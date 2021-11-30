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Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Rus diplomatların sınırdışı edilmesi konusunda gerçekler çarpıtılıyor
Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Rus diplomatların sınırdışı edilmesi konusunda gerçekler çarpıtılıyor
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Washington’ın 55 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi konusunda gerçekleri kasıtlı olarak çarpıttığını, böylelikle uluslararası... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T10:42+0300
2021-11-30T10:45+0300
abd
rusya
diplomat
sınırdışı
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter’ın Rus diplomatların ülkeden ayrılmasının sınırdışı edilmeleri olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Antonov, “Dışişleri Bakanlığı yine kurnazlık yapıyor. ABD tarafı kasıtlı olarak gerçekleri çarpıtarak yerel ve uluslararası toplumu yanıltmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Washington’ın istenen şartın yerine getirilmesinin reddedilmesi halinde Rusların dokunulmazlık ve başka diplomatik ayrıcalıklarından mahrum kalacağını açıkça belirttiğini söyleyen Antonov, “Dolayısıyla burada fiili olarak diplomatların sınırdışı edilmesi söz konusu. ABD ayrıca Rusya’nın kendi takdirine göre diplomatik kuruluşlarında atama yapmakla ilgili egemen hakkını ihlal etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Antonov, ABD’nin Aralık 2020’de tek taraflı olarak Washington’daki büyükelçilik ve New York ile Houston’daki başkonsoloslukların çalışanlarına üç yıllık bir kısıtlama getirdiğini hatırlattı. Rusya’nın son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırmaktan yana olduğunu belirten Antonov, “Washington’ı diplomatik mülkler konusunda uluslararası sorumluluklarına uymaya ve diplomatik kuruluşların işleyişiyle ilgili olarak normal uygulamalara geri dönmeye çağırıyoruz. Tekliflerimiz hala müzakere masasında” dedi. Antonov, daha önce 30 Ocak 2022'ye kadar 27 Rus diplomatın aileleriyle birlikte ABD'den ayrılacağını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da bu adıma mutlaka yanıt vereceklerini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211130/ryabkov-rusya-abdnin-rus-diplomatlari-sinir-disi-etmesine-mutlaka-karsilik-verecek-1051274538.html
https://tr.sputniknews.com/20211127/rusya-dis-istihbarat-servisi-baskani-nariskin-abd-donbassta-catismalari-korukluyor-1051204273.html
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abd, rusya, diplomat, sınırdışı

Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Rus diplomatların sınırdışı edilmesi konusunda gerçekler çarpıtılıyor

10:42 30.11.2021 (güncellendi: 10:45 30.11.2021)
© Sputnik / Sergey Günev / Fotoğraf bankasına girABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Sergey Günev
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, Washington’ın 55 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi konusunda gerçekleri kasıtlı olarak çarpıttığını, böylelikle uluslararası toplumu yanıltmaya çalıştığını ifade etti.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter’ın Rus diplomatların ülkeden ayrılmasının sınırdışı edilmeleri olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Antonov, “Dışişleri Bakanlığı yine kurnazlık yapıyor. ABD tarafı kasıtlı olarak gerçekleri çarpıtarak yerel ve uluslararası toplumu yanıltmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
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Washington’ın istenen şartın yerine getirilmesinin reddedilmesi halinde Rusların dokunulmazlık ve başka diplomatik ayrıcalıklarından mahrum kalacağını açıkça belirttiğini söyleyen Antonov, “Dolayısıyla burada fiili olarak diplomatların sınırdışı edilmesi söz konusu. ABD ayrıca Rusya’nın kendi takdirine göre diplomatik kuruluşlarında atama yapmakla ilgili egemen hakkını ihlal etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Antonov, ABD’nin Aralık 2020’de tek taraflı olarak Washington’daki büyükelçilik ve New York ile Houston’daki başkonsoloslukların çalışanlarına üç yıllık bir kısıtlama getirdiğini hatırlattı.
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Rusya’nın son yıllarda getirilen tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırmaktan yana olduğunu belirten Antonov, “Washington’ı diplomatik mülkler konusunda uluslararası sorumluluklarına uymaya ve diplomatik kuruluşların işleyişiyle ilgili olarak normal uygulamalara geri dönmeye çağırıyoruz. Tekliflerimiz hala müzakere masasında” dedi.
Antonov, daha önce 30 Ocak 2022'ye kadar 27 Rus diplomatın aileleriyle birlikte ABD'den ayrılacağını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da bu adıma mutlaka yanıt vereceklerini söylemişti.
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