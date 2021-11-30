Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası

Rusya’da Google, yasaklı içerikleri kaldırmamaktan bir kez daha suçlu bulundu. Şirkete daha önce aynı gerekçeyle verilen cezalara bir yenisi daha eklendi.Moskova’da mahkeme şirketin 3 milyon ruble para cezası ödemesine karar verdi.Rusya ekimde arama motorları ve YouTube’daki yasaklı içerikleri silmek konusundaki kural ihlalini tekrarlaması gerekçesiyle Google’ı, ülkedeki yıllık cirosunun belirli bir yüzdesi kadar para cezasına çarptırabileceği yönünde uyarmıştı.Google geçen ay 32 milyon rubleden ceza ödediği açıklamasını yapmıştı.Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları Google, Telegram, Facebook, Twitter ve TikTok defalarca Rusya’da yasak içeriği kaldırmamaktan para cezasına çarptırılmıştı. Bugüne kadar verilen para cezası 100 milyon rubleyi geçiyor.
Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle teknoloji devi Google’a 3 milyon ruble (40 bin 400 dolar) para cezası verilmesine hükmetti.
Rusya’da Google, yasaklı içerikleri kaldırmamaktan bir kez daha suçlu bulundu. Şirkete daha önce aynı gerekçeyle verilen cezalara bir yenisi daha eklendi.
Moskova’da mahkeme şirketin 3 milyon ruble para cezası ödemesine karar verdi.
Rusya ekimde arama motorları ve YouTube’daki yasaklı içerikleri silmek konusundaki kural ihlalini tekrarlaması gerekçesiyle Google’ı, ülkedeki yıllık cirosunun belirli bir yüzdesi kadar para cezasına çarptırabileceği yönünde uyarmıştı.
Google geçen ay 32 milyon rubleden ceza ödediği açıklamasını yapmıştı.
Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları Google, Telegram, Facebook, Twitter ve TikTok defalarca Rusya’da yasak içeriği kaldırmamaktan para cezasına çarptırılmıştı. Bugüne kadar verilen para cezası 100 milyon rubleyi geçiyor.