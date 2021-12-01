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25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi
25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi
Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi ve... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
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фото, uğur şahin, özlem türeci, aydın doğan vakfı ödül töreni , aşı, sema doğan, koronavirüs

25. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi

14:16 01.12.2021 (güncellendi: 14:18 01.12.2021)
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Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi ve kurumlara verilen Aydın Doğan Ödülü'nün 25.'si, dünyada ilk Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e verildi.
© AA

Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen törende, Türeci-Şahin çiftine ödüllerini, Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanvekili Sema Doğan takdim etti.

Törende konuşan Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, babası Aydın Doğan'ın, ödülün Almanya'da, tüm insanlık için çalışan bu iki bilim insanına verilmesinden özellikle memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bilginin her alanda, yeni ilerlemelere yol açtığını vurgulayan Vuslat Doğan Sabancı, Türeci ve Şahin'in, kendilerinden önceki bilim insanlarının çok çalışarak ulaştığı başarılardan yararlanıp sınırları tam zamanında daha da ileriye taşıyarak milyonlarca insan hayatını kurtardıklarını söyledi.

Sabancı, "Kendilerine büyük bir minnet borcumuz var" dedi.

Almanya&#x27;nın Mainz kentinde düzenlenen törende, Türeci-Şahin çiftine ödüllerini, Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanvekili Sema Doğan takdim etti. Törende konuşan Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, babası Aydın Doğan&#x27;ın, ödülün Almanya&#x27;da, tüm insanlık için çalışan bu iki bilim insanına verilmesinden özellikle memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bilginin her alanda, yeni ilerlemelere yol açtığını vurgulayan Vuslat Doğan Sabancı, Türeci ve Şahin&#x27;in, kendilerinden önceki bilim insanlarının çok çalışarak ulaştığı başarılardan yararlanıp sınırları tam zamanında daha da ileriye taşıyarak milyonlarca insan hayatını kurtardıklarını söyledi. Sabancı, &quot;Kendilerine büyük bir minnet borcumuz var&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA

Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen törende, Türeci-Şahin çiftine ödüllerini, Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanvekili Sema Doğan takdim etti.

Törende konuşan Aydın Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, babası Aydın Doğan'ın, ödülün Almanya'da, tüm insanlık için çalışan bu iki bilim insanına verilmesinden özellikle memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bilginin her alanda, yeni ilerlemelere yol açtığını vurgulayan Vuslat Doğan Sabancı, Türeci ve Şahin'in, kendilerinden önceki bilim insanlarının çok çalışarak ulaştığı başarılardan yararlanıp sınırları tam zamanında daha da ileriye taşıyarak milyonlarca insan hayatını kurtardıklarını söyledi.

Sabancı, "Kendilerine büyük bir minnet borcumuz var" dedi.

© AA

Dr. Özlem Türeci, ödülün kendileri için özel olduğunu söyleyerek, teşekkür etti. Kovid-19 aşısını bulmayı kendilerine görev bildiklerini, imkansızı mümkün kılma mücadelesi verdiklerini anlatan Türeci, bir yıldan kısa sürede Kovid-19 aşısını bulduklarına dikkati çekerek, "Ortaklarımız, bize güvenenler, bir taraftan akademi dünyası, diğer taraftan ilaç sanayi ve ekonomi çevreleri arasında hareket etmek ve bunları birleştirmek, bizim için başarı oldu" diye konuştu.

Dr. Özlem Türeci, ödülün kendileri için özel olduğunu söyleyerek, teşekkür etti. Kovid-19 aşısını bulmayı kendilerine görev bildiklerini, imkansızı mümkün kılma mücadelesi verdiklerini anlatan Türeci, bir yıldan kısa sürede Kovid-19 aşısını bulduklarına dikkati çekerek, &quot;Ortaklarımız, bize güvenenler, bir taraftan akademi dünyası, diğer taraftan ilaç sanayi ve ekonomi çevreleri arasında hareket etmek ve bunları birleştirmek, bizim için başarı oldu&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA

Dr. Özlem Türeci, ödülün kendileri için özel olduğunu söyleyerek, teşekkür etti. Kovid-19 aşısını bulmayı kendilerine görev bildiklerini, imkansızı mümkün kılma mücadelesi verdiklerini anlatan Türeci, bir yıldan kısa sürede Kovid-19 aşısını bulduklarına dikkati çekerek, "Ortaklarımız, bize güvenenler, bir taraftan akademi dünyası, diğer taraftan ilaç sanayi ve ekonomi çevreleri arasında hareket etmek ve bunları birleştirmek, bizim için başarı oldu" diye konuştu.

© AA

23 ay önce küresel bir tehdit ile karşı karşıya kalındığını ve salgınla mücadeleye ufak bir katkı sunmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Türeci, "Diğer aşıları üretenler için de mutlu oluyoruz. Sürü bağışıklığı açısından bir o kadar daha mesafe kat ediliyor" ifadelerini kullandı. Özlem Türeci, salgının eşi benzeri olmadığını, herkesi etkilediğini, beden ve ruh sağlığını bozduğunu vurgulayarak, "Neyin neden nasıl olduğu konusunda herkesin bilgilendirilmeye ihtiyacı var. İşte burada medyanın önemi büyük. Sosyal sorumluluk üstlenen bir medya gerekiyor" şeklinde konuştu.

23 ay önce küresel bir tehdit ile karşı karşıya kalındığını ve salgınla mücadeleye ufak bir katkı sunmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Türeci, &quot;Diğer aşıları üretenler için de mutlu oluyoruz. Sürü bağışıklığı açısından bir o kadar daha mesafe kat ediliyor&quot; ifadelerini kullandı. Özlem Türeci, salgının eşi benzeri olmadığını, herkesi etkilediğini, beden ve ruh sağlığını bozduğunu vurgulayarak, &quot;Neyin neden nasıl olduğu konusunda herkesin bilgilendirilmeye ihtiyacı var. İşte burada medyanın önemi büyük. Sosyal sorumluluk üstlenen bir medya gerekiyor&quot; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
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© AA

23 ay önce küresel bir tehdit ile karşı karşıya kalındığını ve salgınla mücadeleye ufak bir katkı sunmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Türeci, "Diğer aşıları üretenler için de mutlu oluyoruz. Sürü bağışıklığı açısından bir o kadar daha mesafe kat ediliyor" ifadelerini kullandı. Özlem Türeci, salgının eşi benzeri olmadığını, herkesi etkilediğini, beden ve ruh sağlığını bozduğunu vurgulayarak, "Neyin neden nasıl olduğu konusunda herkesin bilgilendirilmeye ihtiyacı var. İşte burada medyanın önemi büyük. Sosyal sorumluluk üstlenen bir medya gerekiyor" şeklinde konuştu.

© AA

Prof Dr. Uğur Şahin de herhangi bir ödülü kabul etmeden önce bir araştırma yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Aydın Doğan Vakfı olunca bizim için durum çok açıktı. Çünkü Aydın Doğan Vakfı'nın sahip olduğu değerler bizim de benimsediğimiz ve temsil ettiğimiz değerlerle örtüşüyordu. Bu değerler, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal alanda olduğu gibi toplumsal alanda da bütünsel bir yaklaşımla kültürel ve sosyal kalkınma ve gelişme açısından, özellikle de gençlerin eğitimi ve kız çocuklarının eğitimine verilen önemdir. Bunlar, bizim de kalbimizde paylaştığımız değerler. Bu ödüle bizi layık gördüğünüz için duyduğumuz gurur ve müteşekkirlik duygusunu sizlerle paylaşmak istiyoruz."

