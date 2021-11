https://tr.sputniknews.com/20211130/ukrayna-turkiyenin-donbasstaki-olasi-arabuluculuguna-iliskin-kirmizi-cizgisini-acikladi-1051287215.html

Ukrayna, Türkiye'nin Donbass'taki olası arabuluculuğuna ilişkin kırmızı çizgisini açıkladı

Ukrayna, Türkiye'nin Donbass'taki olası arabuluculuğuna ilişkin kırmızı çizgisini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donbass için arabuluculuk yapma önerisini değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in çözüme yönelik her türlü... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T13:20+0300

2021-11-30T13:20+0300

2021-11-30T13:23+0300

ukrayna

dünya

rusya

donbass

türkiye

arabuluculuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104080/74/1040807465_0:118:3220:1929_1920x0_80_0_0_9e9efbcc7aabc7432789df71f0e69df9.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna dair açıklaması sonrası Kiev'den yeni bir açıklama geldi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Kiev, Normandiya formatındaki çalışmaya bağlılığını koruyor, ancak biz hiçbir zaman diğer partnerler veya dostlar tarafından sunulan önerileri veya inisiyatifleri geri çevirmedik. Bu savaşı sonlandırmaya, şu anda Rusya'nın kontrolünde bulunan Ukrayna topraklarını geri almaya yardımcı olabilecek her türlü çabaları memnuniyetle karşılayacağız. Bu tür partnerlerle işbirliği yapmaya ve çabalarımızı koordine etmeye hazırız" dedi.Ukrayna'nın üçlü müzakerelerdeki tek şartının Kiev'in dahli olmadan hiçbir karar alınmaması olduğunu kaydeden Kuleba, "Bu bizim kırmızı çizgimiz. Diğer her şeyi memnuniyetle karşılarız, çatışmayı sonlandırmaya yönelik her türlü inisiyatifi konuşmaya ve istişare etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı:Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211129/ukraynadan-turkiyeye-arabuluculuk-rolu-cikmaz-abdye-ben-burada-da-rol-oynarim-mesaji-veriliyor-1051271693.html

ukrayna

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, rusya, donbass, türkiye, arabuluculuk