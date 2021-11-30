https://tr.sputniknews.com/20211130/thy-siddetli-ruzgar-nedeniyle-istanbul-varisli-seferler-durduruldu-1051286770.html

THY: Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferler durduruldu

THY: Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferler durduruldu

Türk Hava Yolları (THY), şiddetli lodos nedeniyle İstanbul varışlı iç hat seferlerinde bilet ve bagaj işlemleri durdurdu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

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Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı iç hat seferlerde uçaklara biniş işlemi durduruldu.Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, ” İstanbul’da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/ulkenin-batisinda-lodos-etkisi-can-kaybi-5e-yukseldi-46-yarali-var-1051275203.html

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thy, istanbul, uçak, lodos, fırtına, rüzgar