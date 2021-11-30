https://tr.sputniknews.com/20211130/tekirdagda-siddetli-firtina-enerji-nakil-hatlarini-ve-elektrik-direklerini-yikti--1051297768.html

Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı

Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı

Tekirdağ’da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı. İhbar üzerine ekipler 10 ayrı bölgede çalışma başlattı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:43+0300

2021-11-30T16:43+0300

2021-11-30T16:43+0300

türkiye

tekirdağ

lodos

elektrik hattı

trafo

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla üst üste yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ’da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor.Şiddetli fırtına sebebiyle Tekirdağ’ın çeşitli bölgelerinde dev elektrik direkleri daha fazla dayanamayarak yıkıldı. İhbar üzerine TREDAŞ ekipleri devrilen 10 adet demir elektrik direklerinin kaldırılması için çalışma başlattı.TREDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ergin Akgün yaptığı açıklamada, “Bölgemizde 2 gündür şiddetli bir lodos fırtınası ile karşı karşıyayız. Enerji sektörü bildiğiniz gibi yazın 40 derece sıcak da olsa, kışın eksi derecelerde de olsa enerji ve dağıtım hizmetini sürekli ve kesintisiz vermek için uğraşmaktayız. Bölgemizde lodos fırtınası ile birlikte yaklaşık 100 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar yaşanıyor. Burada hatlarımız fiziki olarak ne kadar uygun olsa da bu afet durumuna gelen yüksek hızlı rüzgarlara dayanamadı. Bu bakımdan ekiplerimizde sahada 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ediyorlar. Burada da aynı zamanda yıkılan bir direğimizin onarımını yaptılar. Tekirdağ’da baktığımızda 17 adet arızamız mevcut. Bu arızaların giderilmesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/kartalda-lodos-nedeniyle-bir-gemi-batti-baska-bir-gemi-de-batan-gemiye-yaslandi-1051295254.html

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tekirdağ, lodos, elektrik hattı, trafo