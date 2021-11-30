https://tr.sputniknews.com/20211130/rusya-ve-belarustan-sinirda-ortak-devriye-1051296221.html

Rusya ve Belarus’tan sınırda ortak devriye

Rusya ve Belarus’tan sınırda ortak devriye

Rusya ve Belarus ordularının Su-30SM savaş uçakları Belarus sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:07+0300

2021-11-30T16:07+0300

2021-11-30T16:07+0300

savunma

rusya

belarus

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asker

devriye

ortak devriye

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Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram'dan yaptığı açıklamaya göre, Belarus ve Rusya orduları ülkenin sınırındaki hava sahasında ortak devriye yaptı.Devriye çok fonksiyonlu Su-30SM uçaklarının yer aldığı karma taktik grubunun muharebe hazırlık durumunu güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.Uçuşlar önceden onaylanmış olan plana göre yürütüldü.

https://tr.sputniknews.com/20211129/belarus-savunma-bakanligi-nato-sinirlarimizin-yakininda-saldiri-potansiyelini-artiriyor-1051254853.html

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rusya, belarus, ukrayna, nato, asker, devriye, ortak devriye