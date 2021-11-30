Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211130/tuzlada-17-yasindaki-kapkacci-49-kez-yakalandi-1051308455.html
Tuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı
Tuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı
İstanbul'da takip ettikleri mağdurların para dolu çantalarını çalan şebekenin elebaşı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki H.H.P. yakalandı. Şüphelinin daha önceden... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T23:24+0300
2021-11-30T23:33+0300
türkiye
istanbul
polis
tuzla
kapkaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051308430_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0856bd99e31f6f5f147ef3608be160d7.jpg
İstanbul Tuzla'da bir banka şubesinden kocasıyla birlikte para çeken Ü.U., çıkışta sokak ortasında kapkaççıların saldırısına uğradı.Olay sırasında çalıntı bir otomobille gelen şüpheliler, eşiyle birlikte yürüyen Ü.U.'nun çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheli daha sonra kendisini bekleyen araca doğru koşarak kaçmak istedi. Ancak Ü.U'nun eşinin şüphelileri kovalaması sonucu kapkaççı araca binemeyerek bir süre koştu.Ü.U.'nun eşinin otomobili kovalarken yere düşmesi sonucu, şüpheli içinde 130 bin lira para bulunan çantayla suç arkadaşlarının içinde bulunduğu araca binerek uzaklaştı.Olayın ardından bir otomobil tarafından önü kesilmeye çalışıldığı görülen içinde suçluların bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.Araca cam filmi taktırırken yakalandı Olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma açıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı olduğu anlaşılan otomobilin izini Başakşehir'de buldu. Şüpheliler tarafından cam filmi takılmak üzere bir atölyeye götürülen aracın bulunduğu dükkana baskın yapıldı. Baskında şüphelilerden 17 yaşındaki H.H.P. gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğün'e teslim edilen 17 yaşındaki H.H.P.'nin kapkaç, gasp, hırsızlık, oto hırsızlığı gibi suçlardan daha önce 48 kez polis tarafından gözaltına alındığı ayrıca hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan H.H.T. adliyeye sevk edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
türkiye
istanbul
tuzla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051308430_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_0bb0f3fa7ecb1d1d08b57d998f74f647.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, polis, tuzla, kapkaç

Tuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı

23:24 30.11.2021 (güncellendi: 23:33 30.11.2021)
© DHAİstanbul'da takip ettikleri mağdurların para dolu çantalarını çalan şebekenin elebaşı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki H.H.P. yakalandı. Şüphelinin daha önceden 48 kez yakalandığı belirlendi.
İstanbul'da takip ettikleri mağdurların para dolu çantalarını çalan şebekenin elebaşı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki H.H.P. yakalandı. Şüphelinin daha önceden 48 kez yakalandığı belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© DHA
Abone ol
İstanbul'da takip ettikleri mağdurların para dolu çantalarını çalan şebekenin elebaşı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki H.H.P. yakalandı. Şüphelinin daha önceden 48 kez yakalandığı belirlendi.
İstanbul Tuzla'da bir banka şubesinden kocasıyla birlikte para çeken Ü.U., çıkışta sokak ortasında kapkaççıların saldırısına uğradı.
Olay sırasında çalıntı bir otomobille gelen şüpheliler, eşiyle birlikte yürüyen Ü.U.'nun çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheli daha sonra kendisini bekleyen araca doğru koşarak kaçmak istedi. Ancak Ü.U'nun eşinin şüphelileri kovalaması sonucu kapkaççı araca binemeyerek bir süre koştu.
Ü.U.'nun eşinin otomobili kovalarken yere düşmesi sonucu, şüpheli içinde 130 bin lira para bulunan çantayla suç arkadaşlarının içinde bulunduğu araca binerek uzaklaştı.
Olayın ardından bir otomobil tarafından önü kesilmeye çalışıldığı görülen içinde suçluların bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

Araca cam filmi taktırırken yakalandı

Olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma açıldı.
Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı olduğu anlaşılan otomobilin izini Başakşehir'de buldu. Şüpheliler tarafından cam filmi takılmak üzere bir atölyeye götürülen aracın bulunduğu dükkana baskın yapıldı.
Baskında şüphelilerden 17 yaşındaki H.H.P. gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğün'e teslim edilen 17 yaşındaki H.H.P.'nin kapkaç, gasp, hırsızlık, oto hırsızlığı gibi suçlardan daha önce 48 kez polis tarafından gözaltına alındığı ayrıca hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan H.H.T. adliyeye sevk edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:27Rusya'nın TikTok'u Yappy hizmete girdi
00:20Papa, G. Kıbrıs-Yunanistan turunda, bölünmüşlüğe karşı birlik ve göçmenlere destek mesajı verecek
00:15Moskova, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olan inovasyonlarda Avrupa birincisi
00:05ABD’de sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu 10 eyalette durduruldu
DünHakkari'de 10 gün önce belirlenen ekmek fiyatına ikinci zam
DünRus uzman: ABD, bağımsız Türkiye'nin yerine bağımlı Yunanistan'ı koyuyor
DünGaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin dedesi: Kızımın telefon kullanmasını istemiyordu
DünAlmanya Anayasa Mahkemesi: Salgın tedbirleri anayasaya uygun
DünTuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı
DünDr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı
Dün'Millet o kadar çok stok yapıyor ki hafta sonu ayçiçek yağı alabilmek için 3 market gezdim'
DünKılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a taziye mesajı
DünBodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler yerinden söküldü
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
DünBrent petrolün varil fiyatı 69 doların altına düştü
DünAsgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak
DünKocaeli'nde şiddetli rüzgar ve fırtınada 2 kişi öldü, 287 olaya müdahale edildi
DünBeşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi
DünRusya'da Omicron varyantının tespiti için özel test kiti geliştirildi
DünAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacak