25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi

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Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen törende, Türeci-Şahin çiftine ödüllerini, Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanvekili Sema Doğan takdim etti.

Törende konuşan Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, babası Aydın Doğan'ın, ödülün Almanya'da, tüm insanlık için çalışan bu iki bilim insanına verilmesinden özellikle memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bilginin her alanda, yeni ilerlemelere yol açtığını vurgulayan Vuslat Doğan Sabancı, Türeci ve Şahin'in, kendilerinden önceki bilim insanlarının çok çalışarak ulaştığı başarılardan yararlanıp sınırları tam zamanında daha da ileriye taşıyarak milyonlarca insan hayatını kurtardıklarını söyledi.

Sabancı, "Kendilerine büyük bir minnet borcumuz var" dedi.