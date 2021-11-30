https://tr.sputniknews.com/20211130/ukrayna-turkiyenin-donbasstaki-olasi-arabuluculuguna-iliskin-kirmizi-cizgisini-acikladi-1051287215.html
Ukrayna, Türkiye'nin Donbass'taki olası arabuluculuğuna ilişkin kırmızı çizgisini açıkladı
Ukrayna, Türkiye'nin Donbass'taki olası arabuluculuğuna ilişkin kırmızı çizgisini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donbass için arabuluculuk yapma önerisini değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in çözüme yönelik her türlü... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T13:20+0300
2021-11-30T13:20+0300
2021-11-30T13:23+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna dair açıklaması sonrası Kiev'den yeni bir açıklama geldi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Kiev, Normandiya formatındaki çalışmaya bağlılığını koruyor, ancak biz hiçbir zaman diğer partnerler veya dostlar tarafından sunulan önerileri veya inisiyatifleri geri çevirmedik. Bu savaşı sonlandırmaya, şu anda Rusya'nın kontrolünde bulunan Ukrayna topraklarını geri almaya yardımcı olabilecek her türlü çabaları memnuniyetle karşılayacağız. Bu tür partnerlerle işbirliği yapmaya ve çabalarımızı koordine etmeye hazırız" dedi.Ukrayna'nın üçlü müzakerelerdeki tek şartının Kiev'in dahli olmadan hiçbir karar alınmaması olduğunu kaydeden Kuleba, "Bu bizim kırmızı çizgimiz. Diğer her şeyi memnuniyetle karşılarız, çatışmayı sonlandırmaya yönelik her türlü inisiyatifi konuşmaya ve istişare etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı:Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/ukraynadan-turkiyeye-arabuluculuk-rolu-cikmaz-abdye-ben-burada-da-rol-oynarim-mesaji-veriliyor-1051271693.html
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Ukrayna, Türkiye'nin Donbass'taki olası arabuluculuğuna ilişkin kırmızı çizgisini açıkladı
13:20 30.11.2021 (güncellendi: 13:23 30.11.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donbass için arabuluculuk yapma önerisini değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in çözüme yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşılayacağını söyledi, ancak kırmızı çizgilerinin bulunduğunun da altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna dair açıklaması sonrası Kiev'den yeni bir açıklama geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Kiev, Normandiya formatındaki çalışmaya bağlılığını koruyor, ancak biz hiçbir zaman diğer partnerler veya dostlar tarafından sunulan önerileri veya inisiyatifleri geri çevirmedik. Bu savaşı sonlandırmaya, şu anda Rusya'nın kontrolünde bulunan Ukrayna topraklarını geri almaya yardımcı olabilecek her türlü çabaları memnuniyetle karşılayacağız. Bu tür partnerlerle işbirliği yapmaya ve çabalarımızı koordine etmeye hazırız" dedi.
Ukrayna'nın üçlü müzakerelerdeki
tek şartının Kiev'in dahli olmadan hiçbir karar alınmaması olduğunu kaydeden Kuleba, "Bu bizim kırmızı çizgimiz. Diğer her şeyi memnuniyetle karşılarız, çatışmayı sonlandırmaya yönelik her türlü inisiyatifi konuşmaya ve istişare etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur; gerek Ukrayna ile gerek (Rusya Devlet Başkanı) Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz."
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetmişti.