https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-5-bin-yillik-cam-agaci-korumaya-alindi-yeri-gizli-tutuluyor-1051327538.html

ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı: Yeri gizli tutuluyor

ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı: Yeri gizli tutuluyor

Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan ABD'deki çam ağacının 5 bin yıla yakın geçmişi var. Yeri ağacın korunabilmesi için paylaşılmıyor. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T13:30+0300

2021-12-01T13:30+0300

2021-12-01T13:32+0300

ağaç

yaşam

abd

gizlilik

koruma

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Takma adı Metuşelah olan dünyanın en yaşlı ağacı Doğu California'da Antik Bristlecone Çam Ormanı’nda bulunuyor. Ağacın 4 bin 853 yaşında olduğu tahmin ediliyor.‘Kolonisi olmayan ağaç’: 1957'de bulunduAğaç, 1957 yılında bilim insanı Edmund Schulman tarafından bulundu. Ancak ağacın tam konumu ağacı korumak için gizli tutuluyor.Sadece onu tanıyan ziyaretçiler yakından inceleyebilme fırsatı buluyor.Kendisini klonlamayan bir ağaç olduğu için ‘kolonisi olmayan ağaç’ sınıfında yer alıyor. Bu sınıftaki bir ağacın ise 3 bin yaşını aşması nadir görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211014/tokatta-asirlik-3-agac-koruma-altina-alindi-1049814156.html

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ağaç, abd, gizlilik, koruma