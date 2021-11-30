https://tr.sputniknews.com/20211130/zemmour-cumhurbaskanligina-aday-oldu-iyilestirme-zamani-gecti-simdi-fransayi-kurtarma-zamani-1051293790.html
Zemmour cumhurbaşkanlığına aday oldu: Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı
Zemmour cumhurbaşkanlığına aday oldu: Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı
Fransa'da daha önce nefret söylemi gerekçesiyle yargılanan aşırı sağcı eski gazeteci Eric Zemmour, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:27+0300
2021-11-30T15:27+0300
2021-11-30T15:40+0300
dünya
fransa
aşırı sağ
fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri
eric zemmour
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Tartışmalara neden olan koyu sığınmacı karşıtı yaklaşımı nedeniyle 'Fransa'nın (Donald) Trump'ı' diye anılan 63 yaşındaki Eric Zemmour, geçtiğimiz Eylül ayında örtülü bir seçim kampanyası olarak görülen ülke çapındaki kitap turnesiyle siyasete hızlı bir giriş yaptı. Destekçileri tarafından 'Fransız kimliğinin savunucusu', karşıtlarınca ise 'nedametsiz bir ırkçı' olarak görülen Zemmour, son aylardaki seçim anketlerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Zemmour'un Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklaması, sağcı Cumhuriyetçilerin bu haftasonu adaylarını seçecekleri kongre öncesi gerçekleştirilen son televizyon münazarası sonrasında geldi.Zemmour açıklamasında, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u koltuğundan ederek, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i gölgede bırakmak için gerekli finansmana ve desteğe sahip olduğuna inandığını kaydetti.Radikal bir sığınmacı karşıtı duruşuyla bilinen Zemmour açıklamasında, 'Fransa'nın dünya sahnesindeki yerini yeniden sağlayacağını' söyleyerek, "Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı" ifadelerini kullandı.Pazar günü Paris'te ilk seçim mitingini düzenlemesi beklenen Zemmour'a karşı başkentte anti-faşist gruplar ve birliklerin 'Zemmour'u sustur' çağrısıyla protesto düzenleyeceği belirtildi.Son haftalarda medyada ilginç davranışlarıyla gündem olan Zemmour, hafta sonu kendisini protesto eden bir kişiye orta parmağını gösterirken fotoğraflanmıştı.Müslüman ve göçmen karşıtı yorumlarıyla bilinen Zemmour, daha önce nefret söylemi nedeniyle yargılanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/macronun-asiri-sagci-rakibinden-protestocuya-orta-parmak-antifaya-anladigi-dilde-yanit-verdim-1051244943.html
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fransa, aşırı sağ, fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri, eric zemmour
Zemmour cumhurbaşkanlığına aday oldu: Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı
15:27 30.11.2021 (güncellendi: 15:40 30.11.2021)
Fransa'da daha önce nefret söylemi gerekçesiyle yargılanan aşırı sağcı eski gazeteci Eric Zemmour, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ilan etti.
Tartışmalara neden olan koyu sığınmacı karşıtı yaklaşımı nedeniyle 'Fransa'nın (Donald) Trump'ı' diye anılan 63 yaşındaki Eric Zemmour, geçtiğimiz Eylül ayında örtülü bir seçim kampanyası olarak görülen ülke çapındaki kitap turnesiyle siyasete hızlı bir giriş yaptı.
Destekçileri tarafından 'Fransız kimliğinin savunucusu', karşıtlarınca ise 'nedametsiz bir ırkçı' olarak görülen Zemmour, son aylardaki seçim anketlerinde hızlı bir yükseliş yaşadı.
Zemmour'un Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklaması, sağcı Cumhuriyetçilerin bu haftasonu adaylarını seçecekleri kongre öncesi gerçekleştirilen son televizyon münazarası sonrasında geldi.
Zemmour açıklamasında, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u koltuğundan ederek, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i gölgede bırakmak için gerekli finansmana ve desteğe sahip olduğuna inandığını kaydetti.
Radikal bir sığınmacı karşıtı duruşuyla bilinen Zemmour açıklamasında, 'Fransa'nın dünya sahnesindeki yerini yeniden sağlayacağını' söyleyerek, "Reform zamanı geçti, şimdi Fransa'yı kurtarma zamanı" ifadelerini kullandı.
Pazar günü Paris'te ilk seçim mitingini düzenlemesi beklenen Zemmour'a karşı başkentte anti-faşist gruplar ve birliklerin 'Zemmour'u sustur' çağrısıyla protesto düzenleyeceği belirtildi.
Son haftalarda medyada ilginç davranışlarıyla gündem olan Zemmour, hafta sonu kendisini protesto eden bir kişiye orta parmağını gösterirken fotoğraflanmıştı.
Müslüman ve göçmen karşıtı yorumlarıyla bilinen Zemmour, daha önce nefret söylemi nedeniyle yargılanmıştı.