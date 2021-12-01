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https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-5-bin-yillik-cam-agaci-korumaya-alindi-yeri-gizli-tutuluyor-1051327538.html
ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı: Yeri gizli tutuluyor
ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı: Yeri gizli tutuluyor
Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan ABD'deki çam ağacının 5 bin yıla yakın geçmişi var. Yeri ağacın korunabilmesi için paylaşılmıyor. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T13:30+0300
2021-12-01T13:30+0300
2021-12-01T13:32+0300
ağaç
yaşam
abd
gizlilik
koruma
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Takma adı Metuşelah olan dünyanın en yaşlı ağacı Doğu California'da Antik Bristlecone Çam Ormanı’nda bulunuyor. Ağacın 4 bin 853 yaşında olduğu tahmin ediliyor.‘Kolonisi olmayan ağaç’: 1957'de bulunduAğaç, 1957 yılında bilim insanı Edmund Schulman tarafından bulundu. Ancak ağacın tam konumu ağacı korumak için gizli tutuluyor.Sadece onu tanıyan ziyaretçiler yakından inceleyebilme fırsatı buluyor.Kendisini klonlamayan bir ağaç olduğu için ‘kolonisi olmayan ağaç’ sınıfında yer alıyor. Bu sınıftaki bir ağacın ise 3 bin yaşını aşması nadir görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211014/tokatta-asirlik-3-agac-koruma-altina-alindi-1049814156.html
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ağaç, abd, gizlilik, koruma
ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı: Yeri gizli tutuluyor 13:30 01.12.2021 (güncellendi: 13:32 01.12.2021)
Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan ABD'deki çam ağacının 5 bin yıla yakın geçmişi var. Yeri ağacın korunabilmesi için paylaşılmıyor.
Takma adı
Metuşelah olan dünyanın en yaşlı ağacı Doğu California'da Antik Bristlecone Çam Ormanı’nda bulunuyor. Ağacın 4 bin 853 yaşında olduğu tahmin ediliyor. ‘Kolonisi olmayan ağaç’: 1957'de bulundu
Ağaç, 1957 yılında bilim insanı Edmund Schulman tarafından bulundu. Ancak ağacın tam konumu ağacı korumak için
gizli tutuluyor.
Sadece onu tanıyan ziyaretçiler yakından
inceleyebilme fırsatı buluyor.
Kendisini klonlamayan bir ağaç olduğu için
‘kolonisi olmayan ağaç’ sınıfında yer alıyor. Bu sınıftaki bir ağacın ise 3 bin yaşını aşması nadir görülüyor.