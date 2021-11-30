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‘Yunanistan, Türkiye ile işbirliği yerine ülkenin anahtarlarını ABD'ye teslim etmeyi tercih etti'
‘Yunanistan, Türkiye ile işbirliği yerine ülkenin anahtarlarını ABD'ye teslim etmeyi tercih etti'
Yunanistan’ın Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğine yönelik eleştirilerini değerlendiren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:43+0300
2021-11-30T15:43+0300
savunma
abd
ankara
fransa
recep tayyip erdoğan
türkiye
yunanistan
atina
ege denizi
dedeağaç
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede açıkladığı savunma sanayisine yönelik projeler Yunanistan’da tepkiyle karşılandı.Erdoğan, Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İspanya ile iş birliğini daha da derinleştirmeyi arzu ettiklerini söylemiş, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" demişti.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Madrid'le Ankara arasındaki işbirliğine atıfla, "AB üyesi ülkeler, Fransa örneğini takip etmeli ve savaşı tehdit eden ülkelere silah sağlamamalı. Özellikle de bu tehditler diğer AB ülkelerine yöneltiliyorsa..." ifadesini kullanmıştı. Yunan Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis de önceki gün yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki savunma iş birliğinden rahatsızlık duyduklarını söyledi.‘Türk-Yunan sorunlarını Türk-AB sorunu konumuna getirme gayreti’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, “Yunanistan’ın bu yaklaşımı adil ve samimi değil” diyerek şunları ekledi:Dedeağaç’taki askeri yığınakAynı zamanda ABD’nin Türkiye’nin sınırına 40 kilometre uzakta bulunan Dedeağaç’a askeri yığınak yaptığı da biliniyor.Türk Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu konuda yaptığı açıklamada, “ABD’nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014 yılından itibaren yapılıyor. Stratejik intikal, lojistik faaliyetleri olarak icra edilen faaliyetlerdir. Daha önce Baltık üzerinden yapılan faaliyetler son dönemde Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa’ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda ABD’nin ülkenin birçok şehrinde üslerinin olduğu ve yenilerini inşa etmek için Atina ile anlaştığı da biliniyor. Prof. Dr. Tulça, bu konuya dair şunları söyledi:
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‘Yunanistan, Türkiye ile işbirliği yerine ülkenin anahtarlarını ABD'ye teslim etmeyi tercih etti'

15:43 30.11.2021
© DHAABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© DHA
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Turan Salcı
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Özel
Yunanistan’ın Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğine yönelik eleştirilerini değerlendiren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, “Bu yaklaşım, Atina’nın Türk-Yunan sorunlarını Türk-AB sorunu konumuna getirme gayretlerinin devamıdır” yorumunu yaptı. Ülkedeki ABD üslerine dikkat çekti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede açıkladığı savunma sanayisine yönelik projeler Yunanistan’da tepkiyle karşılandı.
Erdoğan, Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İspanya ile iş birliğini daha da derinleştirmeyi arzu ettiklerini söylemiş, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" demişti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Madrid'le Ankara arasındaki işbirliğine atıfla, "AB üyesi ülkeler, Fransa örneğini takip etmeli ve savaşı tehdit eden ülkelere silah sağlamamalı. Özellikle de bu tehditler diğer AB ülkelerine yöneltiliyorsa..." ifadesini kullanmıştı. Yunan Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis de önceki gün yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki savunma iş birliğinden rahatsızlık duyduklarını söyledi.
'Rusya'yı Karadeniz’de tehdit ederiz zannediyorlarsa boşuna zaman harcıyorlar' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
EKSEN
'Rusya'yı Karadeniz’de tehdit ederiz zannediyorlarsa boşuna zaman harcıyorlar'
22 Kasım, 23:18

‘Türk-Yunan sorunlarını Türk-AB sorunu konumuna getirme gayreti’

Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, “Yunanistan’ın bu yaklaşımı adil ve samimi değil” diyerek şunları ekledi:

Bu yaklaşım ancak Atina’nın Türk-Yunan sorunlarını Türk-AB sorunu konumuna getirme gayretlerinin devamıdır. İspanya gibi bir devletin üçüncü ülkelerle yaptığı antlaşmaları eleştirene kadar Türkiye ile doğrudan samimi diyalogun tercih edilmesi daha yerinde olurdu. Türk tehdidi olarak ifade ettikleri, Türkiye’nin 8 Haziran 1995’te TBMM’de aldığı ‘casus belli’ kararı ise bu Yunan Meclisinin 1 Haziran 1995 tarihli kararının karşılığıdır. Türkiye, Ege Denizi’nin yarı kapalı ve özel bir deniz olması sebebiyle 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 300’üncü maddesindeki ‘iyi niyet’ ilkesinin böyle özel bir denizde tatbik edilmesi gerektiğini savunuyor. Haritaya her bakan Ege’nin doğusundaki Yunan adaları ile Türkiye arasında 12 mil uygulamasının Anadolu’yu nasıl hapsedeceğini görür. Türkiye’nin bu konuda bir değişim talebi yoktur ve esas olan Ege’de Yunan karasularının bugünkü şeklinde 6 mil mesafede kalmasıdır. Zaten bu mesafe 1936’dan beri uygulanıyor. 25 yıldır pek konuşulmayan ‘casus belli’ kararının son bir yıldır Yunanistan tarafından AB nezdinde bu kadar ön plana çıkarılması tesadüfi bir durum değil.

Dedeağaç’taki askeri yığınak

Aynı zamanda ABD’nin Türkiye’nin sınırına 40 kilometre uzakta bulunan Dedeağaç’a askeri yığınak yaptığı da biliniyor.
Türk Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu konuda yaptığı açıklamada, ABD’nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014 yılından itibaren yapılıyor. Stratejik intikal, lojistik faaliyetleri olarak icra edilen faaliyetlerdir. Daha önce Baltık üzerinden yapılan faaliyetler son dönemde Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa’ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda ABD’nin ülkenin birçok şehrinde üslerinin olduğu ve yenilerini inşa etmek için Atina ile anlaştığı da biliniyor. Prof. Dr. Tulça, bu konuya dair şunları söyledi:

Dışardan görülen, ülkenin anahtarlarının ABD’ye teslim edilmekte olduğu görüntüsüdür. Yunanistan, Türkiye ile işbirliği yerine ülkenin anahtarlarını ABD'ye teslim etmeyi tercih etti. Dedeağaç’taki Askeri yapılanma NATO nezdinde Rusya’yı bir konvansiyonel çevreleme teşebbüsü olarak görülebilir. Ancak Yunanistan için önemli olan bu tablonun Türk-Yunan ilişkilerine ve askeri açıdan kara kuvvetleri karşılaştırmasına yansımasıdır.

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