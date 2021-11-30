Yeni Spider-Man üçlemesinin başrol oyuncusu yine Tom Holland olacak

"Bu, Marvel ile yapacağımız son film değil ve son Spider-Man filmi de değil. Tom Holland ve Marvel ile bir sonraki Spider-Man filmini yapmak için hazırlanıyoruz ve bu şimdiki üçleme ile de sınırlı kalmayacak. Sonlandırmakta olduğumuz üç film sonrasında yeni bir üçleme daha düşünüyoruz ve Marvel Sinematik Evreni için bunun son film olmadığına emin olabilirsiniz. Marvel ve Sony’nin partnerliğinin devam edeceğini de söyleyebilirim."