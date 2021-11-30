https://tr.sputniknews.com/20211130/su-kuyusunda-cansiz-bedeni-bulunan-kadinin-kuyuya-aileden-3-kisinin-ismini-yazdigi-belirlendi-1051291845.html

Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadının, kuyuya aileden 3 kişinin ismini yazdığı belirlendi

Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadının, kuyuya aileden 3 kişinin ismini yazdığı belirlendi

Bartın'da su kuyusunda cansız bedeni bulunan Songül Sarı'nın giriş bölümüne, kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazdığı ve ölümünden bu kişileri sorumlu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T14:54+0300

2021-11-30T14:54+0300

2021-11-30T14:54+0300

türkiye

polis

kadın cinayeti

ölüm

kadın

bartın

kuyu

şüpheli

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Bartın'da yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı'nın cansız bedeninin bulunduğu su kuyusunun giriş kısmında bir yazı tespit edildi.Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı, önceki gün öğle saatlerinde evden çıkmış ve bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.Polise haber veren aile, genç kadının cansız bedenini evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkiindeki bir bahçede, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda buldu.Adı yazan 3 şüphelinin ifadesi alınacakOlayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın duvara kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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polis, kadın cinayeti, ölüm, kadın, bartın, kuyu, şüpheli