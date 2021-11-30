https://tr.sputniknews.com/20211130/rusyadan-abdye-navalniy-meselesi-hakkinda-yalan-haberler-yaymaktan-kacinma-cagrisi-1051273769.html

Rusya'dan ABD'ye Navalnıy meselesi hakkında 'yalan haberler' yaymaktan kaçınma çağrısı

Rusya'dan ABD'ye Navalnıy meselesi hakkında 'yalan haberler' yaymaktan kaçınma çağrısı

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD yönetimine, geçen yılın ağustos ayında zehirlendiği iddia edilen Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy konusunda 'yalan... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T03:10+0300

2021-11-30T03:10+0300

2021-11-30T03:14+0300

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kimyasal silahların yasaklanması örgütü (ksyö/opcw)

aleksey navalnıy

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Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD hükümetini, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasına ilişkin suçlamalar hakkında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) sağlanan belgeleri daha dikkatli inceleme çağrısı yaptı.Elçilikten yapılan açıklamada, "StateAVC'yi (ABD Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü, Doğrulama ve Uygunluk Bürosu) yalan haberler yaymak yerine KSYÖ'de Rusya tarafından sağlanan belgeleri daha dikkatli incelemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.Moskova'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne bağlı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Rusya, ABD'yi sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve kendi kimyasal silahlarını ortadan kaldırmaya çağırmaktadır" denildi.Dün ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı KSYÖ'nün üye ülkelerinden gelen, Navalnıy'ın 'Noviçok' kullanılarak zehirlendiği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlamamakla suçlamıştı.Rusya'nın KSYÖ Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin ise, Moskova'nın KSYÖ üyeleri tarafından yöneltilen sorulara kapsamlı yanıtlar verdiğini belirtmişti.KSYÖ Taraf Devletler Toplantısı'nın 26. oturumu, 29 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında Lahey'de gerçekleştirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20210303/peskov-abd-ve-abnin-navalniy-yaptirimlari-icislerine-mudahale-anlamina-geliyor-kabul-edilemez-1043940010.html

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abd, rusya, kimyasal silah, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (ksyö/opcw), aleksey navalnıy