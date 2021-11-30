https://tr.sputniknews.com/20211130/selvi-chpnin-golgesinde-gibi-bir-goruntu-iyi-partinin-buyumesini-gelismesini-onler-1051277338.html
Selvi: CHP’nin gölgesinde gibi bir görüntü, İYİ Parti’nin büyümesini, gelişmesini önler
Selvi: CHP’nin gölgesinde gibi bir görüntü, İYİ Parti’nin büyümesini, gelişmesini önler
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti kulislerindeki CHP rahatsızlığını dile getirdi. Selvi, İYİ Parti kulislerinde, "CHP, kendini aile büyüğü gibi... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T09:25+0300
2021-11-30T09:25+0300
2021-11-30T09:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
ittifak
iyi parti
millet ittifakı
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Selvi, bugünkü köşe yazısında İYİ Parti'nin, CHP'nin bazı tavırlarından rahatsız olduğunu öne sürdü.Abdulkadir Selvi, İYİ Parti kulislerinde, "CHP, kendini aile büyüğü gibi görmeye başladı. Bir karar alıyor, diğerlerinin ona uymasını istiyor. ‘Bir CHP var bir de diğerleri’ gibi hareket ediyor. Bu yaklaşım doğru değil. Biz diğerleri değiliz. Biz seçimlerden birinci parti olarak çıkmaya çalışan bir partiyiz. CHP’nin bize diğerleri gibi muamele etmesine izin vermemeliyiz" diye konuşulduğunu aktardı.Selvi, İYİ Parti'de ayrıca “CHP, Millet İttifakı adına açıklama yapma ve politika belirleme yetkisini kendinde görüyor. Sanki bir yanda AK Parti var, diğer yanda CHP var. CHP kendi dışındaki muhalefet partilerine diğerleri muamelesi yapıyor. Biz diğerleri değil, İYİ Parti’yiz. Seçimlerden başarılı olarak çıkmayı hedeflemiş bir partiyiz. Kendimize diğerleri muamelesi yapılmasına izin veremeyiz” diye konuşulduğunu söyledi.İYİ Parti'nin duruşunun 'doğru bir karar' olduğuna dikkat çeken Selvi, "Bence İYİ Parti kendi duruşu, siyasi kimliği ve politikaları açısından doğru bir karar verdi. CHP’nin gölgesi altına girmedi. Kendisine CHP’nin stepnesi muamelesi yapılmasına engel oldu. Yerel seçimlerde iki parti seçim ittifakı yapmıştı. Ortak miting o nedenle yadırganmazdı ama bu kez resmi olarak ittifak kararı alınmış değil" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/aksener-helallesme-cagrisini-degerlendirdi-iyi-niyetli-bir-adim-ama-dikkat-etmemiz-gerekiyor-1051017946.html
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ittifak, iyi parti, millet ittifakı
Selvi: CHP’nin gölgesinde gibi bir görüntü, İYİ Parti’nin büyümesini, gelişmesini önler
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti kulislerindeki CHP rahatsızlığını dile getirdi. Selvi, İYİ Parti kulislerinde, "CHP, kendini aile büyüğü gibi görmeye başladı" ifadelerinin kullanılmaya başlandığını öne sürdü.
Selvi
, bugünkü köşe yazısında
İYİ Parti'nin, CHP'nin bazı tavırlarından rahatsız
olduğunu öne sürdü.
Abdulkadir Selvi, İYİ Parti kulislerinde, "CHP, kendini aile büyüğü gibi görmeye başladı. Bir karar alıyor, diğerlerinin ona uymasını istiyor. ‘Bir CHP var bir de diğerleri’ gibi hareket ediyor. Bu yaklaşım doğru değil. Biz diğerleri değiliz. Biz seçimlerden birinci parti olarak çıkmaya çalışan bir partiyiz. CHP’nin bize diğerleri gibi muamele etmesine izin vermemeliyiz" diye konuşulduğunu aktardı.
Selvi, İYİ Parti'de ayrıca “CHP, Millet İttifakı adına açıklama yapma ve politika belirleme yetkisini kendinde görüyor. Sanki bir yanda AK Parti var, diğer yanda CHP var. CHP kendi dışındaki muhalefet partilerine diğerleri muamelesi yapıyor. Biz diğerleri değil, İYİ Parti’yiz. Seçimlerden başarılı olarak çıkmayı hedeflemiş bir partiyiz. Kendimize diğerleri muamelesi yapılmasına izin veremeyiz” diye konuşulduğunu söyledi.
İYİ Parti'nin duruşunun 'doğru bir karar' olduğuna dikkat çeken Selvi, "Bence İYİ Parti kendi duruşu, siyasi kimliği ve politikaları açısından doğru bir karar verdi. CHP’nin gölgesi altına girmedi. Kendisine CHP’nin stepnesi muamelesi yapılmasına engel oldu. Yerel seçimlerde iki parti seçim ittifakı yapmıştı. Ortak miting o nedenle yadırganmazdı ama bu kez resmi olarak ittifak kararı alınmış değil" dedi.