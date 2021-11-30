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https://tr.sputniknews.com/20211130/ruzgarla-kaldirimda-suruklenen-firini-vatandaslar-durdurdu-1051294458.html
Kuvvetli rüzgar kaldırımda duran fırını sürükledi
Kuvvetli rüzgar kaldırımda duran fırını sürükledi
Düzce'de kuvvetli rüzgar, bir beyaz eşya dükkanı önündeki fırını sürükledi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:41+0300
2021-11-30T15:41+0300
2021-11-30T16:28+0300
yaşam
türkiye
lodos
düzce
fırtına
fırın
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Düzce’de, bir mağazanın önünde tekerlekli standın üzerinde sergilenen fırın, lodosun etkisiyle hareket ederek kaldırımda ilerledi. Peşinden koşan kişiler fırını mağazanın önüne getirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/edremit-korfezinde-deniz-suyunun-sokaklara-ilerlemesini-onlemek-icin-set-kuruluyor-1051293450.html
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türkiye, lodos, düzce, fırtına, fırın
Kuvvetli rüzgar kaldırımda duran fırını sürükledi 15:41 30.11.2021 (güncellendi: 16:28 30.11.2021)
Düzce'de kuvvetli rüzgar, bir beyaz eşya dükkanı önündeki fırını sürükledi.
Düzce’de, bir mağazanın önünde tekerlekli standın üzerinde sergilenen fırın, lodosun etkisiyle hareket ederek kaldırımda ilerledi.
Peşinden koşan kişiler fırını mağazanın önüne getirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.