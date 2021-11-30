https://tr.sputniknews.com/20211130/yunanistan-turkiye-ile-isbirligi-yerine-ulkenin-anahtarlarini-abdye-teslim-etmeyi-tercih-etti-1051294576.html

‘Yunanistan, Türkiye ile işbirliği yerine ülkenin anahtarlarını ABD'ye teslim etmeyi tercih etti'

‘Yunanistan, Türkiye ile işbirliği yerine ülkenin anahtarlarını ABD'ye teslim etmeyi tercih etti'

Yunanistan’ın Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğine yönelik eleştirilerini değerlendiren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T15:43+0300

2021-11-30T15:43+0300

2021-11-30T15:43+0300

savunma

abd

ankara

fransa

recep tayyip erdoğan

türkiye

yunanistan

atina

ege denizi

dedeağaç

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede açıkladığı savunma sanayisine yönelik projeler Yunanistan’da tepkiyle karşılandı.Erdoğan, Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İspanya ile iş birliğini daha da derinleştirmeyi arzu ettiklerini söylemiş, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" demişti.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Madrid'le Ankara arasındaki işbirliğine atıfla, "AB üyesi ülkeler, Fransa örneğini takip etmeli ve savaşı tehdit eden ülkelere silah sağlamamalı. Özellikle de bu tehditler diğer AB ülkelerine yöneltiliyorsa..." ifadesini kullanmıştı. Yunan Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis de önceki gün yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki savunma iş birliğinden rahatsızlık duyduklarını söyledi.‘Türk-Yunan sorunlarını Türk-AB sorunu konumuna getirme gayreti’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, “Yunanistan’ın bu yaklaşımı adil ve samimi değil” diyerek şunları ekledi:Dedeağaç’taki askeri yığınakAynı zamanda ABD’nin Türkiye’nin sınırına 40 kilometre uzakta bulunan Dedeağaç’a askeri yığınak yaptığı da biliniyor.Türk Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu konuda yaptığı açıklamada, “ABD’nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014 yılından itibaren yapılıyor. Stratejik intikal, lojistik faaliyetleri olarak icra edilen faaliyetlerdir. Daha önce Baltık üzerinden yapılan faaliyetler son dönemde Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa’ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda ABD’nin ülkenin birçok şehrinde üslerinin olduğu ve yenilerini inşa etmek için Atina ile anlaştığı da biliniyor. Prof. Dr. Tulça, bu konuya dair şunları söyledi:

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ankara

fransa

yunanistan

atina

ege denizi

dedeağaç

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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abd, ankara, fransa, recep tayyip erdoğan, türkiye, yunanistan, atina, ege denizi, dedeağaç, ispanya başbakanı pedro sanchez, nikos dendias, enis tulça, turan salcı