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https://tr.sputniknews.com/20211130/rusya-ve-belarustan-sinirda-ortak-devriye-1051296221.html
Rusya ve Belarus’tan sınırda ortak devriye
Rusya ve Belarus’tan sınırda ortak devriye
Rusya ve Belarus ordularının Su-30SM savaş uçakları Belarus sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:07+0300
2021-11-30T16:07+0300
2021-11-30T16:07+0300
savunma
rusya
belarus
ukrayna
nato
asker
devriye
ortak devriye
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Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram'dan yaptığı açıklamaya göre, Belarus ve Rusya orduları ülkenin sınırındaki hava sahasında ortak devriye yaptı.Devriye çok fonksiyonlu Su-30SM uçaklarının yer aldığı karma taktik grubunun muharebe hazırlık durumunu güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.Uçuşlar önceden onaylanmış olan plana göre yürütüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211129/belarus-savunma-bakanligi-nato-sinirlarimizin-yakininda-saldiri-potansiyelini-artiriyor-1051254853.html
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rusya, belarus, ukrayna, nato, asker, devriye, ortak devriye
Rusya ve Belarus’tan sınırda ortak devriye
Rusya ve Belarus ordularının Su-30SM savaş uçakları Belarus sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram'dan yaptığı açıklamaya göre, Belarus ve Rusya orduları ülkenin sınırındaki hava sahasında ortak devriye yaptı.
Devriye çok fonksiyonlu Su-30SM uçaklarının yer aldığı karma taktik grubunun muharebe hazırlık durumunu güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.
Uçuşlar önceden onaylanmış olan plana göre yürütüldü.