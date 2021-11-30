https://tr.sputniknews.com/20211130/ulkenin-batisinda-lodos-etkisi-can-kaybi-5e-yukseldi-46-yarali-var-1051275203.html

Ülkenin batısında lodos etkisi: Can kaybı 5'e yükseldi, 46 yaralı var

Ülkenin batısında lodos etkisi: Can kaybı 5'e yükseldi, 46 yaralı var

Yurdun batı illerinde kuvvetli fırtına ve yağış etkisini gece de sürdürdü. Fırtına nedeniyle İstanbul'da 4, Kocaeli'de 1 kişi hayatını kaybetti, iki ilde... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T07:08+0300

2021-11-30T07:08+0300

2021-11-30T07:07+0300

yaşam

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meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

lodos

fırtına

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İstanbul'da hızı zaman zaman saatte 100 kilometre üzerine çıkan şiddetli rüzgar, çeşitli seviyede kazalara neden oldu. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 1517 ihbar alındı.Olumsuz hava şartları nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi. 236 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç hasar gördü.112 Sağlık Komuta Merkezinden İstanbul AFAD Müdürlüğüne iletilen bilgi çerçevesinde, olumsuzluklar nedeniyle 38 kişi yaralandı ve 4 kişi hayatını kaybetti.Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şahinler Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, kuvvetli lodosun etkisiyle koparak başka bir binanın çatısına uçtu.İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapattı. İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle çevreye savrulan çatının parçalarını kaldırdı.Kartal Cevizli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nı, deniz seviyesinin yükselmesi ve kuvvetli fırtına nedeniyle su bastı.Gemi battıYaşanan olay sonucu, Maltepe-Kartal, Kartal-Maltepe istikameti çift yönlü olarak araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, bu güzergahta bulunan ve içi su dolan bazı araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı.Bursa'da 38 ağaç devrilmesi, 31 tehlike arz eden parça ihbarı, 21 çatı uçması, 6 tabela uçması ve 2 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 98 olay meydana geldi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırtına Gemlik İskelesi'nden 2 No'lu sahil bölgesine kadar etkisini gösterdi. Kayıkhane bölgesindeki kayıkların bir kısmı, metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalara teslim oldu.Balıkçı tekneleri ve kayıklar zarar gördü, bazıları battı. Dalgaların taşırdığı denizin suları ise caddelere kadar ulaştı.Kumla Mahallesi Cankurtaran Caddesi'nde lodos nedeniyle 8 katlı bir apartmanın çatısı yıkılarak yola düştü. Sitenin yakınlarında park halindeki bir otomobil, yıkılan çatının altında kalarak zarar gördü.KocaeliKocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar dolayısıyla hasar gören çatıdan düşerek ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Gebze ilçesinde cami inşaatında kubbe kalıbının çökmesi sonucu aralarında işçilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.İzmit ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki camiden birinin minaresi yan yattı, diğerininki devrildi.Arızlı Camisi'nin çelik minaresi, fırtına dolayısıyla yan yatarak kubbeye dayandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Acil Tamir Takımı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Güvenlik önlemi kapsamında 6 ev boşaltılırken ekipler, minareyi kaynak yardımıyla sabitledi. Kabaoğlu Mahallesi Sarıcalar Camisi'nin çelik minaresi, fırtına nedeniyle yanındaki boş araziye devrildi.BalıkesirBalıkesir'de kuvvetli fırtına ağaçları ve otobüs durağını devirdi. Merkez Karesi ilçesindeki kaymakamlığın yakınında yerinden sökülen bir ağaç otomobilin üstüne devrildi. Otomobilde hasar oluşurken, olay yerine gelen polis, bekçi ve itfaiye ekiplerince ağaç yerinden kaldırıldı.Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de etkisini gösteren fırtına, bir otobüs durağının devrilmesine neden oldu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen durağı yerinden kaldırarak temizlik çalışması başlattı.KarabükKarabük'te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi'ndeki yaklaşık 10 metrelik ağaç, kuvvetli fırtına nedeniyle devrilirken, koparak yere düşen elektrik kabloları tehlike oluşturdu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapattı.İtfaiye ekipleri, fırtına nedeniyle çevreye savrulan ağaç parçalarını iş makinesi yardımı ile kaldırdı. Ağacın kaldırılması ile cadde trafiğe yeniden açıldı.BoluBolu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle D-100 kara yolundaki trafik lambaları yerinden söküldü, kentin birçok yerinde küçük çaplı yangınlar çıktı. Kent merkezinde aralıklarla şiddeti artan rüzgar sebebiyle D-100 kara yolunun Dağkent mevkisindeki trafik lambaları yerinden söküldü. Trafik lambaları Karayolları ekipleri tarafından toplandı.Tatlar ile Yeni Akçakavak köylerinde ot ve anızları temizlemek amacıyla yakılan ateşler şiddetli rüzgar nedeniyle büyüdü. Her iki yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.Öte yandan Sandallar Mahallesi Kanal Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın da itfaiye ekiplerinde söndürüldü.Kent merkezinde şiddetli rüzgar sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintileri yaşandı.TekirdağTekirdağ ve ilçelerinde dün akşam başlayan kuvvetli lodos, etkisini yer yer artırarak sürdü. Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı. Şarköy ilçesinde belediyeye ait halı sahanın demir profilleri yerinden söküldü.Rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, Şarköy Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

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afad, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, lodos, fırtına