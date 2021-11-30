https://tr.sputniknews.com/20211130/rusya-maliye-4-askeri-nakliye-helikopteri-teslim-etti-1051274079.html

Rusya, Mali'ye 4 askeri nakliye helikopteri teslim etti

Rusya, Mali'ye 4 askeri nakliye helikopteri teslim etti

Rusya'dan Mali ordusuna 4 adet Mi-171 askeri nakliye helikopter sevkiyatının yapıldığı açıklandı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T03:47+0300

2021-11-30T03:47+0300

2021-11-30T03:47+0300

savunma

rusya

mali

mi-171

helikopter

teslimat

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Rusya'nın Mali Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'nın Mali ordusuna 4 adet Mi-171 askeri nakliye helikopterini teslim ettiği duyuruldu.26 Kasım’da düzenlenen devir teslim törenine Geçiş Dönemi Başkanı Assimi Goita ve Başbakan Choguel Maïga katıldı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Malili mevkidaşı Abdullah Diop ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya’nın Mali’ye askeri amaçlı ürün tedarikine devam ettiğini ve Malili askerlere Rus harp okullarında eğitim vermeye devam edeceğini dile getirmişti.Lavrov, iki ülkenin geçmişe dayanan askeri ve teknik işbirliğine sahip olduğunu kaydetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211005/macron-maliye-mudahale-etmeseydik-teroristler-ulkeyi-ele-gecirirdi-1049537176.html

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rusya, mali, mi-171, helikopter, teslimat