Prof Dr. Uğur Şahin de herhangi bir ödülü kabul etmeden önce bir araştırma yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: &quot;Aydın Doğan Vakfı olunca bizim için durum çok açıktı. Çünkü Aydın Doğan Vakfı&#x27;nın sahip olduğu değerler bizim de benimsediğimiz ve temsil ettiğimiz değerlerle örtüşüyordu. Bu değerler, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal alanda olduğu gibi toplumsal alanda da bütünsel bir yaklaşımla kültürel ve sosyal kalkınma ve gelişme açısından, özellikle de gençlerin eğitimi ve kız çocuklarının eğitimine verilen önemdir. Bunlar, bizim de kalbimizde paylaştığımız değerler. Bu ödüle bizi layık gördüğünüz için duyduğumuz gurur ve müteşekkirlik duygusunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.&quot; - Sputnik Türkiye
4/6
© AA

Prof Dr. Uğur Şahin de herhangi bir ödülü kabul etmeden önce bir araştırma yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Aydın Doğan Vakfı olunca bizim için durum çok açıktı. Çünkü Aydın Doğan Vakfı'nın sahip olduğu değerler bizim de benimsediğimiz ve temsil ettiğimiz değerlerle örtüşüyordu. Bu değerler, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal alanda olduğu gibi toplumsal alanda da bütünsel bir yaklaşımla kültürel ve sosyal kalkınma ve gelişme açısından, özellikle de gençlerin eğitimi ve kız çocuklarının eğitimine verilen önemdir. Bunlar, bizim de kalbimizde paylaştığımız değerler. Bu ödüle bizi layık gördüğünüz için duyduğumuz gurur ve müteşekkirlik duygusunu sizlerle paylaşmak istiyoruz."

© AA

Eşi Özlem Türeci ile birlikte önem verdikleri diğer önemli bir değerin sabır olduğunu kaydeden Uğur Şahin, "Bu başarı sadece 18 ay değil, 35 yıldır araştırmalarımızı sürdürmemizin bir sonucudur. Hayallerimizi gerçekleştirmek uğruna geçen 35 yıl. Yüzlerce deney ve araştırma yaptık. Bir çoğu başarısız oldu. Sonuçlar olumsuz da olsa başarıya ve ilerlemeye olan inancımız devam etti. Bunların üst başlığı hep sabır" ifadelerini kullandı.

Çetin geçecek dört-beş kış ayının olduğuna dikkati çeken Uğur Şahin, herkesten sabır göstermesini ve yeni varyantlara karşı Kovid-19 tedbirlerine uymasını rica ederek, korunmanın, sadece aşı olarak değil sosyal mesafe gibi diğer tüm tedbirlere de uyarak mümkün olacağını belirtti. Şahin, "Sabırlı olmamız, iyimserliğimizi kaybetmememiz gerek. Ondan sonraki yıl, yaz aylarında bağışıklığı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Eşi Özlem Türeci ile birlikte önem verdikleri diğer önemli bir değerin sabır olduğunu kaydeden Uğur Şahin, &quot;Bu başarı sadece 18 ay değil, 35 yıldır araştırmalarımızı sürdürmemizin bir sonucudur. Hayallerimizi gerçekleştirmek uğruna geçen 35 yıl. Yüzlerce deney ve araştırma yaptık. Bir çoğu başarısız oldu. Sonuçlar olumsuz da olsa başarıya ve ilerlemeye olan inancımız devam etti. Bunların üst başlığı hep sabır&quot; ifadelerini kullandı. Çetin geçecek dört-beş kış ayının olduğuna dikkati çeken Uğur Şahin, herkesten sabır göstermesini ve yeni varyantlara karşı Kovid-19 tedbirlerine uymasını rica ederek, korunmanın, sadece aşı olarak değil sosyal mesafe gibi diğer tüm tedbirlere de uyarak mümkün olacağını belirtti. Şahin, &quot;Sabırlı olmamız, iyimserliğimizi kaybetmememiz gerek. Ondan sonraki yıl, yaz aylarında bağışıklığı sağlayacağımıza inanıyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA

Eşi Özlem Türeci ile birlikte önem verdikleri diğer önemli bir değerin sabır olduğunu kaydeden Uğur Şahin, "Bu başarı sadece 18 ay değil, 35 yıldır araştırmalarımızı sürdürmemizin bir sonucudur. Hayallerimizi gerçekleştirmek uğruna geçen 35 yıl. Yüzlerce deney ve araştırma yaptık. Bir çoğu başarısız oldu. Sonuçlar olumsuz da olsa başarıya ve ilerlemeye olan inancımız devam etti. Bunların üst başlığı hep sabır" ifadelerini kullandı.

