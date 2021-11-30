https://tr.sputniknews.com/20211130/yunanistanda-60-yas-ve-uzerine-koronavirus-asisi-zorunlu-hale-geldi-1051287766.html

Yunanistan'da 60 yaş ve üzerine koronavirüs aşısı zorunlu hale geldi

Yunanistan'da 60 yaş ve üzerine koronavirüs aşısı zorunlu hale geldi

Yunanistan'da koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken, 60 yaş ve üzeri vatandaşların aşı yaptırmaları zorunlu kılındı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T13:34+0300

2021-11-30T13:34+0300

2021-11-30T13:36+0300

koronavirüs

yunanistan

koronavirüs

koronavirüs aşısı

zorunlu aşılama

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Yunan yetkililer getirilen yeni düzenlemeyle birlikte 60 yaş ve üzeri vatandaşların aşı yaptırmasını zorunlu kılarken, zorunlu olduğu halde aşı yaptırmayanlara 100 euro para cezası kesileceğini bildirdi.Yeni düzenleme, 16 Ocak'tan itibaren yürürlükte olacak.Yaklaşık 11 milyonluk bir nüfusa sahip Yunanistan'da nüfusun yüzde 63'lük bir kesimi aşılarını tam yaptırmış durumda. Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte, alınan aşı randevularında da bir artış gözlendi.'Zorunlu olduğu halde aşı yaptırmayanlara her ay 100 euro para cezası uygulanacak'Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı koruma çabalarımıza odaklanıyoruz. Bu nedenle aşı yaptırmaları bundan sonra zorunlu olacak. Aşılarını henüz yaptırmamış 60 yaş üzerindeki Yunanlar 16 Ocak'a kadar ilk doz aşı için randevu almak zorundalar. Aksi takdirde her ay 100 euro idari para cezası uygulanacak" ifadelerini kullandı.Yunanistan'da geçen yıl salgının ortaya çıkmasından bu yana 931 bin 183 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 67'ye ulaştı.Geçtiğimiz haftalarda uygulanmaya başlanan yeni tedbirler kapsamında, koronavirüs testi negatif çıkmış olsa dahi aşısını yaptırmayanların restoranlar, sinemalar, müzeler ve spor salonları da dahil kapalı alanlara girmesine yasak getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210924/yunanistan-yoksul-ulkelere-53-milyon-doz-asi-bagislayacak-1049200386.html

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yunanistan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, zorunlu aşılama