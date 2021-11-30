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https://tr.sputniknews.com/20211130/twitterin-tepesine-hindistanli-agrawalin-gelmesiyle-abdde-hintli-ceo-pandemisi-tavan-yapti-1051302639.html
Twitter'ın başına Hindistanlı Agrawal'ın geçmesiyle ABD'de 'Hintli CEO pandemisi' tavan yaptı
Twitter'ın başına Hindistanlı Agrawal'ın geçmesiyle ABD'de 'Hintli CEO pandemisi' tavan yaptı
Google, Microsoft, Adobe, IBM, Palo Alto Networks'ün ardından Twitter'ın başına da Hindistan'da büyüyüp eğitim almış bir CEO geldi. Elon Musk gibi sektörün... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T18:52+0300
2021-11-30T19:00+0300
ekonomi
abd
hindistan
google
satya nadella
microsoft
narendra modi
alphabet
silikon vadisi
ibm
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Asya devi Hindistan, bilgi teknolojileri endüstrisinde uzun yıllardır kaydettiği gelişmeyi, ABD'deki yüksek teknoloji ve sosyal medya devlerinin başına Hindistan kökenlilerin geçmesine tahvil etti. ABD merkezli Google, Microsoft, Adobe, IBM, Palo Alto Networks'ün ardından Twitter'ın başına da Hindistan'da doğup büyümüş bir CEO geldi. ABD'nin seçilmiş en yaşlı Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in annesi de Hindistan'dan ABD'ye göç etmiş önemli bir bilim insanı. ABD-İrlanda ortaklığındaki mali yazılım hizmetleri devi Stripe'ın CEO'su Patrick Collison, Twitter'ın Baş Teknoloji Sorumlusuyken CEO'luğuna getirilen Parag Agrawal'ı tebrik tweetinde, bu manzaraya dikkat çekti. Collison, "Hindistanlıların teknoloji dünyasındaki inanılmaz başarısını izlemek harika olduğu kadar Amerika'nın göçmenlere sunduğu fırsatların güzel bir hatırlatıcısı" yorumunu yaptı.Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk da bu tweete "ABD, Hintli yeteneklerden çok yararlanıyor!" karşılığını verdi. Hindistanlı milyarder: Hintli CEO virüsüne karşı aşı yokMahindra Grup'un Başkanı Anand Mahindra'dan da "Bu, Hindistan'da ortaya çıktığını söylemekten mutluluk ve gurur duyduğumuz bir pandemi. Bu Hintli CEO Virüsü… Buna karşı aşı yok” esprisi geldi. Hindistan kökenli yönetici eğiliminin teknolojiyle sınırlı olmadığına dikkat çeken bir kullanıcı, bankacılık devi Barclays'in CEO'su CS Venkatakrishnan, meşrubat devi Pepsi'den hijyen-sağlık-gıda devi Reckitt Benckiser'ın CEO'luğuna geçen Laxman Narasimhan, içki devi Diageo'nun CEO'su Ivan Menezes ve ilaç devi Novartis'in CEO'su Vasant Narasimhan'ın da Hindistanlı olduğunu hatırlattı. Yanısıra Indra Nooyi, 12 yıl boyunca Pepsi'yi yönetirken, Ajay Banga, Mastercard'da 10 yılık CEO'luğun ardından yönetim kurulunun başına geçti.Parag Agrawal'ın Twitter'ın tepesine atanması, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinde göçmenlerin oynadığı rolü pekiştirdi. ABD'li büyük şirketlerin Hindistan kökenli yüksek profilli yöneticilerinin başını Microsoft'tan Satya Nadella, Adobe'dan Shantanu Narayen, International Business Machines'den (IBM) Arvind Krishna ve Alphabet'ten Sundar Pichai çekiyordu. Şimdi onların arasına Twitter'dan Parag Agrawal da katıldı.Hindistanlı yöneticilerin dümenine geçtiği teknoloji şirketlerin toplam piyasa değeri 5 trilyon dolara yakın. Harvard Hukuk Fakültesi'nin önde gelen araştırmacısı ve Nadella'nın Microsoft'taki yükselişinin profilini çıkaran bir kitabın yazarı Vivek Wadhwa, "Hintli olmak artık büyük bir avantaj, insanlar bizden iyi mühendis ve iyi yönetici olmamızı bekliyor" değerlendirmesini yaptı.Silikon Vadisi'ndeki diğer Hindistanlılar gibi teknolojik arka plandan gelen Agrawal, Hindistan'ın nesiller boyu Pichai ve Krishna dahil önde gelen siyasi ve kurumsal liderlerini yetiştiren Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden mühendislik diplomasını aldı. Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi doktorası yaparken Silikon Vadisi'nde kendine bir yer edindi. Şimdi 37 yaşındayken S&amp;P 500 şirketleri içinde en genç CEO oldu.Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın değerlerini paylaştığını ve benzer yönetim tarzına sahip olduğu görüşündeki Wadhwa, Twitter'ın 20 milyon kullanıcısının olduğu Hindistan'da da ABD'deki gibi kutuplaştırıcı bir rol oynadığını söyledi.Twitter'da 73 milyon takipçisi olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Hindu milliyetçisi hükümeti, kendilerini eleştirenlerin, muhaliflerin ve protestocu çiftçilerin tweetlerini tümden ortadan kaldırmadığı için Twitter ile kavgalı durumda. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in CEO'luğu bırakıp Parag Agrawal'a devretmesinin bu tür krizlerin çözülmesine yardımcı olacağını öngören Wadhwa, şöyle konuştu:"Jack'in küstahlığı birçok hükümetle iplerin kopmasına yol açtı. Microsoft'un ABD'de ne sağın ne solun hedefi olduğunu fark ettiyseniz, bunun nedeni Satya'nın eleştirileri dinleme ve dengeyi koruma yeteneğidir. Agrawal'ın da aynısını yapmasını bekliyorum."Dorsey'in istifa mektubunda 'dönüştürücü teknik yeteneklerini' övdüğü Agrawal'ın ifade özgürlüğü, ırksal meseleler, hükümetlerle ilişkiler gibi dalgalı sularda rotayı tutturma becerisi tez zamanda sınavdan geçecek.Meta Platforms'a bağlı WhatsApp için yarım milyarla en büyük kullanıcı tabanı, Alphabet'a bağlı YouTube için neredeyse aynı büyüklükte bir kitle oluşturan Hindistan'da Twitter'ın erişebildiği kişilerin çapını genişletmek için Agrawal, Dorsey'e kıyasla daha uzlaşmacı bir posta bürüneceğe benziyor.
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abd, hindistan, google, satya nadella, microsoft, narendra modi, alphabet, silikon vadisi, ibm, palo alto, teknoloji, ceo, adobe, şirket, twitter , yönetici, bilgi teknolojileri (bt)

Twitter'ın başına Hindistanlı Agrawal'ın geçmesiyle ABD'de 'Hintli CEO pandemisi' tavan yaptı

18:52 30.11.2021 (güncellendi: 19:00 30.11.2021)
© REUTERS / Eduardo MunozHindistan- ABD
Hindistan- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
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Google, Microsoft, Adobe, IBM, Palo Alto Networks'ün ardından Twitter'ın başına da Hindistan'da büyüyüp eğitim almış bir CEO geldi. Elon Musk gibi sektörün devleri Hindistan'ın yetiştirdiği yeteneklerin hakimiyetine dair paylaşım yaparken, bankacılıktan gıda ve ilaç sektörüne dek en büyük şirketlerin CEO'larının da Hintli olduğuna dikkat çekildi.
Asya devi Hindistan, bilgi teknolojileri endüstrisinde uzun yıllardır kaydettiği gelişmeyi, ABD'deki yüksek teknoloji ve sosyal medya devlerinin başına Hindistan kökenlilerin geçmesine tahvil etti.
ABD merkezli Google, Microsoft, Adobe, IBM, Palo Alto Networks'ün ardından Twitter'ın başına da Hindistan'da doğup büyümüş bir CEO geldi. ABD'nin seçilmiş en yaşlı Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in annesi de Hindistan'dan ABD'ye göç etmiş önemli bir bilim insanı.
ABD-İrlanda ortaklığındaki mali yazılım hizmetleri devi Stripe'ın CEO'su Patrick Collison, Twitter'ın Baş Teknoloji Sorumlusuyken CEO'luğuna getirilen Parag Agrawal'ı tebrik tweetinde, bu manzaraya dikkat çekti. Collison, "Hindistanlıların teknoloji dünyasındaki inanılmaz başarısını izlemek harika olduğu kadar Amerika'nın göçmenlere sunduğu fırsatların güzel bir hatırlatıcısı" yorumunu yaptı.
Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk da bu tweete "ABD, Hintli yeteneklerden çok yararlanıyor!" karşılığını verdi.

