etti

Rusya'nın Mali Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'nın Mali ordusuna 4 adet Mi-171 askeri nakliye helikopterini teslim ettiği duyuruldu.26 Kasım’da düzenlenen devir teslim törenine Geçiş Dönemi Başkanı Assimi Goita ve Başbakan Choguel Maïga katıldı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Malili mevkidaşı Abdullah Diop ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın Mali’ye askeri amaçlı ürün tedarikine devam ettiğini ve Malili askerlere Rus harp okullarında eğitim vermeye devam edeceğini dile getirmişti.Lavrov, iki ülkenin geçmişe dayanan askeri ve teknik işbirliğine sahip olduğunu kaydetmişti.
Rusya'dan Mali ordusuna 4 adet Mi-171 askeri nakliye helikopter sevkiyatının yapıldığı açıklandı.
Rusya'nın Mali Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'nın Mali ordusuna 4 adet Mi-171 askeri nakliye helikopterini teslim ettiği duyuruldu.
26 Kasım’da düzenlenen devir teslim törenine Geçiş Dönemi Başkanı Assimi Goita ve Başbakan Choguel Maïga katıldı.
🖊26 ноября состоялась официальная церемония передачи четырёх российских военно-транспортных вертолётов Ми-171 в состав Вооружённых сил Республики Мали с участием президента переходного периода А.Гойты и премьер-министра Ш.Майги. 🇷🇺🇲🇱 pic.twitter.com/IbkGDJb0rJ
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Malili mevkidaşı Abdullah Diop ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın Mali’ye askeri amaçlı ürün tedarikine devam ettiğini ve Malili askerlere Rus harp okullarında eğitim vermeye devam edeceğini dile getirmişti.
Lavrov, iki ülkenin geçmişe dayanan askeri ve teknik işbirliğine sahip olduğunu kaydetmişti.