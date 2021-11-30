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Rusya'dan AB'ye Ukrayna'daki çözüme zarar verecek adımlar atmama çağrısı
Rusya'dan AB'ye Ukrayna'daki çözüme zarar verecek adımlar atmama çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB'yi Ukrayna'daki durumu tarafsız şekilde incelemeye ve bu ülkedeki iç ihtilafın barışçıl yolla çözülmesi sürecine... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T04:08+0300
2021-11-30T04:08+0300
dünya
rusya
donbass
ukrayna
mariya zaharova
avrupa birliği
insani yardım
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Donbass ihtilafına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.AB Komisyonu'nun, Rusya’nın Donbass’a insani yardım sağlamasıyla ilgili açıklamasını yorumlayan Zaharova, "Bizim için sürpriz olmadı. Maalesef Ukrayna'da ihtilafın başlamasından bu yana geçen yıllar içinde, AB defalarca siyasi yanlılık sergileyerek Kiev’deki yönetimle dayanışma içinde oldu ve onların Minsk Anlaşmasını yerine getirme yönündeki isteksizliğine, ülkenin Ukraynaca konuşmayan vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarının ihlaline göz yumdu. Avrupa Birliği'nin bu tür eylemlerle Ukrayna'da siyasi bir çözümün ilerlemesine hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını belirtmek zorundayız" dedi.Ukrayna'nın 2014’ten bu yana Donbass'a abluka uyguladığını kaydeden Rus diplomat, "Rusya, Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rus vatandaşlarının sayısını dikkate alarak bu bölgeye insani yardım sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.AB'nin de Minsk Anlaşmasını unuttuğunu söyleyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: "AB'yi bir kez daha BM Güvenlik Konseyi'nin, Minsk Anlaşmasını onaylayan ve Normandiya Formatı liderlerinin bildirisini memnuniyetle karşılayan 2202 sayılı kararını dikkatlice okumaya ve Ukrayna'daki durumu tarafsız bir şekilde incelemeye ve bu ülkedeki iç ihtilafa Rusya, Almanya, Fransa ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı' (AGİT) aracılığıyla barışçıl siyasi çözüm bulma sürecine zarar verecek açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz."Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass bölgesine insani yardımın sağlanması emrini vermişti.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Putin’in bu emrini ülkenin iç meselelerine müdahale olarak değerlendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211127/rusya-dis-istihbarat-servisi-baskani-nariskin-abd-donbassta-catismalari-korukluyor-1051204273.html
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rusya, donbass, ukrayna, mariya zaharova, avrupa birliği, insani yardım

Rusya'dan AB'ye Ukrayna'daki çözüme zarar verecek adımlar atmama çağrısı

04:08 30.11.2021
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB'yi Ukrayna'daki durumu tarafsız şekilde incelemeye ve bu ülkedeki iç ihtilafın barışçıl yolla çözülmesi sürecine zarar verecek adımlardan ve açıklamalardan kaçınmaya çağırdıklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Donbass ihtilafına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.
AB Komisyonu'nun, Rusya’nın Donbass’a insani yardım sağlamasıyla ilgili açıklamasını yorumlayan Zaharova, "Bizim için sürpriz olmadı. Maalesef Ukrayna'da ihtilafın başlamasından bu yana geçen yıllar içinde, AB defalarca siyasi yanlılık sergileyerek Kiev’deki yönetimle dayanışma içinde oldu ve onların Minsk Anlaşmasını yerine getirme yönündeki isteksizliğine, ülkenin Ukraynaca konuşmayan vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarının ihlaline göz yumdu. Avrupa Birliği'nin bu tür eylemlerle Ukrayna'da siyasi bir çözümün ilerlemesine hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını belirtmek zorundayız" dedi.
Ukrayna'nın 2014’ten bu yana Donbass'a abluka uyguladığını kaydeden Rus diplomat, "Rusya, Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rus vatandaşlarının sayısını dikkate alarak bu bölgeye insani yardım sağlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
AB'nin de Minsk Anlaşmasını unuttuğunu söyleyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: "AB'yi bir kez daha BM Güvenlik Konseyi'nin, Minsk Anlaşmasını onaylayan ve Normandiya Formatı liderlerinin bildirisini memnuniyetle karşılayan 2202 sayılı kararını dikkatlice okumaya ve Ukrayna'daki durumu tarafsız bir şekilde incelemeye ve bu ülkedeki iç ihtilafa Rusya, Almanya, Fransa ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı' (AGİT) aracılığıyla barışçıl siyasi çözüm bulma sürecine zarar verecek açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass bölgesine insani yardımın sağlanması emrini vermişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Putin’in bu emrini ülkenin iç meselelerine müdahale olarak değerlendirmişti.
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: ABD, Donbass'ta çatışmaları körüklüyor
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