Hindistanlı milyarder: Hintli CEO virüsüne karşı aşı yok

Mahindra Grup'un Başkanı Anand Mahindra'dan da "Bu, Hindistan'da ortaya çıktığını söylemekten mutluluk ve gurur duyduğumuz bir pandemi. Bu Hintli CEO Virüsü… Buna karşı aşı yok” esprisi geldi.
Hindistan kökenli yönetici eğiliminin teknolojiyle sınırlı olmadığına dikkat çeken bir kullanıcı, bankacılık devi Barclays'in CEO'su CS Venkatakrishnan, meşrubat devi Pepsi'den hijyen-sağlık-gıda devi Reckitt Benckiser'ın CEO'luğuna geçen Laxman Narasimhan, içki devi Diageo'nun CEO'su Ivan Menezes ve ilaç devi Novartis'in CEO'su Vasant Narasimhan'ın da Hindistanlı olduğunu hatırlattı.
Yanısıra Indra Nooyi, 12 yıl boyunca Pepsi'yi yönetirken, Ajay Banga, Mastercard'da 10 yılık CEO'luğun ardından yönetim kurulunun başına geçti.
Parag Agrawal'ın Twitter'ın tepesine atanması, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinde göçmenlerin oynadığı rolü pekiştirdi. ABD'li büyük şirketlerin Hindistan kökenli yüksek profilli yöneticilerinin başını Microsoft'tan Satya Nadella, Adobe'dan Shantanu Narayen, International Business Machines'den (IBM) Arvind Krishna ve Alphabet'ten Sundar Pichai çekiyordu. Şimdi onların arasına Twitter'dan Parag Agrawal da katıldı.
Hindistanlı yöneticilerin dümenine geçtiği teknoloji şirketlerin toplam piyasa değeri 5 trilyon dolara yakın.
Harvard Hukuk Fakültesi'nin önde gelen araştırmacısı ve Nadella'nın Microsoft'taki yükselişinin profilini çıkaran bir kitabın yazarı Vivek Wadhwa, "Hintli olmak artık büyük bir avantaj, insanlar bizden iyi mühendis ve iyi yönetici olmamızı bekliyor" değerlendirmesini yaptı.
Silikon Vadisi'ndeki diğer Hindistanlılar gibi teknolojik arka plandan gelen Agrawal, Hindistan'ın nesiller boyu Pichai ve Krishna dahil önde gelen siyasi ve kurumsal liderlerini yetiştiren Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden mühendislik diplomasını aldı. Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi doktorası yaparken Silikon Vadisi'nde kendine bir yer edindi. Şimdi 37 yaşındayken S&P 500 şirketleri içinde en genç CEO oldu.
Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın değerlerini paylaştığını ve benzer yönetim tarzına sahip olduğu görüşündeki Wadhwa, Twitter'ın 20 milyon kullanıcısının olduğu Hindistan'da da ABD'deki gibi kutuplaştırıcı bir rol oynadığını söyledi.
Twitter'da 73 milyon takipçisi olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Hindu milliyetçisi hükümeti, kendilerini eleştirenlerin, muhaliflerin ve protestocu çiftçilerin tweetlerini tümden ortadan kaldırmadığı için Twitter ile kavgalı durumda.
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in CEO'luğu bırakıp Parag Agrawal'a devretmesinin bu tür krizlerin çözülmesine yardımcı olacağını öngören Wadhwa, şöyle konuştu:
"Jack'in küstahlığı birçok hükümetle iplerin kopmasına yol açtı. Microsoft'un ABD'de ne sağın ne solun hedefi olduğunu fark ettiyseniz, bunun nedeni Satya'nın eleştirileri dinleme ve dengeyi koruma yeteneğidir. Agrawal'ın da aynısını yapmasını bekliyorum."
Dorsey'in istifa mektubunda 'dönüştürücü teknik yeteneklerini' övdüğü Agrawal'ın ifade özgürlüğü, ırksal meseleler, hükümetlerle ilişkiler gibi dalgalı sularda rotayı tutturma becerisi tez zamanda sınavdan geçecek.
Meta Platforms'a bağlı WhatsApp için yarım milyarla en büyük kullanıcı tabanı, Alphabet'a bağlı YouTube için neredeyse aynı büyüklükte bir kitle oluşturan Hindistan'da Twitter'ın erişebildiği kişilerin çapını genişletmek için Agrawal, Dorsey'e kıyasla daha uzlaşmacı bir posta bürüneceğe benziyor.
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