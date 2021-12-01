Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211201/abdde-bankacilik-sektorunun-kari-yilin-ucuncu-ceyreginde-yaklasik-yuzde-36-artti-1051312262.html
ABD'de bankacılık sektörünün karı yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 36 arttı
ABD'de bankacılık sektörünün karı yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 36 arttı
ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 36 artarak 69.5 milyar dolara yükseldi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T01:35+0300
2021-12-01T01:35+0300
ekonomi
abd
bankacılık
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103133/55/1031335536_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_fbf32fdf9a6d1f7cfb9aa8d036213727.jpg
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 914 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde 69.5 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi.Söz konusu karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 36 arttığı belirtilen açıklamada, bu artışın ekonomik büyüme ve iyileşen kredi koşullarından kaynaklandığı ifade edildi.Açıklamada, banka karlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla ise yüzde 1.2 azaldığı aktarıldı.FDIC Başkanı Jelena McWilliams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, güçlü sermaye ve likidite seviyeleriyle bankacılık sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorluklarla başa çıkarken ülkenin finansal hizmetlere olan ihtiyaçlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.McWilliams, "Bankacılık sektörü, 2021'in üçüncü çeyreğinde, devam eden ekonomik büyüme ve kredi kalitesindeki ilave iyileşmelerle desteklenen güçlü kazançlar bildirdi" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/enflasyona-gecici-demeyi-birakan-fed-baskani-yuksek-enflasyon-riski-artti-taperingi-kesebiliriz-1051304527.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103133/55/1031335536_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_b1c5f0768b36cd0897bbc171b8074576.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, bankacılık, koronavirüs, kovid-19

ABD'de bankacılık sektörünün karı yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 36 arttı

01:35 01.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir2018'de küresel ekonomiyi bekleyen şok dalgaları
2018'de küresel ekonomiyi bekleyen şok dalgaları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 36 artarak 69.5 milyar dolara yükseldi.
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC) yapılan açıklamada, 4 bin 914 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde 69.5 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi.
Söz konusu karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 36 arttığı belirtilen açıklamada, bu artışın ekonomik büyüme ve iyileşen kredi koşullarından kaynaklandığı ifade edildi.
Açıklamada, banka karlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla ise yüzde 1.2 azaldığı aktarıldı.
FDIC Başkanı Jelena McWilliams, konuya ilişkin değerlendirmesinde, güçlü sermaye ve likidite seviyeleriyle bankacılık sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorluklarla başa çıkarken ülkenin finansal hizmetlere olan ihtiyaçlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.
McWilliams, "Bankacılık sektörü, 2021'in üçüncü çeyreğinde, devam eden ekonomik büyüme ve kredi kalitesindeki ilave iyileşmelerle desteklenen güçlü kazançlar bildirdi" ifadesini kullandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
EKONOMİ
Enflasyona 'geçici' demeyi bırakan Fed Başkanı: Yüksek enflasyon riski arttı, taperingi kesebiliriz
Dün, 19:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:54Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümünü açtı
01:53ABD'de ünlü yazara tecavüz etmekten 16 yıl hapis yatan siyah aklandı
01:35ABD'de bankacılık sektörünün karı yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 36 arttı
01:23İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
01:16ABD'de Şükran Günü haftasında alışveriş yapanların sayısı düştü
01:03WP: Beyaz Saray, Putin ile Biden'ın sanal görüşme yapmasına yönelik seçenekler üzerinde çalışıyor
00:48Stoltenberg: Ukrayna'nın üyeliği için tüm NATO ülkelerinin desteğine ihtiyaç var
00:47MÜSİAD: 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır
00:39Almanya'dan NATO'ya 'Rusya'yla diyalog için tüm fırsatları kullanma' çağrısı
00:31Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı
00:27Rusya'nın TikTok'u Yappy hizmete girdi
00:20Papa, G. Kıbrıs-Yunanistan turunda, bölünmüşlüğe karşı birlik ve göçmenlere destek mesajı verecek
00:15Moskova, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olan inovasyonlarda Avrupa birincisi
00:05ABD’de sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu 10 eyalette durduruldu
DünHakkari'de 10 gün önce belirlenen ekmek fiyatına ikinci zam
DünRus uzman: ABD, bağımsız Türkiye'nin yerine bağımlı Yunanistan'ı koyuyor
DünGaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin dedesi: Kızımın telefon kullanmasını istemiyordu
DünAlmanya Anayasa Mahkemesi: Salgın tedbirleri anayasaya uygun
DünTuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı
DünDr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı