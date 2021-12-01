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AB Komisyon Başkanı Von der Leyen koronavirüs aşısının zorunlu tutulmasından yana
AB Komisyon Başkanı Von der Leyen koronavirüs aşısının zorunlu tutulmasından yana
AB nüfusunun üçte birinin hiç koronavirüs aşısı yaptırmadığına dikkat çeken AB Komisyonu Başkanı aşının zorunlu kılınmasının gündeme alınması çağrısı yaptı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:33+0300
2021-12-01T16:35+0300
ab
ursula von der leyen
koronavirüs aşısı
omicron
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Komisyon'un sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, düzenledikleri ortak basın toplantısında Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı. AB üye ülkelere 3. dozları bir an önce açma ve Komisyon'un geçen hafta getirdiği, 'aşı sertifikalarında 9 aylık geçerlilik' uygulamasına geçme daveti yapan Von der Leyen, zorunlu aşılamayı düşünmenin vaktinin geldiğinin altını çizdi.Omicron varyantının Kovid-19'la mücadeleyi 'zamana karşı yarış' haline getirdiğini ve 'en kötü senaryoya hazırlıklı olunması' gerektiğini belirten Von der Leyen, şunları kaydetti: "Hızla artan vaka sayıları, hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız üzerinde giderek daha ağır bir yük oluşturuyor. Omicron varyantının gelişi azami dikkatimizi gerektiriyor. Bugün, aşı çabalarımızı ve tedavilere yatırımımızı hızlandırmaktan, izleme ve önlemeyi iyileştirmeye ve küresel dayanışmamızı güçlendirmeye kadar uzanan geniş bir eylem dizisi sunuyoruz. Bu arada hepinize acil çağrımı yineliyorum; aşı olun, aşı olun ve kendinizi korumak için kurallara uyun." "AB'nin Kovid-19'a karşı zorunlu aşılamayı göz önünde bulundurmasının vakti geldi" diyen Von der Leyen, 450 milyonluk AB nüfusunun üçte birinin hiç aşı yaptırmamış olduğuna dikkat çekti ve kişisel görüşüne göre aşının zorunlu haline getirilmesinin tartışılması gereken bir şey olduğunu söyledi. Çocuklara aşı 13 Aralık'ta başlayacak Bu arada Von der Leyen, AB'de çocuklara 13 Aralık itibarıyla aşı yapılmaya başlanacağını da duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211125/ab-seyahatlere-9-ay-icinde-3-doz-kovid-19-asisi-olma-sarti-getiriyor-1051149500.html
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ab, ursula von der leyen, koronavirüs aşısı, omicron

AB Komisyon Başkanı Von der Leyen koronavirüs aşısının zorunlu tutulmasından yana

16:33 01.12.2021 (güncellendi: 16:35 01.12.2021)
© REUTERS / POOLUrsula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / POOL
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AB nüfusunun üçte birinin hiç koronavirüs aşısı yaptırmadığına dikkat çeken AB Komisyonu Başkanı aşının zorunlu kılınmasının gündeme alınması çağrısı yaptı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Komisyon'un sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, düzenledikleri ortak basın toplantısında Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı.
AB üye ülkelere 3. dozları bir an önce açma ve Komisyon'un geçen hafta getirdiği, 'aşı sertifikalarında 9 aylık geçerlilik' uygulamasına geçme daveti yapan Von der Leyen, zorunlu aşılamayı düşünmenin vaktinin geldiğinin altını çizdi.
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Omicron varyantının Kovid-19'la mücadeleyi 'zamana karşı yarış' haline getirdiğini ve 'en kötü senaryoya hazırlıklı olunması' gerektiğini belirten Von der Leyen, şunları kaydetti: "Hızla artan vaka sayıları, hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız üzerinde giderek daha ağır bir yük oluşturuyor. Omicron varyantının gelişi azami dikkatimizi gerektiriyor. Bugün, aşı çabalarımızı ve tedavilere yatırımımızı hızlandırmaktan, izleme ve önlemeyi iyileştirmeye ve küresel dayanışmamızı güçlendirmeye kadar uzanan geniş bir eylem dizisi sunuyoruz. Bu arada hepinize acil çağrımı yineliyorum; aşı olun, aşı olun ve kendinizi korumak için kurallara uyun."
"AB'nin Kovid-19'a karşı zorunlu aşılamayı göz önünde bulundurmasının vakti geldi" diyen Von der Leyen, 450 milyonluk AB nüfusunun üçte birinin hiç aşı yaptırmamış olduğuna dikkat çekti ve kişisel görüşüne göre aşının zorunlu haline getirilmesinin tartışılması gereken bir şey olduğunu söyledi.

Çocuklara aşı 13 Aralık'ta başlayacak

Bu arada Von der Leyen, AB'de çocuklara 13 Aralık itibarıyla aşı yapılmaya başlanacağını da duyurdu.
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