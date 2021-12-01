https://tr.sputniknews.com/20211201/ab-komisyon-baskani-von-der-leyen-koronavirus-asisinin-zorunlu-tutulmasindan-yana-1051336616.html

AB Komisyon Başkanı Von der Leyen koronavirüs aşısının zorunlu tutulmasından yana

AB Komisyon Başkanı Von der Leyen koronavirüs aşısının zorunlu tutulmasından yana

AB nüfusunun üçte birinin hiç koronavirüs aşısı yaptırmadığına dikkat çeken AB Komisyonu Başkanı aşının zorunlu kılınmasının gündeme alınması çağrısı yaptı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T16:33+0300

2021-12-01T16:33+0300

2021-12-01T16:35+0300

ab

ursula von der leyen

koronavirüs aşısı

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051336994_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15d070e6be655d27ecbf83eb518ee978.jpg

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Komisyon'un sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, düzenledikleri ortak basın toplantısında Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı. AB üye ülkelere 3. dozları bir an önce açma ve Komisyon'un geçen hafta getirdiği, 'aşı sertifikalarında 9 aylık geçerlilik' uygulamasına geçme daveti yapan Von der Leyen, zorunlu aşılamayı düşünmenin vaktinin geldiğinin altını çizdi.Omicron varyantının Kovid-19'la mücadeleyi 'zamana karşı yarış' haline getirdiğini ve 'en kötü senaryoya hazırlıklı olunması' gerektiğini belirten Von der Leyen, şunları kaydetti: "Hızla artan vaka sayıları, hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız üzerinde giderek daha ağır bir yük oluşturuyor. Omicron varyantının gelişi azami dikkatimizi gerektiriyor. Bugün, aşı çabalarımızı ve tedavilere yatırımımızı hızlandırmaktan, izleme ve önlemeyi iyileştirmeye ve küresel dayanışmamızı güçlendirmeye kadar uzanan geniş bir eylem dizisi sunuyoruz. Bu arada hepinize acil çağrımı yineliyorum; aşı olun, aşı olun ve kendinizi korumak için kurallara uyun." "AB'nin Kovid-19'a karşı zorunlu aşılamayı göz önünde bulundurmasının vakti geldi" diyen Von der Leyen, 450 milyonluk AB nüfusunun üçte birinin hiç aşı yaptırmamış olduğuna dikkat çekti ve kişisel görüşüne göre aşının zorunlu haline getirilmesinin tartışılması gereken bir şey olduğunu söyledi. Çocuklara aşı 13 Aralık'ta başlayacak Bu arada Von der Leyen, AB'de çocuklara 13 Aralık itibarıyla aşı yapılmaya başlanacağını da duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20211125/ab-seyahatlere-9-ay-icinde-3-doz-kovid-19-asisi-olma-sarti-getiriyor-1051149500.html

https://tr.sputniknews.com/20211201/fransada-ab-disindan-gelenlere-negatif-test-sarti-1051334985.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ab, ursula von der leyen, koronavirüs aşısı, omicron