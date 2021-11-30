https://tr.sputniknews.com/20211130/tuzlaspor-erzurumspor-maci-bir-kez-daha-ertelendi-1051297157.html

Tuzlaspor-Erzurumspor maçı bir kez daha ertelendi

Tuzlaspor-Erzurumspor maçı bir kez daha ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında dün oynanması gerekirken, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Tuzlaspor - BB Erzurumspor karşılaşması... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:22+0300

2021-11-30T16:22+0300

2021-11-30T16:31+0300

büyükşehir belediye erzurumspor

spor

maç

tuzlaspor

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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında dün saat 20.00'de Vefa Stadyumu'nda oynanması gerekirken, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle, hakem Davut Dakul Çelik tarafından bugün aynı saate ertelenen Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.TFF'den yapılan erteleme açıklamasında karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra federasyon tarafından ilan edileceği ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/tuzlaspor-buyuksehir-belediye-erzurumspor-maci-firtina-nedeniyle-ertelendi-1051265392.html

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büyükşehir belediye erzurumspor, maç, tuzlaspor