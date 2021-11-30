https://tr.sputniknews.com/20211130/ukraynada-iktidari-ele-gecirme-cabalariyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1051272724.html

Ukrayna'da 'iktidarı ele geçirme' çabalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ukrayna'da 'iktidarı ele geçirme' çabalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ukrayna Güvenlik Servisi, bazı Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının, 'iktidarı ele geçirmeye yönelik çabalarıyla' ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T01:56+0300

2021-11-30T01:56+0300

2021-11-30T01:56+0300

dünya

ukrayna

darbe

soruşturma

ukrayna güvenlik konseyi (sbu)

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), ülkede 'iktidarı ele geçirmeye' yönelik planlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.SBU'dan yapılan açıklamada, "SBU Baş Soruşturma Departmanı, iktidarı ele geçirmeye yönelik eylemlerin hayata geçirilmesiyle ilgili açılan dava kapsamında, mahkeme süreci öncesi soruşturma yürütüyor. Dava, bazı Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının iktidarı ele geçirme amacıyla yaptığı hazırlıklar sebebiyle açıldı. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bilgi daha sonra verilecek" ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede 1 Aralık’ta darbenin beklendiği yönünde bilgi aldığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211126/zelenskiy-ukraynada-darbe-olacagi-iddialarina-inanmiyorum-1051181324.html

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ukrayna, darbe, soruşturma, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), vladimir zelenskiy