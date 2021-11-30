Stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit etti edilen ecza deposu sayısı 54'e, eczane sayısı 261'e çıktı

Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle, bazı kritik ilaçlara erişimin zorlaştığı yönündeki iddialar üzerine Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ürün denetmenleri, müfettişleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen denetimler, Kasım ayında daha da sıkılaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen eczane denetimlerinde, 261 eczanenin İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları ve fiili stok durumları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Söz konusu eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.Ayrıca, 54 ecza deposunda ilaçların fiziki stok durumu ile İTS kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu belirlendi. TİTCK, stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edilen ecza depoları ile ilgili olarak da idari işlem başlattı. TİTCK müfettişleri, ilaç üretim tesislerindeki denetimlerine de devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ilaç denetimlerinde, stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54'e, eczane sayısı ise 261'e yükseldi.
Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle, bazı kritik ilaçlara erişimin zorlaştığı yönündeki iddialar üzerine Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ürün denetmenleri, müfettişleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen denetimler, Kasım ayında daha da sıkılaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen eczane denetimlerinde, 261 eczanenin İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları ve fiili stok durumları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Söz konusu eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.
Ayrıca, 54 ecza deposunda ilaçların fiziki stok durumu ile İTS kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu belirlendi. TİTCK, stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edilen ecza depoları ile ilgili olarak da idari işlem başlattı.
TİTCK müfettişleri, ilaç üretim tesislerindeki denetimlerine de devam ediyor.