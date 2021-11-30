https://tr.sputniknews.com/20211130/yolda-yururken-kafasina-canak-anten-dustu-1051302167.html

Yolda yürürken kafasına çanak anten düştü

Yolda yürürken kafasına çanak anten düştü

Niğde'de kuvvetli rüzgar, kent merkezinde de etkili oldu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. İstasyon Caddesi'nde... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T18:24+0300

2021-11-30T18:24+0300

2021-11-30T18:25+0300

türkiye

niğde

kaldırım

fırtına

rüzgar

kafa

yol

çanak anten

baş

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

türkiye

niğde

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niğde, kaldırım, fırtına, rüzgar, kafa, yol, çanak anten, baş