https://tr.sputniknews.com/20211201/1-aylik-bebegini-oldurup-sobada-yakti-1051347351.html

1 aylık bebeğini öldürüp sobada yaktı

1 aylık bebeğini öldürüp sobada yaktı

Yozgat'ta 25 yaşındaki Fatma B.,1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra sobaya atarak öldürdü. Olaydan sonra anne gözaltına alındı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T20:30+0300

2021-12-01T20:30+0300

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yaşam

yozgat

bebek

anne

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Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Fatma B., çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.Bebeğini öldürdüğünü komşusuna söylediFatma B., daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Jandarma evde inceleme yaptıFatma B., hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen kadının bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Yozgat Valiliği’nce Fatma B.’nin bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi’ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” denildi.

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yozgat, bebek, anne