https://tr.sputniknews.com/20211130/seval-turkes-bahceli-turkesin-olumunden-itibaren-evimize-savas-acti-beni-surekli-engelledi-1051276454.html

Seval Türkeş: 'Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren evimize savaş açtı, beni sürekli engelledi'

Seval Türkeş: 'Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren evimize savaş açtı, beni sürekli engelledi'

Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma etkinliğine düzenlenen saldırıyı eleştirirken, MHP'yi sorumlu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T07:55+0300

2021-11-30T07:55+0300

2021-11-30T07:55+0300

politika

devlet bahçeli

saldırı

alparslan türkeş

açıklama

seval türkeş

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Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıktı.Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'na konuşan Seval Türkeş, “Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli’nin Ankara İl Başkanı’nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş, bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici, hem de çok üzücü" dedi.Türkeş, “Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz" ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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devlet bahçeli, saldırı, alparslan türkeş, açıklama, seval türkeş