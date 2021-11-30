Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211130/sute-zam-yapildi-1051270652.html
Çiğ süte zam: 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak
Çiğ süte zam: 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak
Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı 4 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Karar 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T00:14+0300
2021-11-30T00:18+0300
ekonomi
zam
süt
ulusal süt konseyi (usk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043575412_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_d8b8c66a5bc81e6734f8451565c98ea8.jpg
Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirledi.Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran'da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun bugün toplandığı belirtildi.Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043575412_384:0:2000:1212_1920x0_80_0_0_642300bf265c1841120e7d9c59963a42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zam, süt, ulusal süt konseyi (usk)

Çiğ süte zam: 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak

00:14 30.11.2021 (güncellendi: 00:18 30.11.2021)
© DHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© DHA
Abone ol
Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı 4 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Karar 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak.
Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirledi.
Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran'da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun bugün toplandığı belirtildi.
Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4.70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:16Rusya: Montrö Sözleşmesi'ndeki rejimin zayıflaması, Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturur
01:15TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliği'nden 'soruşturma' açıklaması: Vakfımızın isminin kullanılması planlı
00:57Feribot, fırtınaya denizin ortasında yakalandı
00:54Fitch: Omicron, büyüme risklerini ve politika oluşturma zorluklarını artırıyor
00:39İçişleri Bakanı Soylu, Lübnanlı mevkidaşı Mevlevi ile telefonda görüştü
00:26İzmir depreminde 30 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi: Ben müteahhit değildim
00:24Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a katılma ihtimali düşük
00:14Çiğ süte zam: 8 Aralık itibarıyla geçerli olacak
00:08G7 ülkeleri, sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı
00:00Lionel Messi 7. kez Ballon d'or ödülünün sahibi oldu
Dün'Ukrayna'dan Türkiye'ye arabuluculuk rolü çıkmaz, ABD'ye ben burada da rol oynarım mesajı veriliyor'
DünGüney Afrika'da mahsur kalan Ruslar için 1-3 Aralık'ta tahliye uçağı gönderilecek
Dünİstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi
DünPSG'de Neymar sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
DünGıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı
Dünİngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı sunulacak
DünDEVA Partili Metin Gürcan tutuklandı
DünABD Dışişleri: Rus diplomatları sınır dışı etmiyoruz, cezalandırma söz konusu değil
DünSular altında kalan Kartal sahil yolu trafiğe kapatıldı
DünRusya’da Omicron’un saptanmasını sağlayacak test birkaç gün içinde geliştirilebilir