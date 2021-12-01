https://tr.sputniknews.com/20211201/1-derece-sit-alaninda-agac-dikimine-hapis-cezasi-1051322879.html

1. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası

1. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası

Ankara'da, mühendislik ve müşavirlik firması sahibi Murat Erdiç, 2006'da kiraladığı 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altındaki Beştepeler... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T11:58+0300

2021-12-01T11:58+0300

2021-12-01T11:58+0300

türkiye

ankara

ceza

dava

karar

ağaç

sit alanı

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Murat Erdiç, 1 Ocak 2006'da, Yenimahalle ilçesi Beştepeler Mahallesi'nde, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Beştepeler Tümülüsü'nün bulunduğu alanda tek katlı müstakil iş yerini kiraladı. Maden sektöründe mühendislik ve müşavirlik hizmeti veren Erdiç, 2006 ve 2007 yıllarında iş yerinin önünde bulunan boş alanı yeşillendirmek için farklı türlerde 59 fidan dikti. Fidanlar, yıllar içinde büyüdü. 10 yıl sonra 2017'de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün de bulunduğu bölgede büyüyen ağaçlarla ilgili şikayet üzerine Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca rapor hazırlandı. Kurulun suç duyurusunda bulunması üzerine Erdiç hakkında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca sit alanı ilan edilen ve fidan dikilmesi uygun bulunmayan alana fidan diktiği gerekçesiyle '2863 sayılı yasaya muhalefet' suçundan dava açıldı.1 yıl 8 ay hapisAnkara 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Murat Erdiç, savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim ağaç diktiğim yer 3'üncü derece sit alanıdır. Ben Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan ağaç dikmek için izin alınması gerektiğini bilmiyordum. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum" dedi.Sanık Erdiç'e, '2863 sayılı yasaya muhalefet' suçunu işlediği kanaatiyle iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası verildi. Erdiç'e verilen ceza, 2017 yılında başka bir suçtan hüküm giydiği için ertelenmedi ve istinaf mahkemesince de onandı.'Dava açılınca sit alanı olduğunu öğrendim'Murat Erdiç, iş yerini taşıdığı mülkü 2005 yılında kiraladığını ve Yenimahalle Belediyesi’nden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldığını söyledi. Erdiç, "İş yerime, elektrik, su, doğal gaz bağlantıları yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden 3 tane kapı numarası alındı. Bu bölgenin daha güzel görünmesi için yeşillendirme çalışması yaptım, ağaçlar diktim. Mahalledeki insanlar da bu durumdan memnuniyet duyarak bizlere teşekkür etti. Sonra dava açılınca buranın sit alanı olduğunu öğrendim. Yıllar önce diktiğim ağaçlar nedeniyle ceza aldım. Şimdi 20 ay ceza evinde yatacağım" dedi.Sanığın avukatı Temel Eken de "Murat beyin bu ağaçları 2006-2007 yılında diktiğini ve suçun da zaman aşımına uğradığını ve sit alanı olduğunu bilmeden diktiğini söyleyerek, istinaf mahkemesine başvurduk. Karar, talebimiz dikkate alınmadan onandı. Sit alanına ağaç dikmenin üst sınır cezası 5 yıl olduğu için bu suçta zaman aşımı 8 yıl. Bu ağaçların 2006-2007 yılında dikildiği gözetildiğinde, müvekkilimin yargılandığı tarih itibarıyla zaman aşımı süresi doğmuş vaziyette; ama zaman aşımına bakılmadan ceza almış durumdadır" diye konuştu.

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ankara, ceza, dava, karar, ağaç, sit alanı