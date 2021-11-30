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Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası
Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası
Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle teknoloji devi Google’a 3 milyon ruble (40 bin 400 dolar) para cezası... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:52+0300
2021-11-30T16:59+0300
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Rusya’da Google, yasaklı içerikleri kaldırmamaktan bir kez daha suçlu bulundu. Şirkete daha önce aynı gerekçeyle verilen cezalara bir yenisi daha eklendi.Moskova’da mahkeme şirketin 3 milyon ruble para cezası ödemesine karar verdi.Rusya ekimde arama motorları ve YouTube’daki yasaklı içerikleri silmek konusundaki kural ihlalini tekrarlaması gerekçesiyle Google’ı, ülkedeki yıllık cirosunun belirli bir yüzdesi kadar para cezasına çarptırabileceği yönünde uyarmıştı.Google geçen ay 32 milyon rubleden ceza ödediği açıklamasını yapmıştı.Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları Google, Telegram, Facebook, Twitter ve TikTok defalarca Rusya’da yasak içeriği kaldırmamaktan para cezasına çarptırılmıştı. Bugüne kadar verilen para cezası 100 milyon rubleyi geçiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/google-rusyaya-325-milyon-ruble-para-cezasi-odedi-1050165497.html
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google, rusya, para cezası, ruble, telegram, twitter

Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası

16:52 30.11.2021 (güncellendi: 16:59 30.11.2021)
© REUTERS / Dado RuvicGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle teknoloji devi Google’a 3 milyon ruble (40 bin 400 dolar) para cezası verilmesine hükmetti.
Rusya’da Google, yasaklı içerikleri kaldırmamaktan bir kez daha suçlu bulundu. Şirkete daha önce aynı gerekçeyle verilen cezalara bir yenisi daha eklendi.
Moskova’da mahkeme şirketin 3 milyon ruble para cezası ödemesine karar verdi.
Rusya ekimde arama motorları ve YouTube’daki yasaklı içerikleri silmek konusundaki kural ihlalini tekrarlaması gerekçesiyle Google’ı, ülkedeki yıllık cirosunun belirli bir yüzdesi kadar para cezasına çarptırabileceği yönünde uyarmıştı.
Google geçen ay 32 milyon rubleden ceza ödediği açıklamasını yapmıştı.
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları Google, Telegram, Facebook, Twitter ve TikTok defalarca Rusya’da yasak içeriği kaldırmamaktan para cezasına çarptırılmıştı. Bugüne kadar verilen para cezası 100 milyon rubleyi geçiyor.
Google - Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
DÜNYA
Google, Rusya’ya 32.5 milyon ruble para cezası ödedi
25 Ekim, 18:26
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