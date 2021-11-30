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Sedat Peker'in avukatı Barkın: Müvekkilimden 5 gündür haber alamıyorum
Sedat Peker'in avukatı Barkın: Müvekkilimden 5 gündür haber alamıyorum
Yurt dışından sosyal medya yayınları yapan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Barkın, müvekkiliyle beş gündür görüşemediğini açıkladı. Barkın... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T13:31+0300
2021-11-30T13:37+0300
sedat peker
türkiye
avukat
tecrit
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, dün akşam Tele1’de gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’nun moderatörlüğündeki 'Anında Manşet' programına katıldı. Barkın, programda Peker’e yönelik 'dijital tecrit' uygulandığı yönündeki gelişmeleri değerlendirdi.Barkın, şöyle konuştu:Barkın, Türkiye’deki davalarıyla ilgili olarak kendisine ulaşması gerektiği ama ulaşamadığı yönündeki soruyu yanıtlarken, “Evet, zaten Türkiye dışında kendisiyle ilgili yürüyen bir dava yok. Türkiye’de yürüyen davalar var. O davalarda kendisiyle ilgili iki tane kırmızı bülten talebi var. Bu davalarda kendisine ben vekillik ediyorum” dedi.Sedat Peker’in kendisine yönelik baskı kurulacağı ve iletişim kanallarının kapatılacağı yönünde kaygı içinde olduğunu belirten Barkın, “Bu dört – beş günlük kesinti bu kaygının haklılığını gösteriyor sanki” diye konuştu.Barkın, Peker’in yakınındakilerin iletişim numaralarına sahip olmadığını söylerken, “Sanırım dün, Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir telefon numarası kendisinin yakını olduğum bir kimsenin devam eden iki davada iddianame talebine karşılık verdim. Dolayısıyla yakınındakilerin iletişim numaraları bende yok. Kendisi de zaten avukatlarıyla aracısız iletişim kuran bir kimse. Diğerlerinin böyle bir tecride maruz kalıp kalmadığı konusunda bilgim yok” ifadesini kullandı.Barkın, 'Sedat Peker’e yönelik sadece dijital tecrit değil, fiziki bir tecrit uygulanıp uygulanmadığı' yönündeki soruyu yanıtlarken, “Ben bir kez bile görüşmedim. Dijital tecrit uygulandığı ifade edilen günden bir gün önce telefonla görüştüm. O günden bugüne benimle telefonla irtibat kurulmadığı gibi benim önceden iletişim kurduğum telefon numarasından da yanıt alamadım” açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/sedat-peker-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi-1049925540.html
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sedat peker, avukat, tecrit, birleşik arap emirlikleri (bae)

Sedat Peker'in avukatı Barkın: Müvekkilimden 5 gündür haber alamıyorum

13:31 30.11.2021 (güncellendi: 13:37 30.11.2021)
© Fotoğraf : YouTubeSedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Yurt dışından sosyal medya yayınları yapan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Barkın, müvekkiliyle beş gündür görüşemediğini açıkladı. Barkın, daha önce görüştüğü telefondan yanıt alamadığını açıkladı. Barkın’ın bu açıklaması, Peker’in sadece dijital tecrit değil, fiziki tecritte olabileceğini gündeme getirdi.
Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, dün akşam Tele1’de gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’nun moderatörlüğündeki 'Anında Manşet' programına katıldı. Barkın, programda Peker’e yönelik 'dijital tecrit' uygulandığı yönündeki gelişmeleri değerlendirdi.
Barkın, şöyle konuştu:
“Kendisine ulaşılamadığı haberinin kamuoyu gündemine gelmesinden bir gün önce devam eden bir davası ile ilgili kendisiyle iletişim kurmuştum. O günden bugüne kadar bir iletişim kurmadım. Sadece yakınındaki bir kimse aracılığıyla bir Whatsapp mesajıyla bir dosyaya dair bir iddianame talep edildi benden. Dolayısıyla beşinci, altıncı günü buldu benim kendisiyle iletişim kurmamamın üzerinden geçen.”
Barkın, Türkiye’deki davalarıyla ilgili olarak kendisine ulaşması gerektiği ama ulaşamadığı yönündeki soruyu yanıtlarken, “Evet, zaten Türkiye dışında kendisiyle ilgili yürüyen bir dava yok. Türkiye’de yürüyen davalar var. O davalarda kendisiyle ilgili iki tane kırmızı bülten talebi var. Bu davalarda kendisine ben vekillik ediyorum” dedi.
Sedat Peker’in kendisine yönelik baskı kurulacağı ve iletişim kanallarının kapatılacağı yönünde kaygı içinde olduğunu belirten Barkın, “Bu dört – beş günlük kesinti bu kaygının haklılığını gösteriyor sanki” diye konuştu.
Barkın, Peker’in yakınındakilerin iletişim numaralarına sahip olmadığını söylerken, “Sanırım dün, Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir telefon numarası kendisinin yakını olduğum bir kimsenin devam eden iki davada iddianame talebine karşılık verdim. Dolayısıyla yakınındakilerin iletişim numaraları bende yok. Kendisi de zaten avukatlarıyla aracısız iletişim kuran bir kimse. Diğerlerinin böyle bir tecride maruz kalıp kalmadığı konusunda bilgim yok” ifadesini kullandı.
Barkın, 'Sedat Peker’e yönelik sadece dijital tecrit değil, fiziki bir tecrit uygulanıp uygulanmadığı' yönündeki soruyu yanıtlarken, “Ben bir kez bile görüşmedim. Dijital tecrit uygulandığı ifade edilen günden bir gün önce telefonla görüştüm. O günden bugüne benimle telefonla irtibat kurulmadığı gibi benim önceden iletişim kurduğum telefon numarasından da yanıt alamadım” açıklamasını yaptı.
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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18 Ekim, 13:30
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