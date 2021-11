https://tr.sputniknews.com/20211130/yeni-spider-man-uclemesinin-basrol-oyuncusu-yine-peter-parker-olacak-1051281240.html

Yeni Spider-Man üçlemesinin başrol oyuncusu yine Tom Holland olacak

Yeni Spider-Man üçlemesinin başrol oyuncusu yine Tom Holland olacak

Sony yapımcısı Amy Pascal, Tom Holland ile üç yeni Spider-Man filminde daha çalışacaklarını resmen açıkladı. 30.11.2021

Satışa çıkan Spider-Man: No Way Home biletlerinin kısa süre içerisinde bilet satış sitelerini çökertmesi nedeniyle sinema dünyasının pandemi sonrası dirilişini temsil etmesi beklenen filmin başrol oyuncusu Tom Holland, bir süre daha Spider-Man rolünü üstlenmeye devam edecek.Marvel Sinematik Evreni’nin şu anki Spider-Man üçlemesine son noktayı koyacak olan Spider-Man: No Way Home filminden sonraki dönemde Spider-Man’i kimin canlandıracağı ile ilgili sorulara cevap, Sony yapımcısı Amy Pascal‘dan geldi.Fandango internet sitesine konuşan Sony yapımcısı Amy Pascal, üç yeni filmde de 25 yaşındaki ünlü oyuncu Tom Holland’ın başrol olacağını resmen açıkladı.Pascal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Holland böylelikle şimdiye kadar en uzun süre Spider-Man rolünü üstlenen oyuncu olarak tarihe geçecek. Daha önce rolü 2002-2007 yılları arasında Tobey Maguire, 2012-2014 yılları arasında ise Andrew Garfield üstlenmişti.

