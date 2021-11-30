https://tr.sputniknews.com/20211130/vanda-aracin-carptigi-ayi-tedaviye-alindi-1051287073.html

Van'da aracın çarptığı ayı tedaviye alındı

Van'da aracın çarptığı ayı tedaviye alındı

Van'ın Çaldıran ilçesinde aracın çarpması sonucu ayakları kırılan ayı tedavi altına alındı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T13:19+0300

2021-11-30T13:19+0300

2021-11-30T13:19+0300

türkiye

trafik

van

ayı

van yüzüncü yıl üniversitesi

yaban hayvanları

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Van-Ağrı kara yolunun Tendürek Dağı bölgesinde ilerlemekte güçlük çeken ayıyı görenler jandarma ekiplerine haber verdi.Olay yerine giderek çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.Bölgeye giden görevliler, anesteziyle sakinleştirdikleri ayıyı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.Burada müdahale edilen ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgedeki tüm yaban hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilendiklerini söyledi.Tendürek bölgesinde daha önce yavrularıyla dolaşan ayılarla karşılaşıldığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:"Bu bölgede şu ana kadar iki ayı araba, çarpması sonucu yaralandı. Dün akşam bu nedenle bir ayı ağır yaralandı. Olay yerine gittiğimizde yerinden kalkamıyordu. Merkezimizde genel muayenesini yaptık. Sol ve sağ ayakları kırılmış. Akciğerinde ödem oluştuğunu tespit ettik. Durumunu stabil hale getirmek için tedavi uyguluyoruz. Sürücülerimizi yaban hayvanları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz"

https://tr.sputniknews.com/20211127/van-golu-sahilinde-vasak-goruntulendi-1051212580.html

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trafik, van, ayı, van yüzüncü yıl üniversitesi, yaban hayvanları