https://tr.sputniknews.com/20211130/ukraynada-iktidari-ele-gecirme-cabalariyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1051272724.html
Ukrayna'da 'iktidarı ele geçirme' çabalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ukrayna'da 'iktidarı ele geçirme' çabalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ukrayna Güvenlik Servisi, bazı Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının, 'iktidarı ele geçirmeye yönelik çabalarıyla' ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T01:56+0300
2021-11-30T01:56+0300
2021-11-30T01:56+0300
dünya
ukrayna
darbe
soruşturma
ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), ülkede 'iktidarı ele geçirmeye' yönelik planlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.SBU'dan yapılan açıklamada, "SBU Baş Soruşturma Departmanı, iktidarı ele geçirmeye yönelik eylemlerin hayata geçirilmesiyle ilgili açılan dava kapsamında, mahkeme süreci öncesi soruşturma yürütüyor. Dava, bazı Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının iktidarı ele geçirme amacıyla yaptığı hazırlıklar sebebiyle açıldı. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bilgi daha sonra verilecek" ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede 1 Aralık’ta darbenin beklendiği yönünde bilgi aldığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211126/zelenskiy-ukraynada-darbe-olacagi-iddialarina-inanmiyorum-1051181324.html
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ukrayna, darbe, soruşturma, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), vladimir zelenskiy
Ukrayna'da 'iktidarı ele geçirme' çabalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ukrayna Güvenlik Servisi, bazı Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının, 'iktidarı ele geçirmeye yönelik çabalarıyla' ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), ülkede 'iktidarı ele geçirmeye' yönelik planlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
SBU'dan yapılan açıklamada, "SBU Baş Soruşturma Departmanı, iktidarı ele geçirmeye yönelik eylemlerin hayata geçirilmesiyle ilgili açılan dava kapsamında, mahkeme süreci öncesi soruşturma yürütüyor. Dava, bazı Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının iktidarı ele geçirme amacıyla yaptığı hazırlıklar sebebiyle açıldı. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bilgi daha sonra verilecek" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede 1 Aralık’ta darbenin beklendiği yönünde bilgi aldığını açıklamıştı.