Çetin geçecek dört-beş kış ayının olduğuna dikkati çeken Uğur Şahin, herkesten sabır göstermesini ve yeni varyantlara karşı Kovid-19 tedbirlerine uymasını rica ederek, korunmanın, sadece aşı olarak değil sosyal mesafe gibi diğer tüm tedbirlere de uyarak mümkün olacağını belirtti. Şahin, "Sabırlı olmamız, iyimserliğimizi kaybetmememiz gerek. Ondan sonraki yıl, yaz aylarında bağışıklığı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

© AA

Aydın Doğan Ödülü'nü bugüne kadar alan kişi ve kurumlar şöyle: Roman - Adalet Ağaoğlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler - Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar, Görsel Sanatlar - Ara Güler, Şiir - Melih Cevdet Anday, Tarih - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Klasik Batı Müziği - Ankara Devlet Konservatuarı, Arkeoloji - Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Hizmet Ödülü - Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Türk Halk Müziği - Yücel Paşmakçı, Hizmet Ödülü - İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu, Kent Mimarisi ve Kent Dokusu - İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri, Resim - Adnan Varınca, Moda Tasarımı - Özlem Süer ve Ümit Ünal, Heykel - Seyhun Topuz, Tiyatro - Genco Erkal, Sinema - Nuri Bilge Ceylan, Türk Halk Müziği - Mehmet Özbek, Hizmet Ödülü - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Öykü - Selim İleri, Türk Müziği - Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı, Fotoğraf - Ozan Sağdıç, Hizmet Ödülü - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, Roman - Orhan Pamuk, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Resim - Neş'e Erdok , Türk Halk Müziği - Arif Sağ, Sinema - Şener Şen, Deprem Araştırmaları - İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü.

Aydın Doğan Ödülü&#x27;nü bugüne kadar alan kişi ve kurumlar şöyle: Roman - Adalet Ağaoğlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler - Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar, Görsel Sanatlar - Ara Güler, Şiir - Melih Cevdet Anday, Tarih - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Klasik Batı Müziği - Ankara Devlet Konservatuarı, Arkeoloji - Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Hizmet Ödülü - Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Türk Halk Müziği - Yücel Paşmakçı, Hizmet Ödülü - İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu, Kent Mimarisi ve Kent Dokusu - İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri, Resim - Adnan Varınca, Moda Tasarımı - Özlem Süer ve Ümit Ünal, Heykel - Seyhun Topuz, Tiyatro - Genco Erkal, Sinema - Nuri Bilge Ceylan, Türk Halk Müziği - Mehmet Özbek, Hizmet Ödülü - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Öykü - Selim İleri, Türk Müziği - Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı, Fotoğraf - Ozan Sağdıç, Hizmet Ödülü - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, Roman - Orhan Pamuk, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Resim - Neş&#x27;e Erdok , Türk Halk Müziği - Arif Sağ, Sinema - Şener Şen, Deprem Araştırmaları - İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA

Aydın Doğan Ödülü'nü bugüne kadar alan kişi ve kurumlar şöyle: Roman - Adalet Ağaoğlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler - Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar, Görsel Sanatlar - Ara Güler, Şiir - Melih Cevdet Anday, Tarih - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Klasik Batı Müziği - Ankara Devlet Konservatuarı, Arkeoloji - Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu, Hizmet Ödülü - Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Türk Halk Müziği - Yücel Paşmakçı, Hizmet Ödülü - İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu, Kent Mimarisi ve Kent Dokusu - İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri, Resim - Adnan Varınca, Moda Tasarımı - Özlem Süer ve Ümit Ünal, Heykel - Seyhun Topuz, Tiyatro - Genco Erkal, Sinema - Nuri Bilge Ceylan, Türk Halk Müziği - Mehmet Özbek, Hizmet Ödülü - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Öykü - Selim İleri, Türk Müziği - Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı, Fotoğraf - Ozan Sağdıç, Hizmet Ödülü - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü, Roman - Orhan Pamuk, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Resim - Neş'e Erdok , Türk Halk Müziği - Arif Sağ, Sinema - Şener Şen, Deprem Araştırmaları - İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü.

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