https://tr.sputniknews.com/20211130/su-kuyusunda-cansiz-bedeni-bulunan-kadinin-kuyuya-aileden-3-kisinin-ismini-yazdigi-belirlendi-1051291845.html
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadının, kuyuya aileden 3 kişinin ismini yazdığı belirlendi
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadının, kuyuya aileden 3 kişinin ismini yazdığı belirlendi
Bartın'da su kuyusunda cansız bedeni bulunan Songül Sarı'nın giriş bölümüne, kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazdığı ve ölümünden bu kişileri sorumlu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T14:54+0300
2021-11-30T14:54+0300
2021-11-30T14:54+0300
türkiye
polis
kadın cinayeti
ölüm
kadın
bartın
kuyu
şüpheli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051291469_0:14:641:374_1920x0_80_0_0_5805ac5edc3a0a2e4d5b942c1ad07ba2.jpg
Bartın'da yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı'nın cansız bedeninin bulunduğu su kuyusunun giriş kısmında bir yazı tespit edildi.Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı, önceki gün öğle saatlerinde evden çıkmış ve bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.Polise haber veren aile, genç kadının cansız bedenini evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkiindeki bir bahçede, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda buldu.Adı yazan 3 şüphelinin ifadesi alınacakOlayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın duvara kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/metroda-bicakli-saldiriya-ugrayan-kadin-guvenlik-gorevlileri-cagirmalarina-ragmen-gelmedi-1051133974.html
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051291469_44:0:561:388_1920x0_80_0_0_2d02191b75e69af9b5f36c5695ac9d0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polis, kadın cinayeti, ölüm, kadın, bartın, kuyu, şüpheli
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan kadının, kuyuya aileden 3 kişinin ismini yazdığı belirlendi
Bartın'da su kuyusunda cansız bedeni bulunan Songül Sarı'nın giriş bölümüne, kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazdığı ve ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi.
Bartın'da yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı'nın cansız bedeninin bulunduğu su kuyusunun giriş kısmında bir yazı tespit edildi.
Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı, önceki gün öğle saatlerinde evden çıkmış ve bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.
Polise haber veren aile, genç kadının cansız bedenini evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkiindeki bir bahçede, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda buldu.
Adı yazan 3 şüphelinin ifadesi alınacak
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın duvara kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi.
3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.