'Türkiye, Resulayn ve Tel Abyad’ı da kapsayan bölgede 230 kilometrelik hendek açtı'

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı’nın düzenlendiği Resulayn ve Tel Abyad’ı da kapsayan bölgede bombalı araç, terör saldırısı ve kaçak geçişleri engellemek için yaklaşık 4 metre genişliğinde ve yüksekliğinde 230 kilometrelik hendek açtı. Böylece sınır güvenliği , 35 kilometre derinlik kazandı. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Resulayn’ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 karayolu boyunca devam edip Tel Abyad’ın batısında son buluyor. Hendek, PYD’nin kontrolündeki Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam ediyor. Sınır boyunca ayrıca Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu güçleri, hat boyunca ağır silahlar, keskin nişancılar ve devriyeyle güvenlik sağlıyor. Suriye Milli Ordusu ‘Ayasofya Camii’ yaptırdıSuriye Milli Örgütü, M4 karayoluna 1 kilometre uzaklıktaki Reyhaniye Köyü’nde kendi aralarında topladığı yardımlarla cami yaptı. Karayolundan da görülen kubbesi olan cami Ayasofya adını taşıyor.
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı’nın düzenlendiği alanda yaklaşık 4 metre genişliğinde ve yüksekliğinde 230 kilometrelik hendek açtı.
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı’nın düzenlendiği Resulayn ve Tel Abyad’ı da kapsayan bölgede bombalı araç, terör saldırısı ve kaçak geçişleri engellemek için yaklaşık 4 metre genişliğinde ve yüksekliğinde 230 kilometrelik hendek açtı. Böylece sınır güvenliği , 35 kilometre derinlik kazandı.
Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Resulayn’ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 karayolu boyunca devam edip Tel Abyad’ın batısında son buluyor.
Hendek, PYD’nin kontrolündeki Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam ediyor. Sınır boyunca ayrıca Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu güçleri, hat boyunca ağır silahlar, keskin nişancılar ve devriyeyle güvenlik sağlıyor.
Suriye Milli Ordusu ‘Ayasofya Camii’ yaptırdı
Suriye Milli Örgütü, M4 karayoluna 1 kilometre uzaklıktaki Reyhaniye Köyü’nde kendi aralarında topladığı yardımlarla cami yaptı. Karayolundan da görülen kubbesi olan cami Ayasofya adını taşıyor.