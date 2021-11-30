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Seval Türkeş: 'Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren evimize savaş açtı, beni sürekli engelledi'
Seval Türkeş: 'Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren evimize savaş açtı, beni sürekli engelledi'
Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma etkinliğine düzenlenen saldırıyı eleştirirken, MHP'yi sorumlu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T07:55+0300
2021-11-30T07:55+0300
politika
devlet bahçeli
saldırı
alparslan türkeş
açıklama
seval türkeş
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Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıktı.Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'na konuşan Seval Türkeş, “Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli’nin Ankara İl Başkanı’nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş, bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici, hem de çok üzücü" dedi.Türkeş, “Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz" ifadesini kullandı.
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devlet bahçeli, saldırı, alparslan türkeş, açıklama, seval türkeş

Seval Türkeş: 'Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren evimize savaş açtı, beni sürekli engelledi'

07:55 30.11.2021
© AA / Evrim AydınDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA / Evrim Aydın
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Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma etkinliğine düzenlenen saldırıyı eleştirirken, MHP'yi sorumlu olarak gördüğünü söyledi. Türkeş ayrıca, “Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı" dedi.
Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıktı.
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'na konuşan Seval Türkeş, “Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli’nin Ankara İl Başkanı’nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş, bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici, hem de çok üzücü" dedi.
Türkeş, “Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz" ifadesini kullandı.
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