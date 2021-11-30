https://tr.sputniknews.com/20211130/turkiyede-25-bin-216-yeni-vaka-tespit-edildi-207-kisi-koronavirus-nedeniyle-yasamini-yitirdi-1051305528.html

Türkiye'de 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi, 207 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türkiye'de 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi, 207 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T20:44+0300

2021-11-30T20:44+0300

2021-11-30T20:56+0300

vaka

koronavirüs

fahrettin koca

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi, 207 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma dair Twitter'dan "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyar 166 milyon 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12 milyar 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun yüzde 20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun" açıklamasını yaptı.

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2021

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vaka, fahrettin koca, vaka sayısı