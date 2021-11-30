Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211130/zemmour-cumhurbaskanligina-aday-oldu-iyilestirme-zamani-gecti-simdi-fransayi-kurtarma-zamani-1051293790.html
Zemmour cumhurbaşkanlığına aday oldu: Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı
Zemmour cumhurbaşkanlığına aday oldu: Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı
Fransa'da daha önce nefret söylemi gerekçesiyle yargılanan aşırı sağcı eski gazeteci Eric Zemmour, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:27+0300
2021-11-30T15:40+0300
dünya
fransa
aşırı sağ
fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri
eric zemmour
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051293755_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e21a7a3be1c5c8667f8e8671f1f126f.jpg
Tartışmalara neden olan koyu sığınmacı karşıtı yaklaşımı nedeniyle 'Fransa'nın (Donald) Trump'ı' diye anılan 63 yaşındaki Eric Zemmour, geçtiğimiz Eylül ayında örtülü bir seçim kampanyası olarak görülen ülke çapındaki kitap turnesiyle siyasete hızlı bir giriş yaptı. Destekçileri tarafından 'Fransız kimliğinin savunucusu', karşıtlarınca ise 'nedametsiz bir ırkçı' olarak görülen Zemmour, son aylardaki seçim anketlerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Zemmour'un Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklaması, sağcı Cumhuriyetçilerin bu haftasonu adaylarını seçecekleri kongre öncesi gerçekleştirilen son televizyon münazarası sonrasında geldi.Zemmour açıklamasında, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u koltuğundan ederek, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i gölgede bırakmak için gerekli finansmana ve desteğe sahip olduğuna inandığını kaydetti.Radikal bir sığınmacı karşıtı duruşuyla bilinen Zemmour açıklamasında, 'Fransa'nın dünya sahnesindeki yerini yeniden sağlayacağını' söyleyerek, "Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı" ifadelerini kullandı.Pazar günü Paris'te ilk seçim mitingini düzenlemesi beklenen Zemmour'a karşı başkentte anti-faşist gruplar ve birliklerin 'Zemmour'u sustur' çağrısıyla protesto düzenleyeceği belirtildi.Son haftalarda medyada ilginç davranışlarıyla gündem olan Zemmour, hafta sonu kendisini protesto eden bir kişiye orta parmağını gösterirken fotoğraflanmıştı.Müslüman ve göçmen karşıtı yorumlarıyla bilinen Zemmour, daha önce nefret söylemi nedeniyle yargılanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/macronun-asiri-sagci-rakibinden-protestocuya-orta-parmak-antifaya-anladigi-dilde-yanit-verdim-1051244943.html
https://tr.sputniknews.com/20211027/fransada-cumhurbaskani-aday-adayi-roportaj-sirasinda-basortulu-kadinin-basini-actirdi-1050232087.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051293755_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2e68b56b7618fca0457d5cab407eb9cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, aşırı sağ, fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri, eric zemmour

Zemmour cumhurbaşkanlığına aday oldu: Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı

15:27 30.11.2021 (güncellendi: 15:40 30.11.2021)
© REUTERS / TOM NICHOLSONFransa'da aşırı sağcı eski gazeteci Eric Zemmour, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ilan etti.
Fransa'da aşırı sağcı eski gazeteci Eric Zemmour, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ilan etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / TOM NICHOLSON
Abone ol
Fransa'da daha önce nefret söylemi gerekçesiyle yargılanan aşırı sağcı eski gazeteci Eric Zemmour, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ilan etti.
Tartışmalara neden olan koyu sığınmacı karşıtı yaklaşımı nedeniyle 'Fransa'nın (Donald) Trump'ı' diye anılan 63 yaşındaki Eric Zemmour, geçtiğimiz Eylül ayında örtülü bir seçim kampanyası olarak görülen ülke çapındaki kitap turnesiyle siyasete hızlı bir giriş yaptı.
Destekçileri tarafından 'Fransız kimliğinin savunucusu', karşıtlarınca ise 'nedametsiz bir ırkçı' olarak görülen Zemmour, son aylardaki seçim anketlerinde hızlı bir yükseliş yaşadı.
Zemmour'un Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklaması, sağcı Cumhuriyetçilerin bu haftasonu adaylarını seçecekleri kongre öncesi gerçekleştirilen son televizyon münazarası sonrasında geldi.
Eric Zemmour - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
DÜNYA
Macron'un aşırı sağcı rakibinden protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'
Dün, 12:15
Zemmour açıklamasında, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u koltuğundan ederek, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i gölgede bırakmak için gerekli finansmana ve desteğe sahip olduğuna inandığını kaydetti.
Radikal bir sığınmacı karşıtı duruşuyla bilinen Zemmour açıklamasında, 'Fransa'nın dünya sahnesindeki yerini yeniden sağlayacağını' söyleyerek, "Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı" ifadelerini kullandı.
Pazar günü Paris'te ilk seçim mitingini düzenlemesi beklenen Zemmour'a karşı başkentte anti-faşist gruplar ve birliklerin 'Zemmour'u sustur' çağrısıyla protesto düzenleyeceği belirtildi.
Son haftalarda medyada ilginç davranışlarıyla gündem olan Zemmour, hafta sonu kendisini protesto eden bir kişiye orta parmağını gösterirken fotoğraflanmıştı.
Müslüman ve göçmen karşıtı yorumlarıyla bilinen Zemmour, daha önce nefret söylemi nedeniyle yargılanmıştı.
Eric Zammour - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
DÜNYA
Fransa'da cumhurbaşkanı aday adayı Zemmour, röportaj sırasında başörtülü kadının başını açtırdı
27 Ekim, 15:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:44Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
16:43Tekirdağ'da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı
16:38Manchester City'li yıldız İlkay Gündoğan, İzmir'de otizmli çocuklara sınıf açtı
16:38Törene katılmayan Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi: Yalancı, adımı kullanıyor
16:2718 gündür kayıp olan Kübra Ekin için özel ekip kuruldu
16:22Tuzlaspor-Erzurumspor maçı bir kez daha ertelendi
16:22Motorine 44 kuruş indirim
16:11Asgari ücret ne kadar olmalı?
16:10Putin'den hükümete 'Omicron' talimatı: Bir hafta içinde yeni eylem planı sunulacak
16:07Ankara’da simit 3 TL oldu: ‘Para kazanmak için değil ayakta kalmak için zam yapıyoruz’
16:07Rusya ve Belarus’tan sınırda ortak devriye
16:01Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası: 8 araç birbirine girdi
15:59Binali Yıldırım: İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi
15:58Babası tarafından işkence edilen bebeğin annesi konuştu: En ağır cezayı alsın
15:54Kartal’da lodos nedeniyle bir gemi battı, bir diğeri ise batan gemiye yaslandı
15:5240 kız çocuğunu evlilikten kurtaran Muhtar: Kimi aileyi ikna ettik, kimi düğünleri bastık
15:44Rus Dışişleri'nden NATO'ya 'Ukrayna' yanıtı: Eylemlerimiz tamamen savunma amaçlı
15:43‘Yunanistan, Türkiye ile işbirliği yerine ülkenin anahtarlarını ABD'ye teslim etmeyi tercih etti'
15:41Kuvvetli rüzgar kaldırımda duran fırını sürükledi
15:38Lodos uyarısına rağmen denize girip boğulmaktan kurtarılan adam: Tehlikeliymiş, girmemek lazım