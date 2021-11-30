Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211130/ucuncu-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1051278702.html
TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü
TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T10:03+0300
2021-11-30T10:09+0300
tüik
ekonomi
büyüme rakamları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103405/26/1034052619_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8a1d24d547b8fc81dcc292e286458b81.jpg
TÜİK temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılının 3. çeyrek büyümesi yüzde 7,4 oldu.2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı.Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı.Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103405/26/1034052619_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_84e0ba061969238a673b59bb1f25e465.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, büyüme rakamları

TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü

10:03 30.11.2021 (güncellendi: 10:09 30.11.2021)
© AAİşçi, ekonomi
İşçi, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.
TÜİK temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılının 3. çeyrek büyümesi yüzde 7,4 oldu.
2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı.
Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı.
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:27Biden çifti, Gizli Servis ajanının gölgesinde kaldı: Videosu 2.4 milyon görüntülenme aldı
10:22Stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit etti edilen ecza deposu sayısı 54'e, eczane sayısı 261'e çıktı
10:21Motorlu kuryelere kalkan olan metrobüs şoförleri: Üstümüze düşeni yaptık, hediye beklemiyoruz
10:03TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü
10:02Ahmet Hakan: Şu Bülent Arınç’ı zorlasınlar da alsın boyunun ölçüsünü
10:00BUDO ve İDO seferleri iptal edildi
09:56KAMU-AR: Açlık sınırı 3 bin 890 liraya, yoksulluk sınırı 13 bin 13 liraya yükseldi
09:56Ankara'da okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı: 'Kafatası komple kazınmış'
09:50Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
09:50Moderna CEO'su: Mevcut aşılar omicrona karşı daha az etkili, yeni aşı geliştirmek aylar sürebilir
09:37Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor: Japonya'da ilk vaka
09:35Omicron varyantı, Fransa'nın denizaşırı topraklarında tespit edildi
09:25Selvi: CHP’nin gölgesinde gibi bir görüntü, İYİ Parti’nin büyümesini, gelişmesini önler
09:20İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
09:18Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı
09:08FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 78 gözaltı
08:40Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu uyarı
07:55Seval Türkeş: 'Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren evimize savaş açtı, beni sürekli engelledi'
07:51İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası: 'Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL’ye koşacak'
07:33İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı