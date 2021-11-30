https://tr.sputniknews.com/20211130/siddetli-lodosa-aldiris-etmeden-denize-giren-adamin-ayagina-kramp-girdi-bogulma-tehlikesi-yasadi--1051294289.html

Lodos uyarısına rağmen denize girip boğulmaktan kurtarılan adam: Tehlikeliymiş, girmemek lazım

Lodos uyarısına rağmen denize girip boğulmaktan kurtarılan adam: Tehlikeliymiş, girmemek lazım

Şiddetli lodos uyarısının yapıldığı Antalya’da dev dalgalara rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Uzaktan kumandalı can simidiyle kurtarılan... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T15:38+0300

2021-11-30T15:38+0300

2021-11-30T16:12+0300

türkiye

antalya

sahil güvenlik

fırtına

konyaaltı

boğulma

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Söz konusu boğulma tehlikesi, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı Sahili varyantlar bölgesinde yaşandı. Şiddetli lodos uyarısının yapıldığı Antalya’da, sahile gelen Mustafa Zeren (35), dalgalar olmasına rağmen denize girdi. Ayağına kramp giren Zeren, dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi. Denizdeki şamandıralara tutunup yardım isteyen Zeren’i fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıdan 30 metre uzaklıkta bulunan adamın kurtarılması için uzaktan kumandalı insansız cankurtaran simidi yolladı. Bir yandan da dalgıçlar Zeren’in yanına yüzerek gidip, yardımcı oldu. Boğulma tehlikesi yaşayan Zeren, kıyıya getirilerek sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Olayı anlatan Mustafa Zeren, “Kıyıda yüzmek için girmiştim. Kramp grince çıkamadık. Sağ olsun arkadaşlar gelip kurtardılar” dedi. Zeren, gazetecilerin "Fırtınada denize girmek tehlikeli değil mi?" sorusuna da, "Tehlikeliymiş, girmemek lazım” cevabını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/canakkalede-feribot-seferlerine-firtina-engeli-1051265145.html

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