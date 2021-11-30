https://tr.sputniknews.com/20211130/rusyada-omicron-varyantinin-tespiti-icin-ozel-test-kiti-gelistirildi-1051306274.html

Rusya'da Omicron varyantının tespiti için özel test kiti geliştirildi

Rusya'da Omicron varyantının tespiti için özel test kiti geliştirildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'na (Rospotrebnadzor) bağlı Merkezi Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü, yeni koronavirüs varyantı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T21:10+0300

2021-11-30T21:10+0300

2021-11-30T21:13+0300

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koronavirüs testi

varyant

omicron

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Omicron varyantı tüm dünyaya korku salmaya devam ederken Rusya'da Omicron varyantının tespitine yönelik test kiti geliştirildi.Enstitüden yapılan açıklamada, "Derinlemesine ayrıştırıcı laboratuvar teşhisi için, enstitümüz, tam genom dizisinin yayınlanmasını müteakip sadece birkaç gün içinde bir test sistemi geliştirdi. Bu, yalnızca tanıyı doğrulama imkanı değil, aynı zamanda koronavirüs numunesinin tam olarak Omicron varyantına ait olup olmadığını belirleme imkanı sunacak" dendi.'Tüm PCR testleri Omicron'un tespitinde etkili'Bu arada Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, şu anda Rusya'da kullanılan tüm PCR testlerinin Omicron varyantının tespitinde etkili olduğunu belirtti.Popova, Güney Afrika, Çin ve İngiltere de dahil Omicron varyantının görüldüğü riskli ülkelerden gelen kişilere Rusya'daki havalimanlarında ücretsiz olarak test yapıldığını ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Omicron adı verilen yeni koronavirüs varyantının ortaya çıkması nedeniyle hükümete bir hafta içinde yeni eylem planı sunma talimatı vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211130/putinden-hukumete-omicron-talimati-bir-hafta-icinde-yeni-eylem-plani-sunulacak-1051296469.html

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