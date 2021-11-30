https://tr.sputniknews.com/20211130/ucuncu-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1051278702.html

TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü

TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T10:03+0300

2021-11-30T10:03+0300

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tüik

ekonomi

büyüme rakamları

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TÜİK temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılının 3. çeyrek büyümesi yüzde 7,4 oldu.2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı.Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı.Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.

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tüik, büyüme rakamları