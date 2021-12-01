Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Milletimizin desteği ile her mücadeleyi kazandık, tıpkı bugün olduğu gibi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211201/1-derece-sit-alaninda-agac-dikimine-hapis-cezasi-1051322879.html
1. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası
1. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası
Ankara'da, mühendislik ve müşavirlik firması sahibi Murat Erdiç, 2006'da kiraladığı 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altındaki Beştepeler... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T11:58+0300
2021-12-01T11:58+0300
türkiye
ankara
ceza
dava
karar
ağaç
sit alanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051322687_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_73441e8655db570eb1ddbb1304c47af7.jpg
Murat Erdiç, 1 Ocak 2006'da, Yenimahalle ilçesi Beştepeler Mahallesi'nde, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Beştepeler Tümülüsü'nün bulunduğu alanda tek katlı müstakil iş yerini kiraladı. Maden sektöründe mühendislik ve müşavirlik hizmeti veren Erdiç, 2006 ve 2007 yıllarında iş yerinin önünde bulunan boş alanı yeşillendirmek için farklı türlerde 59 fidan dikti. Fidanlar, yıllar içinde büyüdü. 10 yıl sonra 2017'de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün de bulunduğu bölgede büyüyen ağaçlarla ilgili şikayet üzerine Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca rapor hazırlandı. Kurulun suç duyurusunda bulunması üzerine Erdiç hakkında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca sit alanı ilan edilen ve fidan dikilmesi uygun bulunmayan alana fidan diktiği gerekçesiyle '2863 sayılı yasaya muhalefet' suçundan dava açıldı.1 yıl 8 ay hapisAnkara 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Murat Erdiç, savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim ağaç diktiğim yer 3'üncü derece sit alanıdır. Ben Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan ağaç dikmek için izin alınması gerektiğini bilmiyordum. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum" dedi.Sanık Erdiç'e, '2863 sayılı yasaya muhalefet' suçunu işlediği kanaatiyle iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası verildi. Erdiç'e verilen ceza, 2017 yılında başka bir suçtan hüküm giydiği için ertelenmedi ve istinaf mahkemesince de onandı.'Dava açılınca sit alanı olduğunu öğrendim'Murat Erdiç, iş yerini taşıdığı mülkü 2005 yılında kiraladığını ve Yenimahalle Belediyesi’nden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldığını söyledi. Erdiç, "İş yerime, elektrik, su, doğal gaz bağlantıları yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden 3 tane kapı numarası alındı. Bu bölgenin daha güzel görünmesi için yeşillendirme çalışması yaptım, ağaçlar diktim. Mahalledeki insanlar da bu durumdan memnuniyet duyarak bizlere teşekkür etti. Sonra dava açılınca buranın sit alanı olduğunu öğrendim. Yıllar önce diktiğim ağaçlar nedeniyle ceza aldım. Şimdi 20 ay ceza evinde yatacağım" dedi.Sanığın avukatı Temel Eken de "Murat beyin bu ağaçları 2006-2007 yılında diktiğini ve suçun da zaman aşımına uğradığını ve sit alanı olduğunu bilmeden diktiğini söyleyerek, istinaf mahkemesine başvurduk. Karar, talebimiz dikkate alınmadan onandı. Sit alanına ağaç dikmenin üst sınır cezası 5 yıl olduğu için bu suçta zaman aşımı 8 yıl. Bu ağaçların 2006-2007 yılında dikildiği gözetildiğinde, müvekkilimin yargılandığı tarih itibarıyla zaman aşımı süresi doğmuş vaziyette; ama zaman aşımına bakılmadan ceza almış durumdadır" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211027/sit-alaninda-is-makinesiyle-kacak-kazi-yapan-3-kisi-sucustu-yakalandi-1050219546.html
https://tr.sputniknews.com/20210405/bodrumda-deniz-manzarali-dogal-ve-arkeolojik-sit-alanlari-ihale-yoluyla-satisa-cikarildi-1044193875.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051322687_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_725f6eae5bc293ced98a9b7f84ceec86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, ceza, dava, karar, ağaç, sit alanı

1. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası

11:58 01.12.2021
© DHA1. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası
1. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
Abone ol
Ankara'da, mühendislik ve müşavirlik firması sahibi Murat Erdiç, 2006'da kiraladığı 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altındaki Beştepeler Tümülüsü'nün bulunduğu alanda, iş yerinin önüne izinsiz ağaç diktiği gerekçesiyle '2863 sayılı yasaya muhalefet'ten 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL para cezası aldı.
Murat Erdiç, 1 Ocak 2006'da, Yenimahalle ilçesi Beştepeler Mahallesi'nde, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Beştepeler Tümülüsü'nün bulunduğu alanda tek katlı müstakil iş yerini kiraladı.
Maden sektöründe mühendislik ve müşavirlik hizmeti veren Erdiç, 2006 ve 2007 yıllarında iş yerinin önünde bulunan boş alanı yeşillendirmek için farklı türlerde 59 fidan dikti.
Fidanlar, yıllar içinde büyüdü. 10 yıl sonra 2017'de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün de bulunduğu bölgede büyüyen ağaçlarla ilgili şikayet üzerine Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca rapor hazırlandı.
Kurulun suç duyurusunda bulunması üzerine Erdiç hakkında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca sit alanı ilan edilen ve fidan dikilmesi uygun bulunmayan alana fidan diktiği gerekçesiyle '2863 sayılı yasaya muhalefet' suçundan dava açıldı.

1 yıl 8 ay hapis

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Murat Erdiç, savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim ağaç diktiğim yer 3'üncü derece sit alanıdır. Ben Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan ağaç dikmek için izin alınması gerektiğini bilmiyordum. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum" dedi.
Sanık Erdiç'e, '2863 sayılı yasaya muhalefet' suçunu işlediği kanaatiyle iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası verildi. Erdiç'e verilen ceza, 2017 yılında başka bir suçtan hüküm giydiği için ertelenmedi ve istinaf mahkemesince de onandı.
İş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
YAŞAM
Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
27 Ekim, 10:59

'Dava açılınca sit alanı olduğunu öğrendim'

Murat Erdiç, iş yerini taşıdığı mülkü 2005 yılında kiraladığını ve Yenimahalle Belediyesi’nden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldığını söyledi. Erdiç, "İş yerime, elektrik, su, doğal gaz bağlantıları yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden 3 tane kapı numarası alındı. Bu bölgenin daha güzel görünmesi için yeşillendirme çalışması yaptım, ağaçlar diktim. Mahalledeki insanlar da bu durumdan memnuniyet duyarak bizlere teşekkür etti. Sonra dava açılınca buranın sit alanı olduğunu öğrendim. Yıllar önce diktiğim ağaçlar nedeniyle ceza aldım. Şimdi 20 ay ceza evinde yatacağım" dedi.
Sanığın avukatı Temel Eken de "Murat beyin bu ağaçları 2006-2007 yılında diktiğini ve suçun da zaman aşımına uğradığını ve sit alanı olduğunu bilmeden diktiğini söyleyerek, istinaf mahkemesine başvurduk. Karar, talebimiz dikkate alınmadan onandı. Sit alanına ağaç dikmenin üst sınır cezası 5 yıl olduğu için bu suçta zaman aşımı 8 yıl. Bu ağaçların 2006-2007 yılında dikildiği gözetildiğinde, müvekkilimin yargılandığı tarih itibarıyla zaman aşımı süresi doğmuş vaziyette; ama zaman aşımına bakılmadan ceza almış durumdadır" diye konuştu.
Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Gümbet koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. Bitez ve Ortakent koylarında da suların çekildiği öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2021
DÜNYA
Bodrum'da deniz manzaralı doğal ve arkeolojik sit alanları ihale yoluyla satışa çıkarıldı
5 Nisan, 09:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:45Tutmak istediği tabelayla birlikte uçtu
12:42Kadını yumruklayan saldırganı bisikletle 3 kilometre takip etti, polise yakalattı
12:41Erdoğan: Milletimizin desteği ile her mücadeleyi kazandık, tıpkı bugün olduğu gibi
12:34TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli
12:31Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı ​
12:26'Dünya genelinde Kovid-19 ile ilgili 114 milyondan fazla haber yapıldı'
12:22Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
12:19Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
12:15Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:13Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı
12:07Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
12:07MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez
12:00Aşı olduğunu duyurmuştu: NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
11:581. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası
11:57Diş tedavisi sonrası yüz felci geçiren kadın: 'Yapılmayan dişlere 16 bin lira ücret ödedim'
11:56EGM: Polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar doğruları yansıtmıyor
11:55Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir
11:51İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı
11:46Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabilir
11:43ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, Japonya semalarında havadan yakıt tankı bıraktı