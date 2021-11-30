https://tr.sputniknews.com/20211130/tuzlada-17-yasindaki-kapkacci-49-kez-yakalandi-1051308455.html

Tuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı

Tuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı

İstanbul'da takip ettikleri mağdurların para dolu çantalarını çalan şebekenin elebaşı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki H.H.P. yakalandı. Şüphelinin daha önceden... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T23:24+0300

2021-11-30T23:24+0300

2021-11-30T23:33+0300

türkiye

istanbul

polis

tuzla

kapkaç

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İstanbul Tuzla'da bir banka şubesinden kocasıyla birlikte para çeken Ü.U., çıkışta sokak ortasında kapkaççıların saldırısına uğradı.Olay sırasında çalıntı bir otomobille gelen şüpheliler, eşiyle birlikte yürüyen Ü.U.'nun çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheli daha sonra kendisini bekleyen araca doğru koşarak kaçmak istedi. Ancak Ü.U'nun eşinin şüphelileri kovalaması sonucu kapkaççı araca binemeyerek bir süre koştu.Ü.U.'nun eşinin otomobili kovalarken yere düşmesi sonucu, şüpheli içinde 130 bin lira para bulunan çantayla suç arkadaşlarının içinde bulunduğu araca binerek uzaklaştı.Olayın ardından bir otomobil tarafından önü kesilmeye çalışıldığı görülen içinde suçluların bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.Araca cam filmi taktırırken yakalandı Olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma açıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı olduğu anlaşılan otomobilin izini Başakşehir'de buldu. Şüpheliler tarafından cam filmi takılmak üzere bir atölyeye götürülen aracın bulunduğu dükkana baskın yapıldı. Baskında şüphelilerden 17 yaşındaki H.H.P. gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğün'e teslim edilen 17 yaşındaki H.H.P.'nin kapkaç, gasp, hırsızlık, oto hırsızlığı gibi suçlardan daha önce 48 kez polis tarafından gözaltına alındığı ayrıca hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan H.H.T. adliyeye sevk edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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istanbul, polis, tuzla, kapkaç